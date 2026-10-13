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Video: Vypredaný amfiteáter, emócie fanúšikov a príbeh lásky. Bystrík prichádza s novou emotívnou skladbou a videoklipom Dal som ti posledné!
Tagy: PR Slovenská hudba Videoklip
Čo by sme urobili inak, keby sme mohli vrátiť čas? Práve túto otázku prináša spevák a skladateľ Bystrík v novom singli "Dal som ti posledné". Emotívna skladba rozpráva o vzťahu, ktorý sa ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Čo by sme urobili inak, keby sme mohli vrátiť čas?
Práve túto otázku prináša spevák a skladateľ Bystrík v novom singli "Dal som ti posledné". Emotívna skladba rozpráva o vzťahu, ktorý sa postupne vzďaľuje, o spomienkach, nevypovedaných slovách a o pocite, že sme možno mohli urobiť ešte viac. Novinka z albumu 4+4 dostala videoklip so zábermi z vypredaného koncertu v trnavskom amfiteátri, v ktorom nechýbajú osobné výpovede fanúšikov o sile hudby.
Človek niekedy povie všetko, čo nosí v sebe, urobí maximum, a predsa zostane stáť pred otázkou, či to bolo dosť. Práve tento okamih zachytáva Bystrík v piesni "Dal som ti posledné". Jej príbeh patrí ľuďom, ktorí sa snažili zachrániť vzťah, hľadali správne slová aj ďalšiu šancu, no postupne zisťovali, že ich snaha nemusí stačiť. A keď sa obzrú späť, premýšľajú, čo mohli povedať alebo urobiť inak.
"Každý z nás má chvíle, keď si povie, že keby mohol vrátiť čas, niečo by urobil inak. Možno by sa viac snažil, možno by niečo povedal skôr. Táto pieseň je práve o tomto pocite – keď už človek dal všetko, čo dokázal, a napriek tomu zostáva otázka, či to bolo dosť," vyznal sa spevák a skladateľ Bystrík.
Jednou z najsilnejších viet skladby je otázka "Čo ešte viac mám urobiť, čím si ťa zaslúžiť?". Je v nej túžba presvedčiť druhého, aby zostal, aj bezmocnosť človeka, ktorý postupne stráca istotu, či jeho city ešte niečo menia. Refrén s myšlienkou "Na lásku je jeden málo" pomenúva podstatu celého príbehu: vzťah nemôže stáť iba na úsilí jedného človeka. Ak sa snaží len jeden, ani tie najúprimnejšie city nemusia stačiť na to, aby dvojica zostala spolu.
Bystrík má na konte text k piesni a na hudbe spolupracoval s Martinom Zaujcom a Tomom Lobbom. Na hudobnej produkcii sa podieľali Tomáš Lobb, Martin Zaujec a Beyond Music Studio v Nitre. Novinka je súčasťou spevákovho albumu 4+4, ktorý vyšiel v tomto roku.
"Dal som ti posledné je o láske, ktorá možno skončila, ale aj o tom, čo si z nej človek odnáša. Niektoré rozhodnutia už nezmeníme. Môžeme však pochopiť, čo nás naučili," hovorí sympatický spevák.
K piesni vznikol videoklip, ktorý má blízko k Bystríkovým fanúšikom. Jeho základom sú zábery zo septembrového vypredaného koncertu v trnavskom amfiteátri. Vystúpenie snímali až na deväť kamier, vďaka čomu sa podarilo zachytiť nielen dianie na pódiu, ale aj atmosféru večera, keď sa hudba stretáva s emóciami publika. O kamerové zábery sa postarala spoločnosť SHdesign.
"Chalani natočili koncert na deväť kamier. Fotograf a kameraman Andrej Šiška videoklip aj postprodukčne spracoval. Práve s Andrejom Šiškom som už predtým spolupracoval na promo fotografiách aj na klipe k rádiovej piesni Spievaj so mnou," dodáva Bystrík.
