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 24hod.sk    Zo zahraničia

05. októbra 2026

Rusko chce zatiahnuť Nemecko do vojny, varoval šéf Spolkovej spravodajskej služby BND


Tagy: Hybridná vojna Hybridné hrozby ruské hrozby ruské sabotáže Tajné služby Vojna na Ukrajine

Ruské operácie už dávno presahujú rámec klasickej špionáže a zahŕňajú aj sabotáže a atentáty, pričom Moskva je pripravená podstúpiť aj riziko civilných obetí. Nemecká zahraničná



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gettyimages 668735744 676x442 5.10.2026 (SITA.sk) - Ruské operácie už dávno presahujú rámec klasickej špionáže a zahŕňajú aj sabotáže a atentáty, pričom Moskva je pripravená podstúpiť aj riziko civilných obetí.


Nemecká zahraničná spravodajská služba BND varovala, že krajina čelí rastúcemu riziku zatiahnutia do konfliktu s Ruskom v dôsledku stupňujúcich sa hybridných operácií pripisovaných Moskve.

Šéf BND Martin Jaeger počas vypočutia pred parlamentným výborom pre kontrolu spravodajských služieb vyhlásil, že nevyhlásená „tieňová vojna“ Ruska proti Nemecku a jeho spojencom naberá nebezpečnejšie rozmery.

Priama hrozba


Nemecku hrozí, že bude zatiahnuté do násilného konfliktu s Ruskom,“ povedal Jaeger. Dodal, že v súčasnosti neexistuje iná krajina, ktorá by pre Nemecko predstavovala takú priamu, komplexnú a konkrétnu hrozbu.

Ako príklad uviedol augustový pokus o útok na letisko v Lipsku pomocou dronu s výbušninami, z ktorého sú podľa nemeckých úradov hlavnými podozrivými ruskí agenti. Berlín opakovane obviňuje Moskvu z vedenia hybridnej kampane zahŕňajúcej špionáž, sabotáž a ďalšie destabilizačné aktivity. Rusko tieto obvinenia odmieta.

Nemecko v reakcii na bezpečnostnú situáciu investuje rekordné sumy do modernizácie armády a patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Podľa Jaegera sa Nemecko stalo významnou prekážkou ruských snáh o presadzovanie dominancie v Európe, a preto sa ocitlo medzi hlavnými cieľmi ruských aktivít.

Riziko civilných obetí


Riaditeľ BND zároveň uviedol, že spravodajské služby momentálne neevidujú prípravy na rozsiahly vojenský útok Ruska proti členskému štátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Nevylúčil však „obmedzené ruské vojenské aktivity“, najmä v pobaltských štátoch.

Šéf domácej kontrarozviedky BfV Sinan Selen upozornil, že ruské operácie už dávno presahujú rámec klasickej špionáže. Podľa neho zahŕňajú aj sabotáže a atentáty. „Obranný priemysel a vojenská infraštruktúra sú v zameriavači,“ povedal Selen. Dodal, že Moskva je vo svojej kampani proti Nemecku „pripravená podstúpiť aj riziko civilných obetí“.


Zdroj: SITA.sk - Rusko chce zatiahnuť Nemecko do vojny, varoval šéf Spolkovej spravodajskej služby BND © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hybridná vojna Hybridné hrozby ruské hrozby ruské sabotáže Tajné služby Vojna na Ukrajine
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