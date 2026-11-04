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Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, progresívci rozhodnutie súdu vítajú

Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (

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4.11.2026 (SITA.sk) - Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov.

Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (lex atentát) je v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Konkrétne ide o časť zameranú na zakazovanie verejných zhromaždení obcami, pokiaľ by obmedzovali právo na súkromie, užívanie obydlia, dopravu alebo zásobovanie, a pokiaľ by boli v rozpore so záujmami obyvateľstva a možno ich vykonať inde.

Rozhodol tom v stredu Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna. Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Vo zvyšnej časti však ÚS SR návrhu nevyhovel. Lex atentát prijala vládna koalícia v lete 2024 ako reakciu na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica.

Števulová pripomenula význam práva na protest





Ústavný súd Slovenskej republiky vyhovel návrhu opozície a zrušil sporné časti zákona nazývaného lex atentát, ktoré obmedzovali právo občanov na pokojné zhromažďovanie a protesty. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová pripomenula význam práva na protest.

„Právo protestovať a zhromažďovať sa je jedno z najzákladnejších práv, ktoré sme si vybojovali po novembri 1989. Fico sa veľmi bojí protestov v uliciach. Bojí sa mierumilovného zhromaždenia ľudí, ktorí vyslovujú nesúhlas s jeho vládou. Preto sa pokúsil protesty označiť za akýsi štátny prevrat a preto sa koalícia pokúsila zneužiť atentát a prepašovať do zákona možnosť obmedzenia nepohodlných protestov,“ doplnila Števulová.

PS uvítalo rozhodnutie Ústavného súdu


Predstavitelia Progresívneho Slovenska uvítali rozhodnutie Ústavného súdu. „Teším sa, že sme opäť uspeli na Ústavnom súde a ochránili sme základné práva a slobody ľudí na Slovensku. Fico a jeho partička porušili Ústavu aj pri obmedzovaní zhromažďovacieho práva. Je to už siedme rozhodnutie, v ktorom Ústavný súd potvrdil, že Ficova koalícia koná v rozpore s Ústavou,“ uviedla poslankyňa PS a predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.

Fotogaléria k článku: Streľba na premiéra Roberta Fica (fotografie)

Poslankyňa ešte doplnila, že PS bude pokračovať v podávaní návrhov na Ústavný súd týkajúcich sa ďalších kontroverzných opatrení, vrátane prechodu sudcov z Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd a ďalších zmien, ktoré podľa nich ohrozujú právny štát.




Zdroj: SITA.sk - Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, progresívci rozhodnutie súdu vítajú © SITA Všetky práva vyhradené.

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