Videoklip sa začína krátkymi výpoveďami fanúšikov, ktorí vlastnými slovami opisujú, čo pre nich hudba znamená a ako dokáže meniť ich náladu či pomôcť pomenovať pocity. Medzi účinkujúcimi je aj spevák Adam Ďurica. Popri Bystríkovi sa vo videoklipe objavujú Karin Mihočková, Adriana Križanová, Juraj Miklovič, Nina Foltýnová, Martin Šikula a Miroslav Kobza.
Práve spojenie osobných výpovedí s obrazmi z koncertu podčiarkuje myšlienku novej skladby. Každý človek si do piesne môže premietnuť vlastný príbeh – nevypovedané slová, posledný pokus o zmierenie aj chvíľu, keď pochopil, že niektoré veci už nedokáže zmeniť.
Singel "Dal som ti posledné" tak rozširuje príbeh Bystríkovho albumu 4+4 o ďalšiu osobnú výpoveď. Pripomína, že niekedy sa vzťah nekončí preto, že by jeden z dvojice necítil dosť, ale preto, že na jeho záchranu nestačí iba jeden. A práve táto otázka zostáva v človeku ešte dlho po poslednom tóne piesne.
Album 4+4 prichádza tri roky po úspešnej nahrávke Chceš to nahlas a prináša hudobne pestrú kolekciu, v ktorej sa stretávajú rôzne štýly aj spolupráce. Medzi hosťami sú Fejbs, Julo Slovák z projektu Godzone, Dennyiah či Mária Čírová. Práve duet Chceš to nahlas v akustickej verzii album uzatvára. Pozornosť si už získala aj skladba Slza, ktorá sa presadila za hranicami Slovenska. V prestížnej medzinárodnej autorskej súťaži International Songwriting Competition postúpila medzi najlepšie skladby v kategórii Pop/Top 40. Na výslednom zvuku albumu pracovali producenti Tom Lobb, Martin Zaujec, Ľubomír Mazák, Ľuboš Šoltés a Jozef Šarišský. Textársky sa na projekte podieľali aj Vlado Kraus, Andy Ďurica, Fefe z Hexu, Dennyiah, Julo Slovák, Lucia Launerová, Fejbs a ďalší.
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Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Video: Vypredaný amfiteáter, emócie fanúšikov a príbeh lásky. Bystrík prichádza s novou emotívnou skladbou a videoklipom Dal som ti posledné! © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve túto otázku prináša spevák a skladateľ Bystrík v novom singli "Dal som ti posledné". Emotívna skladba rozpráva o vzťahu, ktorý sa postupne vzďaľuje, o spomienkach, nevypovedaných slovách a o pocite, že sme možno mohli urobiť ešte viac. Novinka z albumu 4+4 dostala videoklip so zábermi z vypredaného koncertu v trnavskom amfiteátri, v ktorom nechýbajú osobné výpovede fanúšikov o sile hudby.
Človek niekedy povie všetko, čo nosí v sebe, urobí maximum, a predsa zostane stáť pred otázkou, či to bolo dosť. Práve tento okamih zachytáva Bystrík v piesni "Dal som ti posledné". Jej príbeh patrí ľuďom, ktorí sa snažili zachrániť vzťah, hľadali správne slová aj ďalšiu šancu, no postupne zisťovali, že ich snaha nemusí stačiť. A keď sa obzrú späť, premýšľajú, čo mohli povedať alebo urobiť inak.
"Každý z nás má chvíle, keď si povie, že keby mohol vrátiť čas, niečo by urobil inak. Možno by sa viac snažil, možno by niečo povedal skôr. Táto pieseň je práve o tomto pocite – keď už človek dal všetko, čo dokázal, a napriek tomu zostáva otázka, či to bolo dosť," vyznal sa spevák a skladateľ Bystrík.
Jednou z najsilnejších viet skladby je otázka "Čo ešte viac mám urobiť, čím si ťa zaslúžiť?". Je v nej túžba presvedčiť druhého, aby zostal, aj bezmocnosť človeka, ktorý postupne stráca istotu, či jeho city ešte niečo menia. Refrén s myšlienkou "Na lásku je jeden málo" pomenúva podstatu celého príbehu: vzťah nemôže stáť iba na úsilí jedného človeka. Ak sa snaží len jeden, ani tie najúprimnejšie city nemusia stačiť na to, aby dvojica zostala spolu.
