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11. októbra 2026
Obyvatelia košického Severu spustili petíciu za návrat policajného oddelenia na Tolstého ulicu – VIDEO
Nové sídlo oddelenia nie je podľa nich pre obyvateľov vyhovujúce, je ťažšie dostupné najmä pre seniorov, rodiny s deťmi i ľudí bez auta. Obyvatelia košického Severu spustili ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Nové sídlo oddelenia nie je podľa nich pre obyvateľov vyhovujúce, je ťažšie dostupné najmä pre seniorov, rodiny s deťmi i ľudí bez auta.
Obyvatelia košického Severu spustili petíciu za návrat sídla Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ) Košice-Sever do jeho pôvodnej budovy na Tolstého ulici 34 v centre mestskej časti. Na čele petičného výboru stoja starosta mestskej časti Košice-Sever František Ténai, viceprimátor mesta Marcel Gibóda a Slávka Gallová. „Policajná stanica na Tolstého ulici slúžila obyvateľom Severu viac ako 60 rokov. Vyrástli pri nej celé generácie a bola prirodzenou súčasťou bezpečnosti v našej mestskej časti. Jej presťahovanie na Rampovú ulicu č. 4 prebehlo bez akejkoľvek komunikácie s obyvateľmi a volenými zástupcami,” uviedli petičiari.
Nové sídlo oddelenia nie je podľa nich pre obyvateľov vyhovujúce, je ťažšie dostupné najmä pre seniorov, rodiny s deťmi i ľudí bez auta. Kritizujú aj vzdialenosť nového sídla od centra MČ, tvrdia, že predlžuje čas, za ktorý sa policajti dostanú na miesto zásahu, najmä vzhľadom na to, že sa nachádza za železničným priecestím riadeným svetelnou signalizáciou so závorami.
„To iba ďalej negatívne prispieva k zhoršujúcemu sa pocitu bezpečnosti obyvateľov. Ak dôvodom presťahovania bol zlý technický stav budovy, jej údržba je povinnosťou ministerstva ako správcu majetku štátu. Zanedbaná údržba nemôže byť dôvodom na to, aby obyvatelia prišli o dostupnú policajnú stanicu,” uvádza petičný výbor. Od Ministerstva vnútra (MV) SR a Prezídia PZ požaduje, aby zabezpečili obnovu budovy na Tolstého ulici a návrat policajnej stanice do nej, aby do ukončenia tejto obnovy zriadili v centre MČ dočasné kontaktné miesto polície a posilnili hliadkovú činnosť, a tiež aby informovali obyvateľstvo i samosprávu MČ o ďalšom postupe a harmonograme.
OO PZ Košice-Sever sa na Rampovú ulicu presťahovalo na sklonku augusta, z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu pôvodných priestorov. Petičiari zdôraznili, že policajti si zaslúžia dôstojné pracovné podmienky zodpovedajúce 21. storočiu, no nesúhlasia s tým, aby sa problematika nevyhovujúcej budovy riešila presunom policajnej stanicu na horšie dostupné miesto. Považujú za potrebné nájsť krátkodobé a podporiť dlhodobé riešenie, ktoré bude jednak funkčné pre políciu a jednak dostupné pre verejnosť.
Gibóda z petičného výboru pre médiá pred niekoľkými dňami uviedol, že spustenie petície je reakciou na veľký a opakovaný dopyt obyvateľstva mestskej časti Sever. Doplnil, že sa konalo viacero stretnutí s obyvateľmi lokality, ktorí boli podľa jeho slov za návrat OO PZ na pôvodné miesto. Presun stanice za rampy pri železničnom priecestí a do súkromných priestorov podľa vyvoláva pochybnosti obyvateľov. „Štát na košickom Severe vlastní nemálo priestorov,” poznamenal Gibóda na margo toho, kam by sa podľa neho mohlo oddelenie presunúť, kým dôjde k rekonštrukcii budovy na Tolstého.
V tejto súvislosti spomenul napríklad to, že v MČ Sever sídlia dva okresné úrady, a to pre mesto aj pre okres Košice-okolie. „MČ Sever poskytuje priestor na výkon činnosti štátu, napríklad na úkor dopravy v nej, no štát nie je ochotný poskytnúť bezpečnosť pre obyvateľov,” tvrdí. Dodal, že starosta Ténai je ochotný poskytnúť pomocnú ruku pri hľadaní riešení, no keď MČ nie je oslovená a o sťahovaní sa dozvedajú de facto len z médií, nepovažuje to za správny prístup.
