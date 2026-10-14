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14. októbra 2026

Boom umelej inteligencie vyniesol holandskej ASML rekordné tržby a zisk päť miliárd eur


Tagy: Dopyt Ponuka umelá inteligencia (AI) výroba čipov zisky

Najväčšia európska technologická firma chce vďaka silnému dopytu zvýšiť výrobnú kapacitu, zákazníci objednávajú stroje už na roky 2029 a 2030.



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gettyimages 2286364584 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Najväčšia európska technologická firma chce vďaka silnému dopytu zvýšiť výrobnú kapacitu, zákazníci objednávajú stroje už na roky 2029 a 2030.

 

Holandský technologický gigant ASML dosiahol v treťom štvrťroku rekordné tržby 11,7 miliardy eur a čistý zisk päť miliárd eur, viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Rast poháňa najmä prudký dopyt po technológiách pre umelú inteligenciu.

 

Dopyt neustále rastie


„Naši zákazníci naďalej zvyšujú krátkodobé aj strednodobé odhady dopytu po zariadeniach, najmä pre rozsah a trvanie investícií súvisiacich s AI,“ uviedol generálny riaditeľ Christophe Fouquet.

Dopyt už prevyšuje výrobné možnosti firmy a ASML chce zvýšiť kapacitu na rok 2028 nad rámec predtým oznámeného 30-percentného rastu. Niektorí zákazníci prejavili záujem o objednávky na roky 2029 a 2030.

Skvelý štvrťrok


Firma zároveň zvýšila odhad celoročných tržieb na 44 až 45 miliárd eur. Vo štvrtom štvrťroku očakáva 14,2 až 15,2 miliardy eur.

„Bol to veľmi, veľmi silný štvrťrok. Myslím, že pokojne môžeme hovoriť o rekordnom štvrťroku,“ povedal finančný riaditeľ Roger Dassen.

ASML je jediným výrobcom zariadení na extrémnu ultrafialovú litografiu potrebnú na produkciu najpokročilejších čipov. Čína má tento rok tvoriť približne 20 percent jej tržieb.


Zdroj: SITA.sk - Boom umelej inteligencie vyniesol holandskej ASML rekordné tržby a zisk päť miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopyt Ponuka umelá inteligencia (AI) výroba čipov zisky
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