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05. októbra 2026

Saudskoarabská vojenská koalícia sa zapojila do vládnej protiofenzívy proti jemenským Húsíom


Tagy: Húsíovia Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Saudská Arábia údery proti húsíom Vojna na Blízkom východe

Na podporu pozemných síl nasadila pri ranných útokoch 100 bojových lietadiel. Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou v pondelok oznámila, že sa zapojila do novej ofenzívy jemenskej vlády proti



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mideast_wars_yemen_37326 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Na podporu pozemných síl nasadila pri ranných útokoch 100 bojových lietadiel.


Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou v pondelok oznámila, že sa zapojila do novej ofenzívy jemenskej vlády proti húsíjskym povstalcom podporovaným Iránom. Na podporu pozemných síl nasadila pri ranných útokoch 100 bojových lietadiel.

Vládny protiofenzíva


V rámci operácie Úsvit Jemenu sa dnes nadránom zapojilo 100 bojových lietadiel,“ uviedol hovorca koalície generál Turki al-Málikí na sociálnej sieti X. Dodal, že vzdušná podpora jemenských vládnych síl bude pokračovať nepretržite.

Oznámenie prišlo potom, ako jemenská armáda uviedla, že v pondelok začala rozsiahle útoky na ciele Húsíov. Medzinárodne uznávaná vláda v nedeľu vyhlásila novú kampaň zameranú na znovuzískanie kontroly nad celým územím krajiny.

Povstalecká kontrola


Húsíovia v posledných týždňoch zaznamenali nové územné zisky vrátane častí pobrežia Červeného mora a oblastí pri strategickom prielive Báb al-Mandab, ktorý patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy svetového obchodu. Povstalecké údery sa tiež intenzívne zameriavajú na saudskoarabská ropnú infraštruktúru.

Povstalci v septembri spustili rozsiahlu ofenzívu, pri ktorej podľa dostupných údajov zahynuli stovky bojovníkov na oboch stranách. Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že boje zároveň vyhnali z domovov viac ako 145-tisíc ľudí.

Jemen patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta a od vypuknutia občianskej vojny v roku 2014 čelí rozsiahlej humanitárnej kríze.


Zdroj: SITA.sk - Saudskoarabská vojenská koalícia sa zapojila do vládnej protiofenzívy proti jemenským Húsíom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Húsíovia Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Saudská Arábia údery proti húsíom Vojna na Blízkom východe
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