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05. októbra 2026

Bývalý britský princ Andrew napadol súdne príkazy na domovú prehliadku svojich sídiel


Tagy: Sexuálne zneužívanie detí Sexuálny škandál

Andrew je aj naďalej vyšetrovaný pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s kontaktmi na odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina. Bývalý britský



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britain_royals_56985 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Andrew je aj naďalej vyšetrovaný pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s kontaktmi na odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina.


Bývalý britský princ Andrewa Mountbattena-Windsora sa obrátil na Najvyšší súd v Londýne so žiadosťou o zrušenie príkazov na prehliadku, ktoré polícia získala pred jeho februárovým zatknutím, potvrdila v pondelok britská justícia.


Súd má vo štvrtok na neverejnom pojednávaní prerokovať jeho návrh na súdne preskúmanie zákonnosti prehliadok jeho súčasného sídla na kráľovskom panstve Sandringham a bývalého domu Royal Lodge vo Windsore.

Bol aj zatknutý


Polícia 66-ročného brata kráľa Karola III. zatkla 19. februára, v deň jeho narodenín, pre podozrenie zo zneužitia verejnej funkcie v súvislosti s väzbami na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Ešte v ten deň ho prepustili, vyšetrovanie však pokračuje.

Andrew všetky obvinenia odmieta.

„Prípad sa týka žiadosti Andrewa Mountbattena-Windsora o súdne preskúmanie s cieľom zrušiť príkazy na prehliadku vydané sudcom Ústredného trestného súdu 18. februára 2026,“ uviedla tlačová kancelária britskej justície.

Údajne nezákonné príkazy


Denník The Daily Telegraph, ktorý o žalobe informoval ako prvý, uviedol, že Andrewovi právnici chcú preveriť, či boli príkazy vydané londýnskym súdom Old Bailey (Hlavný trestný súd pre Anglicko a Wales) zákonné.

Polícia Thames Valley uviedla, že „vyšetrovanie podozrenia zo zneužitia verejnej funkcie pokračuje“ a zároveň vedie právne konanie týkajúce sa už vydaných príkazov.

Jeho predka sťali


Podľa Telegraphu ide o prvý prípad od procesu s Karolom I. v roku 1649, keď člen britskej kráľovskej rodiny napadol zákonnosť trestného konania vedeného proti svojej osobe. Karol I. však napokon skončil na popravisku.

Andrew prišiel o kráľovské tituly minulý rok pre svoje kontakty s Epsteinom. Nové dokumenty zverejnené v USA tento rok obsahovali aj e-maily, v ktorých mal Epsteinovi poskytovať informácie, ktoré mohli byť dôverné.

 


Zdroj: SITA.sk - Bývalý britský princ Andrew napadol súdne príkazy na domovú prehliadku svojich sídiel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sexuálne zneužívanie detí Sexuálny škandál
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