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05. októbra 2026
Odrazený ruský projektil zasiahol autobus na moldavskom hraničnom priechode a zranil príslušníka pohraničnej polície
Tagy: Hraničný priechod Moldavská vláda Ruské rakety Rusko-ukrajinský konflikt ruský dron Vojna na Ukrajine východné krídlo NATO
V sobotu explodovalo päť dronov a rakiet v blízkosti moldavských obcí, incidenty si však nevyžiadali obete. Pri ruskom útoku na infraštruktúru na susednej ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - V sobotu explodovalo päť dronov a rakiet v blízkosti moldavských obcí, incidenty si však nevyžiadali obete.
Pri ruskom útoku na infraštruktúru na susednej Ukrajine utrpel v pondelok zranenia príslušník moldavskej pohraničnej polície. Ide o prvý takýto incident na území Moldavska od začiatku vojny.
„Približne o 9.38 h dopadol projektil v blízkosti hraničného priechodu Palanca. Po náraze do zeme sa odrazil a zasiahol autobus stojaci pri hraničnej závore,“ uviedla pohraničná polícia vo vyhlásení.
Poškodená bola aj kontrolná búdka a jeden z príslušníkov pohraničnej polície utrpel ľahké zranenia. Moldavské úrady nehlásili ďalšie obete. Prevádzku na hraničnom priechode Palanca, ktorý sa nachádza približne 60 kilometrov od ukrajinského prístavu Odesa, dočasne prerušili.
Moldavsko si minulý týždeň dvakrát predvolalo ruského veľvyslanca po sérii narušení svojho vzdušného priestoru. Kišiňov obvinil Moskvu, že ohrozuje životy moldavských občanov.
V sobotu explodovalo päť dronov a rakiet v blízkosti moldavských obcí, incidenty si však nevyžiadali obete. Moldavsko muselo tento rok viackrát uzavrieť svoj vzdušný priestor a upozornilo, že podobné prípady ohrozujú bezpečnosť civilného letectva.
Nárast incidentov s dronmi v tomto roku zaznamenali aj ďalšie európske štáty na východnom krídle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Zdroj: SITA.sk - Odrazený ruský projektil zasiahol autobus na moldavskom hraničnom priechode a zranil príslušníka pohraničnej polície © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri ruskom útoku na infraštruktúru na susednej Ukrajine utrpel v pondelok zranenia príslušník moldavskej pohraničnej polície. Ide o prvý takýto incident na území Moldavska od začiatku vojny.
Odrazený projektil
„Približne o 9.38 h dopadol projektil v blízkosti hraničného priechodu Palanca. Po náraze do zeme sa odrazil a zasiahol autobus stojaci pri hraničnej závore,“ uviedla pohraničná polícia vo vyhlásení.
Poškodená bola aj kontrolná búdka a jeden z príslušníkov pohraničnej polície utrpel ľahké zranenia. Moldavské úrady nehlásili ďalšie obete. Prevádzku na hraničnom priechode Palanca, ktorý sa nachádza približne 60 kilometrov od ukrajinského prístavu Odesa, dočasne prerušili.
Rusko ohrozuje moldavských civilistov
Moldavsko si minulý týždeň dvakrát predvolalo ruského veľvyslanca po sérii narušení svojho vzdušného priestoru. Kišiňov obvinil Moskvu, že ohrozuje životy moldavských občanov.
V sobotu explodovalo päť dronov a rakiet v blízkosti moldavských obcí, incidenty si však nevyžiadali obete. Moldavsko muselo tento rok viackrát uzavrieť svoj vzdušný priestor a upozornilo, že podobné prípady ohrozujú bezpečnosť civilného letectva.
Nárast incidentov s dronmi v tomto roku zaznamenali aj ďalšie európske štáty na východnom krídle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Zdroj: SITA.sk - Odrazený ruský projektil zasiahol autobus na moldavskom hraničnom priechode a zranil príslušníka pohraničnej polície © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hraničný priechod Moldavská vláda Ruské rakety Rusko-ukrajinský konflikt ruský dron Vojna na Ukrajine východné krídlo NATO
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