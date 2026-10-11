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11. októbra 2026

Bratislavské dobrovoľnícke centrum aj tento rok prijíma nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2026


Tagy: Dobrovoľníctvo Oceňovanie Srdce na dlani

Slávnostné odovzdávanie krajského ocenenia sa uskutoční 2. decembra v Koncertnej sieni Klarisky v Bratislave. Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) prijíma do 18. októbra ...



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pomoc 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - Slávnostné odovzdávanie krajského ocenenia sa uskutoční 2. decembra v Koncertnej sieni Klarisky v Bratislave.


Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) prijíma do 18. októbra 2026 nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2026, ktoré vyzdvihuje prácu výnimočných dobrovoľníkov v bratislavskom kraji.

„Skúsenosti nám ukazujú, že tí najaktívnejší dobrovoľníci málokedy hľadajú pozornosť. Svoju pomoc považujú za samozrejmosť a o ocenenie by sami nikdy nestáli. Práve preto je dôležité, aby ich okolie bolo všímavé a dalo o ich práci vedieť. Ak poznáte niekoho, kto dlhodobo pomáha druhým, nominujte ho. Ocenenie a symbolické ďakujem je pre dobrovoľníkov nielen spätnou väzbou, že ich úsilie má zmysel, ale aj zaslúženým uznaním,“ hovorí koordinátorka ocenenia Srdce na dlani z BDC Romana Kriššáková.

Dobrovoľnícka práca


Regionálne ocenenie Srdce na dlani v Bratislavskom kraji už roky zviditeľňuje dobrovoľnícku prácu. Svojimi podnetmi tak môžu zviditeľniť tiché úsilie dobrovoľníkov, ukázať zmysel ich činnosti a odovzdať vďaku. Tento ročník v sebe nesie aj symbolický rozmer. Je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva 2026 (IVY2026).

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Nomináciu na ocenenie môže podať akákoľvek fyzická či právnická osoba, verejnosť, organizácie, školy i firmy, v piatich samostatných kategóriách – kategória Sociálna a zdravotná oblasť a vzdelávanie, kategória Ochrana životného prostredia a zvierat, kategória Kultúra, umenie a šport, kategória Ochrana ľudských práv a humanitárne dobrovoľníctvo a kategória Podpora dobrovoľníctva, ktorá je určená pre školy, firmy, mestá, obce a inštitúcie, ktoré dlhodobo a systematicky vytvárajú podmienky na rozvoj dobrovoľníctva.

Jednotlivi aj skupiny


Nominovať možno jednotlivcov, vrátane mladých dobrovoľníkov vo veku 15 až 30 rokov, ľudí venujúcich sa dlhodobej pomoci, koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ako aj celé dobrovoľnícke skupiny a projekty. Podmienkou je, aby dobrovoľnícka činnosť prebiehala na území BSK a organizácia, pre ktorú sa vykonáva, mala v kraji sídlo alebo pôsobnosť.

Elektronický nominačný formulár, podrobný štatút a hodnotiace kritériá sú dostupné na webových stránkach www.dobrovolnictvoba.sk a www.srdcenadlani.sk. Uzávierka prijímania nominácií je 18. októbra o 23:59. V každej oblasti dobrovoľníctva posúdi prvých 10 úplných nominácií 5-členná nezávislá odborná komisia.

Slávnostné odovzdávanie krajského ocenenia sa uskutoční 2. decembra v Koncertnej sieni Klarisky v Bratislave. Z príbehov, ktoré nezískajú krajské ocenenie, vyberie komisia nominácie na postup do celonárodného kola Srdce na dlani 2026.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavské dobrovoľnícke centrum aj tento rok prijíma nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľníctvo Oceňovanie Srdce na dlani
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