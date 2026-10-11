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11. októbra 2026

Macronova popularita klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do úradu


Tagy: Francúzsky prezident Prieskum

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos BVA-Cesi. Popularita francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona klesla na ...



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croatia_summit_91_ 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos BVA-Cesi.


Popularita francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do úradu v roku 2017. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos BVA-Cesi, ktorý zverejnili v sobotu.

Podľa prieskumu má na Macrona priaznivý názor len 15 percent respondentov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o jeden percentuálny bod.

Prieskum prichádza v čase, keď Francúzsko čelí rekordným cenám pohonných hmôt a protestom stredoškolákov. Najväčšie obavy respondentov sa pritom týkajú ich kúpnej sily. Medzi ďalšie významné obavy patrí budúcnosť systému sociálneho zabezpečenia a výška verejného dlhu Francúzska.

Spomedzi politikov, ktorí sa považujú za možných Macronových nástupcov, zostávajú najpopulárnejší predstavitelia krajnej pravice Jordan Bardella a Marine Le Penová. Miera dôvery v Bardellu dosiahla 33 percent a v Le Penovú 32 percent.

Internetový prieskum si objednali noviny La Tribune Dimanche. Uskutočnil sa od 7. do 8. septembra a zúčastnilo sa v ňom tisíc dospelých respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Macronova popularita klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do úradu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzsky prezident Prieskum
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