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05. októbra 2026
„Zostávame.“ Mathernová odmietla ruské hrozby, z Kyjeva neodchádza ani jedna ambasáda EÚ
Slovenská diplomatka potvrdila, že v ukrajinskej metropole zostáva všetkých 25 zastúpení členských štátov EÚ. V rozhovore opísala aj život diplomatov počas ruských útokov, keď musia pracovať na chodbe a ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Slovenská diplomatka potvrdila, že v ukrajinskej metropole zostáva všetkých 25 zastúpení členských štátov EÚ. V rozhovore opísala aj život diplomatov počas ruských útokov, keď musia pracovať na chodbe a pripravujú si priestory chránené vrecami s pieskom.
Žiadne veľvyslanectvo členského štátu Európskej únie sa nechystá opustiť Kyjev napriek pokračujúcim ruským útokom a hrozbám adresovaným zahraničným diplomatom. Potvrdila to slovenská diplomatka a veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová, podľa ktorej v ukrajinskej metropole zostáva delegácia EÚ aj zastúpenia všetkých 25 členských krajín, ktoré tam majú ambasády.
„Neviem o žiadnom veľvyslanectve, ktoré by odchádzalo - a už vôbec nie o veľvyslanectvách krajín EÚ,“ povedala Mathernová podľa denníka Kyiv Post. Reagovala tým aj na správy o možných plánoch západných diplomatických misií presunúť časť personálu na západ Ukrajiny alebo do Poľska v prípade ďalšieho zhoršenia bezpečnostnej situácie.
„Neviem, aké zdroje použil The Guardian, ale neviem o žiadnom veľvyslanectve, ktoré by v súčasnosti odchádzalo. Práve naopak,“ uviedla Mathernová. Slovenská diplomatka je podľa vlastných slov v pravidelnom kontakte s 25 diplomatickými zastúpeniami členských krajín EÚ pôsobiacimi v Kyjeve. V meste pokračuje v činnosti aj delegácia Európskej únie a Poradná misia Európskej únie na Ukrajine (EUAM).
Mathernová spája stupňujúce sa ruské hrozby s vývojom na bojisku. „Myslím si, že Putinova rétorika je dôsledkom nedostatočného úspechu na bojisku,“ povedala. „Stupňuje rétoriku a hrozby - voči civilnému obyvateľstvu a diplomatom, ako aj voči krajinám EÚ. Myslím si, že je to prejav frustrácie z toho, že sa mu nepodarilo dosiahnuť jeho strategické ciele - dobyť Ukrajinu za niekoľko týždňov,“ dodala.
Mathernová v samostatnom rozsiahlom rozhovore pre bruselský portál EUobserver opísala aj podmienky, v ktorých v súčasnosti fungujú európski diplomati v Kyjeve. Počas intenzívnych denných útokov sa presúvajú z kancelárií do chodieb. „Keď tu minulú stredu došlo k výbuchom, všetci sme sedeli na chodbe,“ povedala.
Delegácia EÚ má podľa nej na prízemí budovy konferenčné miestnosti s nepriestrelnými oknami a pripravuje ich tak, aby v nich zamestnanci mohli bezpečne fungovať počas útokov dronov. „Teraz prízemie upravíme tak, aby sme tam mohli bezpečne fungovať počas protidronových poplachov. Vonku umiestnime vrecia s pieskom,“ povedala Mathernová.
Delegácia sa pripravuje aj na situáciu, keď by jej pracovníci museli zostať v budove dlhší čas. Nainštalovala sprchy a zabezpečila práčky, sušičky či vlastný generátor. Pripravila si tiež prikrývky, skladacie postele, potraviny a zásoby vody. Ruské útoky sa podľa Mathernovej dostali blízko k jej pracovisku aj k hotelu, v ktorom býva.
V rozhovore pre EUobserver upozornila aj na možné dôsledky ďalších ruských útokov proti energetickej a komunálnej infraštruktúre počas zimy. Pripomenula skúsenosti obyvateľov Kyjeva z predchádzajúceho obdobia. „Môj šofér mi povedal, že si s rodinou kúpili šamotové tehly a zohrievali ich na plynovom sporáku. Keď išli spať, držali ich pri sebe, aby sa zohriali,“ povedala.
Podľa Mathernovej Ukrajinci chcú mier, ale na ruského prezidenta Vladimira Putina podľa nej funguje iba tlak. „Putin rozumie iba sile,“ povedala slovenská diplomatka pre EUobserver. Mathernová je presvedčená, že konečným cieľom ruského prezidenta zostáva zničenie Ukrajiny. Európa preto podľa nej musí pokračovať v podpore Kyjeva a posilňovaní jeho protivzdušnej obrany.
V nedeľu zároveň zdôraznila, že ruské hrozby neoslabia podporu EÚ. Únia podľa nej v tomto roku schválila plány na nákup obranných produktov pre Ukrajinu za 28,3 miliardy eur a uvoľňuje ďalších 6,6 miliardy eur na vojenskú pomoc.
Mathernová v rozhovore pre EUobserver spomenula aj svoju rodnú krajinu. Uviedla, že je hrdá na slovenskú podnikateľskú komunitu za jej pomoc ukrajinskému vojnovému úsiliu proti Rusku.