„Nežiadame návrat policajtov do nevyhovujúcich podmienok. Žiadame, aby štát vyjadril záväzok a našiel spôsob, ako zabezpečí dôstojné pracovisko pre policajtov a zároveň zachová políciu dostupnú pre ľudí. Jedno nemá byť na úkor druhého. Cieľom petície nie je spochybňovať prácu policajtov Policajného zboru ani potrebu zlepšiť ich pracovné podmienky. Jej cieľom je, aby policajná stanica zostala reálne dostupnou súčasťou územia rozlohou najväčšej mestskej časti Košice-Sever, ďalších mestských častí a života viac ako 20-tisíc obyvateľov,“ doplnil petičný výbor.
Agentúra SITA sa v súvislosti s petíciou obrátila na MV SR. „Obvodné oddelenie PZ Košice-Sever sa do prenajatých priestorov na Rampovej ulici č. 4 v Košiciach presťahovalo 25. augusta. Dôvodom presťahovania bol nevyhovujúci technický stav dovtedajšieho sídla na Tolstého ulici. Z dôvodu nedostatočnej priestorovej kapacity ministerstvo vnútra zároveň využívalo prenajaté priestory v susednom objekte vo vlastníctve Bytového podniku mesta Košice a časť zamestnancov pôsobila aj v objekte na Tomášikovej ulici, ktorý malo ministerstvo vo výpožičke,” uviedol v odpovedi hovorca rezortu Matej Neumann. Dodal, že vďaka sťahovaniu sa celé OO PZ Košice-Sever sústredilo na jednej adrese v nových a kapacitne vyhovujúcich priestoroch. Zdôraznil tiež, že nové priestory poskytli lepšie podmienky pre výkon služby policajtov, rovnako umožnili aj ukončiť doterajší nájom.
„Registrujeme záujem obyvateľov mestskej časti Košice-Sever o dostupnejšiu lokalitu. Návrat pracoviska do pôvodného sídla na Tolstého ulici však v súčasnosti nie je možný. K sťahovaniu došlo kvôli nevyhovujúcim podmienkam, objekt nespĺňal požiadavky na primerané pracovné prostredie ani podmienky potrebné na riadny výkon policajnej služby,” vraví.
Hovorca ministerstva podotkol, že problémom nebol len technický stav budovy, ale aj nedostatočné priestorové kapacity. Práve tie predstavovali zásadný problém, ktorý v potrebnom rozsahu nemožno odstrániť ani rekonštrukciou objektu na Tolstého ulici. „Pri hľadaní náhradného riešenia ministerstvo vnútra posudzovalo dostupné možnosti v rámci mestskej časti Košice-Sever. Súčasné priestory oddelenia na Rampovej ulici boli vhodné z hľadiska priestorového, technického a prevádzkového zabezpečenia výkonu služby. Presťahovaním sa zároveň podarilo sústrediť celé obvodné oddelenie na jednej adrese a vytvoriť kapacitne vyhovujúce podmienky pre jeho činnosť,” zdôraznil Neumann.
Argument petičiarov o tom, že umiestenie stanice za železničným priecestím riadeným svetelnou signalizáciou so závorami zhoršuje schopnosť policajtov z oddelenia operatívne zasiahnuť ministerstvo odmieta. Jeho hovorca v tejto súvislosti poukázal, na vyjadrenie KR PZ Košice, podľa ktorého spúšťanie železničných rámp nemá vplyv na schopnosť policajtov operatívne zasiahnuť.
„Systém vysielania policajných hliadok nie je viazaný výlučne na hliadku vychádzajúcu z budovy obvodného oddelenia. Ak budú policajti Obvodného oddelenia PZ Košice-Sever dostupní, budú k udalosti vyslaní. Ak v tom čase budú plniť iné služobné úlohy, operačné stredisko vyšle inú dostupnú hliadku polície. Obvodné oddelenie PZ Košice-Sever je aj po presťahovaní schopné zabezpečovať verejný poriadok a bezpečnosť vo svojom územnom obvode v rovnakom rozsahu ako doposiaľ,” vraví Neumann s tým, že samotné umiestnenie sídla OO PZ tak nemá priamy vplyv na výkon hliadkovej služby v danom územnom obvode.
„Policajné hliadky vykonávajú službu v teréne v rámci svojho služobného obvodu a presun sídla oddelenia nemal za následok zníženie rozsahu výkonu základných policajných činností v mestskej časti Košice-Sever,” dodal.
