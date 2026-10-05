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05. októbra 2026

Španielsky premiér vyhlásil predčasné voľby na koniec novembra


Tagy: Parlamentné voľby v Španielsku Predčasné voľby v Španielsku Španielska vláda Španielsky premiér

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky vedie pred vládnucimi socialistami hlavná opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP). Španielsky premiér



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spain_sanchez_ceuta_parliament_56_55 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Podľa posledných prieskumov verejnej mienky vedie pred vládnucimi socialistami hlavná opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP).


Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyhlásil termín predčasných parlamentných volieb na 29. novembra potom, ako parlament minulý piatok odmietol balík opatrení na riešenie bytovej krízy predložený jeho menšinovou vládou.

Ak chceme urobiť viac, musíme obnoviť a rozšíriť podporu občanov,“ povedal Sánchez v televíznom prejave. Dodal, že jeho cieľom je získať „oveľa širšiu progresívnu väčšinu v parlamente“.

Desaťtisíce ľudí protestovali cez víkend v Madride a ďalších španielskych mestách za dostupnejšie bývanie. Vláda navrhovala automatické predlžovanie nájomných zmlúv či obmedzenie vysťahovania sociálne zraniteľných nájomníkov, opozícia však opatrenia odmietla.

Výsledok hlasovania vyvolal nespokojnosť medzi účastníkmi protestov a zároveň poukázal na problémy menšinovej vlády pri presadzovaní legislatívy. Španielsko už niekoľko rokov funguje na základe rozpočtu z roku 2023, ktorý bol posledným štátnym rozpočtom schváleným Sánchezovou vládou.

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky vedie pred vládnucimi socialistami premiéra Sáncheza hlavná opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP).


Zdroj: SITA.sk - Španielsky premiér vyhlásil predčasné voľby na koniec novembra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby v Španielsku Predčasné voľby v Španielsku Španielska vláda Španielsky premiér
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