Mathernová pôsobí ako veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine od roku 2023. Predtým bola zástupkyňou generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - „Zostávame.“ Mathernová odmietla ruské hrozby, z Kyjeva neodchádza ani jedna ambasáda EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Žiadne veľvyslanectvo členského štátu Európskej únie sa nechystá opustiť Kyjev napriek pokračujúcim ruským útokom a hrozbám adresovaným zahraničným diplomatom. Potvrdila to slovenská diplomatka a veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová, podľa ktorej v ukrajinskej metropole zostáva delegácia EÚ aj zastúpenia všetkých 25 členských krajín, ktoré tam majú ambasády.
„Neviem o žiadnom veľvyslanectve, ktoré by odchádzalo - a už vôbec nie o veľvyslanectvách krajín EÚ,“ povedala Mathernová podľa denníka Kyiv Post. Reagovala tým aj na správy o možných plánoch západných diplomatických misií presunúť časť personálu na západ Ukrajiny alebo do Poľska v prípade ďalšieho zhoršenia bezpečnostnej situácie.
„Neviem, aké zdroje použil The Guardian, ale neviem o žiadnom veľvyslanectve, ktoré by v súčasnosti odchádzalo. Práve naopak,“ uviedla Mathernová. Slovenská diplomatka je podľa vlastných slov v pravidelnom kontakte s 25 diplomatickými zastúpeniami členských krajín EÚ pôsobiacimi v Kyjeve. V meste pokračuje v činnosti aj delegácia Európskej únie a Poradná misia Európskej únie na Ukrajine (EUAM).
Mathernová spája stupňujúce sa ruské hrozby s vývojom na bojisku. „Myslím si, že Putinova rétorika je dôsledkom nedostatočného úspechu na bojisku,“ povedala. „Stupňuje rétoriku a hrozby - voči civilnému obyvateľstvu a diplomatom, ako aj voči krajinám EÚ. Myslím si, že je to prejav frustrácie z toho, že sa mu nepodarilo dosiahnuť jeho strategické ciele - dobyť Ukrajinu za niekoľko týždňov,“ dodala.
Mathernová v samostatnom rozsiahlom rozhovore pre bruselský portál EUobserver opísala aj podmienky, v ktorých v súčasnosti fungujú európski diplomati v Kyjeve. Počas intenzívnych denných útokov sa presúvajú z kancelárií do chodieb. „Keď tu minulú stredu došlo k výbuchom, všetci sme sedeli na chodbe,“ povedala.
Delegácia EÚ má podľa nej na prízemí budovy konferenčné miestnosti s nepriestrelnými oknami a pripravuje ich tak, aby v nich zamestnanci mohli bezpečne fungovať počas útokov dronov. „Teraz prízemie upravíme tak, aby sme tam mohli bezpečne fungovať počas protidronových poplachov. Vonku umiestnime vrecia s pieskom,“ povedala Mathernová.
Delegácia sa pripravuje aj na situáciu, keď by jej pracovníci museli zostať v budove dlhší čas. Nainštalovala sprchy a zabezpečila práčky, sušičky či vlastný generátor. Pripravila si tiež prikrývky, skladacie postele, potraviny a zásoby vody. Ruské útoky sa podľa Mathernovej dostali blízko k jej pracovisku aj k hotelu, v ktorom býva.
V rozhovore pre EUobserver upozornila aj na možné dôsledky ďalších ruských útokov proti energetickej a komunálnej infraštruktúre počas zimy. Pripomenula skúsenosti obyvateľov Kyjeva z predchádzajúceho obdobia. „Môj šofér mi povedal, že si s rodinou kúpili šamotové tehly a zohrievali ich na plynovom sporáku. Keď išli spať, držali ich pri sebe, aby sa zohriali,“ povedala.
Podľa Mathernovej Ukrajinci chcú mier, ale na ruského prezidenta Vladimira Putina podľa nej funguje iba tlak. „Putin rozumie iba sile,“ povedala slovenská diplomatka pre EUobserver. Mathernová je presvedčená, že konečným cieľom ruského prezidenta zostáva zničenie Ukrajiny. Európa preto podľa nej musí pokračovať v podpore Kyjeva a posilňovaní jeho protivzdušnej obrany.
V nedeľu zároveň zdôraznila, že ruské hrozby neoslabia podporu EÚ. Únia podľa nej v tomto roku schválila plány na nákup obranných produktov pre Ukrajinu za 28,3 miliardy eur a uvoľňuje ďalších 6,6 miliardy eur na vojenskú pomoc.
Mathernová v rozhovore pre EUobserver spomenula aj svoju rodnú krajinu. Uviedla, že je hrdá na slovenskú podnikateľskú komunitu za jej pomoc ukrajinskému vojnovému úsiliu proti Rusku.
Mathernová pôsobí ako veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine od roku 2023. Predtým bola zástupkyňou generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - „Zostávame.“ Mathernová odmietla ruské hrozby, z Kyjeva neodchádza ani jedna ambasáda EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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