Na margo požiadavky petičiarov na zriadenie kontaktného centra v centre mestskej časti rezort vnútra uviedol, že činnosť OO PZ Košice-Sever je v súčasnosti zabezpečovaná v plnom rozsahu v existujúcich priestoroch a na zriadenie ďalšieho pracoviska by bolo potrebné samostatné personálne, technické a prevádzkové zabezpečenie. „O ďalšom osude objektu na Tolstého ulici sa rozhodne na základe odborného posúdenia technického stavu objektu, ekonomickej efektívnosti prípadných investícií a aktuálnych potrieb rezortu,” uzavrel Neumann.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia košického Severu spustili petíciu za návrat policajného oddelenia na Tolstého ulicu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia košického Severu spustili petíciu za návrat sídla Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ) Košice-Sever do jeho pôvodnej budovy na Tolstého ulici 34 v centre mestskej časti. Na čele petičného výboru stoja starosta mestskej časti Košice-Sever František Ténai, viceprimátor mesta Marcel Gibóda a Slávka Gallová. „Policajná stanica na Tolstého ulici slúžila obyvateľom Severu viac ako 60 rokov. Vyrástli pri nej celé generácie a bola prirodzenou súčasťou bezpečnosti v našej mestskej časti. Jej presťahovanie na Rampovú ulicu č. 4 prebehlo bez akejkoľvek komunikácie s obyvateľmi a volenými zástupcami,” uviedli petičiari.
Nevyhovujúce sídlo
Nové sídlo oddelenia nie je podľa nich pre obyvateľov vyhovujúce, je ťažšie dostupné najmä pre seniorov, rodiny s deťmi i ľudí bez auta. Kritizujú aj vzdialenosť nového sídla od centra MČ, tvrdia, že predlžuje čas, za ktorý sa policajti dostanú na miesto zásahu, najmä vzhľadom na to, že sa nachádza za železničným priecestím riadeným svetelnou signalizáciou so závorami.
„To iba ďalej negatívne prispieva k zhoršujúcemu sa pocitu bezpečnosti obyvateľov. Ak dôvodom presťahovania bol zlý technický stav budovy, jej údržba je povinnosťou ministerstva ako správcu majetku štátu. Zanedbaná údržba nemôže byť dôvodom na to, aby obyvatelia prišli o dostupnú policajnú stanicu,” uvádza petičný výbor. Od Ministerstva vnútra (MV) SR a Prezídia PZ požaduje, aby zabezpečili obnovu budovy na Tolstého ulici a návrat policajnej stanice do nej, aby do ukončenia tejto obnovy zriadili v centre MČ dočasné kontaktné miesto polície a posilnili hliadkovú činnosť, a tiež aby informovali obyvateľstvo i samosprávu MČ o ďalšom postupe a harmonograme.
OO PZ Košice-Sever sa na Rampovú ulicu presťahovalo na sklonku augusta, z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu pôvodných priestorov. Petičiari zdôraznili, že policajti si zaslúžia dôstojné pracovné podmienky zodpovedajúce 21. storočiu, no nesúhlasia s tým, aby sa problematika nevyhovujúcej budovy riešila presunom policajnej stanicu na horšie dostupné miesto. Považujú za potrebné nájsť krátkodobé a podporiť dlhodobé riešenie, ktoré bude jednak funkčné pre políciu a jednak dostupné pre verejnosť.
Pochybnosti obyvateľov
Gibóda z petičného výboru pre médiá pred niekoľkými dňami uviedol, že spustenie petície je reakciou na veľký a opakovaný dopyt obyvateľstva mestskej časti Sever. Doplnil, že sa konalo viacero stretnutí s obyvateľmi lokality, ktorí boli podľa jeho slov za návrat OO PZ na pôvodné miesto. Presun stanice za rampy pri železničnom priecestí a do súkromných priestorov podľa vyvoláva pochybnosti obyvateľov. „Štát na košickom Severe vlastní nemálo priestorov,” poznamenal Gibóda na margo toho, kam by sa podľa neho mohlo oddelenie presunúť, kým dôjde k rekonštrukcii budovy na Tolstého.
V tejto súvislosti spomenul napríklad to, že v MČ Sever sídlia dva okresné úrady, a to pre mesto aj pre okres Košice-okolie. „MČ Sever poskytuje priestor na výkon činnosti štátu, napríklad na úkor dopravy v nej, no štát nie je ochotný poskytnúť bezpečnosť pre obyvateľov,” tvrdí. Dodal, že starosta Ténai je ochotný poskytnúť pomocnú ruku pri hľadaní riešení, no keď MČ nie je oslovená a o sťahovaní sa dozvedajú de facto len z médií, nepovažuje to za správny prístup.
„Nežiadame návrat policajtov do nevyhovujúcich podmienok. Žiadame, aby štát vyjadril záväzok a našiel spôsob, ako zabezpečí dôstojné pracovisko pre policajtov a zároveň zachová políciu dostupnú pre ľudí. Jedno nemá byť na úkor druhého. Cieľom petície nie je spochybňovať prácu policajtov Policajného zboru ani potrebu zlepšiť ich pracovné podmienky. Jej cieľom je, aby policajná stanica zostala reálne dostupnou súčasťou územia rozlohou najväčšej mestskej časti Košice-Sever, ďalších mestských častí a života viac ako 20-tisíc obyvateľov,“ doplnil petičný výbor.
