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13. októbra 2026
Anthropic varuje, že malé modely AI sa čoskoro môžu šíriť internetom ako počítačové červy
Výskumníci tvrdia, že modely by sa mohli bez pomoci človeka kopírovať medzi slabo zabezpečenými spotrebiteľskými zariadeniami. Malé modely
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13.10.2026 (SITA.sk) - Výskumníci tvrdia, že modely by sa mohli bez pomoci človeka kopírovať medzi slabo zabezpečenými spotrebiteľskými zariadeniami.
Takýto vývoj by podľa výskumníkov otvoril nový typ kybernetickej hrozby. Modely by už nemuseli fungovať vo výkonných dátových centrách, ale mohli by sa šíriť sieťami lacných a slabo zabezpečených zariadení, ako sú televízne prijímače či domáce spotrebiče.
„Takýto červ by bol pravdepodobne pomalý a kopírovanie by mu trvalo celé dni,“ uviedli výskumníci Anthropic William Zhou a Daniel Freeman. Prirovnali ho k parazitickým slizovkám alebo roju ovocných mušiek.
Odhad založili na botnete Kimwolf, ktorý na vrchole napadol viac ako dva milióny zariadení, prevažne lacných boxov s operačným systémom Android TV.
„Ak by už raz vznikol, bolo by veľmi ťažké ho úplne odstrániť, pretože by neexistoval žiadny centrálny vypínač,“ upozornili výskumníci.
Anthropic pripustil, že ide zatiaľ o hrubý odhad založený na jednom type zariadenia a jednom historickom botnete.
Riziko však podľa spoločnosti porastie, keďže výpočtový výkon bežnej elektroniky sa zvyšuje a modely AI sa zároveň zmenšujú a stávajú efektívnejšími.
Zdroj: SITA.sk - Anthropic varuje, že malé modely AI sa čoskoro môžu šíriť internetom ako počítačové červy © SITA Všetky práva vyhradené.
Malé modely umelej inteligencie by už o niekoľko mesiacov mohli byť schopné správať sa ako počítačové červy a bez ľudskej pomoci sa kopírovať z jedného zariadenia pripojeného na internet do druhého, upozornila spoločnosť Anthropic.
Takýto vývoj by podľa výskumníkov otvoril nový typ kybernetickej hrozby. Modely by už nemuseli fungovať vo výkonných dátových centrách, ale mohli by sa šíriť sieťami lacných a slabo zabezpečených zariadení, ako sú televízne prijímače či domáce spotrebiče.
Pomalý červ
„Takýto červ by bol pravdepodobne pomalý a kopírovanie by mu trvalo celé dni,“ uviedli výskumníci Anthropic William Zhou a Daniel Freeman. Prirovnali ho k parazitickým slizovkám alebo roju ovocných mušiek.
Odhad založili na botnete Kimwolf, ktorý na vrchole napadol viac ako dva milióny zariadení, prevažne lacných boxov s operačným systémom Android TV.
Ťažké je ho odstrániť
„Ak by už raz vznikol, bolo by veľmi ťažké ho úplne odstrániť, pretože by neexistoval žiadny centrálny vypínač,“ upozornili výskumníci.
Anthropic pripustil, že ide zatiaľ o hrubý odhad založený na jednom type zariadenia a jednom historickom botnete.
Riziko však podľa spoločnosti porastie, keďže výpočtový výkon bežnej elektroniky sa zvyšuje a modely AI sa zároveň zmenšujú a stávajú efektívnejšími.
Zdroj: SITA.sk - Anthropic varuje, že malé modely AI sa čoskoro môžu šíriť internetom ako počítačové červy © SITA Všetky práva vyhradené.
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