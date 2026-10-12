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12. októbra 2026
Futbalového trénera z Trnavy odsúdili za sexuálne násilie, dostal aj doživotný zákaz pracovať s deťmi
Futbalová škola mládeže, ktorú tréner založil, sa venovala výchove mladých futbalistov vo veku od 5 do 19 rokov. Okresný súd v Trnave uznal za ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Futbalová škola mládeže, ktorú tréner založil, sa venovala výchove mladých futbalistov vo veku od 5 do 19 rokov.
Okresný súd v Trnave uznal za vinného zo spáchania pokračovacieho zločinu sexuálneho násilia v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže Tomáša V., zakladateľa a jedného z trénerov futbalovej školy mládeže, ktorá pôsobila v Trnave a okolí.
„Bol odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 4 roky, uložený mu bol aj trest prepadnutia veci, trest zákazu pedagogickej, vychovávateľskej, športovej a inej činnosti, ktorá zahrňuje akýkoľvek kontakt s maloletými deťmi na doživotie. Uložené mu bolo aj ústavné ochranné sexuologické liečenie, ako aj povinnosť nahradiť zákonným zástupcom poškodeného škodu vo výške 30 000 eur,“ informoval agentúru SITA hovorca súdu Martin Pogádl.
Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa proti nemu odvolal, splnomocnenec poškodeného a obžalovaný si ponechali lehotu na podanie odvolania. O odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Trnave.
Futbalová škola mládeže na jar tohto roku, keď bola zverejnená informácia o obvinení trénera, spoluprácu s ním okamžite ukončila. Hráčom a ich rodinám zabezpečila možnosť psychologického poradenstva. Obvinený bol v marci tohto roku vzatý do väzby.
Futbalová škola mládeže, ktorú zatiaľ neprávoplatne odsúdený tréner založil, sa venovala výchove mladých futbalistov vo veku od 5 do 19 rokov. Využívala futbalové ihriská v okolí Trnavy, napríklad v Opoji, Vlčkovciach a v obci Hoste.
Zdroj: SITA.sk - Futbalového trénera z Trnavy odsúdili za sexuálne násilie, dostal aj doživotný zákaz pracovať s deťmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Okresný súd v Trnave uznal za vinného zo spáchania pokračovacieho zločinu sexuálneho násilia v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže Tomáša V., zakladateľa a jedného z trénerov futbalovej školy mládeže, ktorá pôsobila v Trnave a okolí.
Lehota na podanie odvolania
„Bol odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 4 roky, uložený mu bol aj trest prepadnutia veci, trest zákazu pedagogickej, vychovávateľskej, športovej a inej činnosti, ktorá zahrňuje akýkoľvek kontakt s maloletými deťmi na doživotie. Uložené mu bolo aj ústavné ochranné sexuologické liečenie, ako aj povinnosť nahradiť zákonným zástupcom poškodeného škodu vo výške 30 000 eur,“ informoval agentúru SITA hovorca súdu Martin Pogádl.
Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa proti nemu odvolal, splnomocnenec poškodeného a obžalovaný si ponechali lehotu na podanie odvolania. O odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Trnave.
Možnosť psychologického poradenstva
Futbalová škola mládeže na jar tohto roku, keď bola zverejnená informácia o obvinení trénera, spoluprácu s ním okamžite ukončila. Hráčom a ich rodinám zabezpečila možnosť psychologického poradenstva. Obvinený bol v marci tohto roku vzatý do väzby.
Futbalová škola mládeže, ktorú zatiaľ neprávoplatne odsúdený tréner založil, sa venovala výchove mladých futbalistov vo veku od 5 do 19 rokov. Využívala futbalové ihriská v okolí Trnavy, napríklad v Opoji, Vlčkovciach a v obci Hoste.
Zdroj: SITA.sk - Futbalového trénera z Trnavy odsúdili za sexuálne násilie, dostal aj doživotný zákaz pracovať s deťmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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