Problémový technický stav
Agentúra SITA sa v súvislosti s petíciou obrátila na MV SR. „Obvodné oddelenie PZ Košice-Sever sa do prenajatých priestorov na Rampovej ulici č. 4 v Košiciach presťahovalo 25. augusta. Dôvodom presťahovania bol nevyhovujúci technický stav dovtedajšieho sídla na Tolstého ulici. Z dôvodu nedostatočnej priestorovej kapacity ministerstvo vnútra zároveň využívalo prenajaté priestory v susednom objekte vo vlastníctve Bytového podniku mesta Košice a časť zamestnancov pôsobila aj v objekte na Tomášikovej ulici, ktorý malo ministerstvo vo výpožičke,” uviedol v odpovedi hovorca rezortu Matej Neumann. Dodal, že vďaka sťahovaniu sa celé OO PZ Košice-Sever sústredilo na jednej adrese v nových a kapacitne vyhovujúcich priestoroch. Zdôraznil tiež, že nové priestory poskytli lepšie podmienky pre výkon služby policajtov, rovnako umožnili aj ukončiť doterajší nájom.
„Registrujeme záujem obyvateľov mestskej časti Košice-Sever o dostupnejšiu lokalitu. Návrat pracoviska do pôvodného sídla na Tolstého ulici však v súčasnosti nie je možný. K sťahovaniu došlo kvôli nevyhovujúcim podmienkam, objekt nespĺňal požiadavky na primerané pracovné prostredie ani podmienky potrebné na riadny výkon policajnej služby,” vraví.
Hovorca ministerstva podotkol, že problémom nebol len technický stav budovy, ale aj nedostatočné priestorové kapacity. Práve tie predstavovali zásadný problém, ktorý v potrebnom rozsahu nemožno odstrániť ani rekonštrukciou objektu na Tolstého ulici. „Pri hľadaní náhradného riešenia ministerstvo vnútra posudzovalo dostupné možnosti v rámci mestskej časti Košice-Sever. Súčasné priestory oddelenia na Rampovej ulici boli vhodné z hľadiska priestorového, technického a prevádzkového zabezpečenia výkonu služby. Presťahovaním sa zároveň podarilo sústrediť celé obvodné oddelenie na jednej adrese a vytvoriť kapacitne vyhovujúce podmienky pre jeho činnosť,” zdôraznil Neumann.
Rampy nemajú vplyv na policajtov
Argument petičiarov o tom, že umiestenie stanice za železničným priecestím riadeným svetelnou signalizáciou so závorami zhoršuje schopnosť policajtov z oddelenia operatívne zasiahnuť ministerstvo odmieta. Jeho hovorca v tejto súvislosti poukázal, na vyjadrenie KR PZ Košice, podľa ktorého spúšťanie železničných rámp nemá vplyv na schopnosť policajtov operatívne zasiahnuť.
„Systém vysielania policajných hliadok nie je viazaný výlučne na hliadku vychádzajúcu z budovy obvodného oddelenia. Ak budú policajti Obvodného oddelenia PZ Košice-Sever dostupní, budú k udalosti vyslaní. Ak v tom čase budú plniť iné služobné úlohy, operačné stredisko vyšle inú dostupnú hliadku polície. Obvodné oddelenie PZ Košice-Sever je aj po presťahovaní schopné zabezpečovať verejný poriadok a bezpečnosť vo svojom územnom obvode v rovnakom rozsahu ako doposiaľ,” vraví Neumann s tým, že samotné umiestnenie sídla OO PZ tak nemá priamy vplyv na výkon hliadkovej služby v danom územnom obvode.
„Policajné hliadky vykonávajú službu v teréne v rámci svojho služobného obvodu a presun sídla oddelenia nemal za následok zníženie rozsahu výkonu základných policajných činností v mestskej časti Košice-Sever,” dodal.
Na margo požiadavky petičiarov na zriadenie kontaktného centra v centre mestskej časti rezort vnútra uviedol, že činnosť OO PZ Košice-Sever je v súčasnosti zabezpečovaná v plnom rozsahu v existujúcich priestoroch a na zriadenie ďalšieho pracoviska by bolo potrebné samostatné personálne, technické a prevádzkové zabezpečenie. „O ďalšom osude objektu na Tolstého ulici sa rozhodne na základe odborného posúdenia technického stavu objektu, ekonomickej efektívnosti prípadných investícií a aktuálnych potrieb rezortu,” uzavrel Neumann.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia košického Severu spustili petíciu za návrat policajného oddelenia na Tolstého ulicu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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