Bystrík má na konte text k piesni a na hudbe spolupracoval s Martinom Zaujcom a Tomom Lobbom. Na hudobnej produkcii sa podieľali Tomáš Lobb, Martin Zaujec a Beyond Music Studio v Nitre. Novinka je súčasťou spevákovho albumu 4+4, ktorý vyšiel v tomto roku.
"Dal som ti posledné je o láske, ktorá možno skončila, ale aj o tom, čo si z nej človek odnáša. Niektoré rozhodnutia už nezmeníme. Môžeme však pochopiť, čo nás naučili," hovorí sympatický spevák.
K piesni vznikol videoklip, ktorý má blízko k Bystríkovým fanúšikom. Jeho základom sú zábery zo septembrového vypredaného koncertu v trnavskom amfiteátri. Vystúpenie snímali až na deväť kamier, vďaka čomu sa podarilo zachytiť nielen dianie na pódiu, ale aj atmosféru večera, keď sa hudba stretáva s emóciami publika. O kamerové zábery sa postarala spoločnosť SHdesign.
"Chalani natočili koncert na deväť kamier. Fotograf a kameraman Andrej Šiška videoklip aj postprodukčne spracoval. Práve s Andrejom Šiškom som už predtým spolupracoval na promo fotografiách aj na klipe k rádiovej piesni Spievaj so mnou," dodáva Bystrík.
Videoklip sa začína krátkymi výpoveďami fanúšikov, ktorí vlastnými slovami opisujú, čo pre nich hudba znamená a ako dokáže meniť ich náladu či pomôcť pomenovať pocity. Medzi účinkujúcimi je aj spevák Adam Ďurica. Popri Bystríkovi sa vo videoklipe objavujú Karin Mihočková, Adriana Križanová, Juraj Miklovič, Nina Foltýnová, Martin Šikula a Miroslav Kobza.
Práve spojenie osobných výpovedí s obrazmi z koncertu podčiarkuje myšlienku novej skladby. Každý človek si do piesne môže premietnuť vlastný príbeh – nevypovedané slová, posledný pokus o zmierenie aj chvíľu, keď pochopil, že niektoré veci už nedokáže zmeniť.
Singel "Dal som ti posledné" tak rozširuje príbeh Bystríkovho albumu 4+4 o ďalšiu osobnú výpoveď. Pripomína, že niekedy sa vzťah nekončí preto, že by jeden z dvojice necítil dosť, ale preto, že na jeho záchranu nestačí iba jeden. A práve táto otázka zostáva v človeku ešte dlho po poslednom tóne piesne.
Album 4+4 prichádza tri roky po úspešnej nahrávke Chceš to nahlas a prináša hudobne pestrú kolekciu, v ktorej sa stretávajú rôzne štýly aj spolupráce. Medzi hosťami sú Fejbs, Julo Slovák z projektu Godzone, Dennyiah či Mária Čírová. Práve duet Chceš to nahlas v akustickej verzii album uzatvára. Pozornosť si už získala aj skladba Slza, ktorá sa presadila za hranicami Slovenska. V prestížnej medzinárodnej autorskej súťaži International Songwriting Competition postúpila medzi najlepšie skladby v kategórii Pop/Top 40. Na výslednom zvuku albumu pracovali producenti Tom Lobb, Martin Zaujec, Ľubomír Mazák, Ľuboš Šoltés a Jozef Šarišský. Textársky sa na projekte podieľali aj Vlado Kraus, Andy Ďurica, Fefe z Hexu, Dennyiah, Julo Slovák, Lucia Launerová, Fejbs a ďalší.
Web: www.bystrik.sk
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Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Video: Vypredaný amfiteáter, emócie fanúšikov a príbeh lásky. Bystrík prichádza s novou emotívnou skladbou a videoklipom Dal som ti posledné! © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Slovenská hudba Videoklip
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