Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, progresívci rozhodnutie súdu vítajú
Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (
4.11.2026 (SITA.sk) - Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov.
Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (lex atentát) je v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Konkrétne ide o časť zameranú na zakazovanie verejných zhromaždení obcami, pokiaľ by obmedzovali právo na súkromie, užívanie obydlia, dopravu alebo zásobovanie, a pokiaľ by boli v rozpore so záujmami obyvateľstva a možno ich vykonať inde.
Rozhodol tom v stredu Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna. Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Vo zvyšnej časti však ÚS SR návrhu nevyhovel. Lex atentát prijala vládna koalícia v lete 2024 ako reakciu na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica.
Ústavný súd Slovenskej republiky vyhovel návrhu opozície a zrušil sporné časti zákona nazývaného lex atentát, ktoré obmedzovali právo občanov na pokojné zhromažďovanie a protesty. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová pripomenula význam práva na protest.
„Právo protestovať a zhromažďovať sa je jedno z najzákladnejších práv, ktoré sme si vybojovali po novembri 1989. Fico sa veľmi bojí protestov v uliciach. Bojí sa mierumilovného zhromaždenia ľudí, ktorí vyslovujú nesúhlas s jeho vládou. Preto sa pokúsil protesty označiť za akýsi štátny prevrat a preto sa koalícia pokúsila zneužiť atentát a prepašovať do zákona možnosť obmedzenia nepohodlných protestov,“ doplnila Števulová.
Predstavitelia Progresívneho Slovenska uvítali rozhodnutie Ústavného súdu. „Teším sa, že sme opäť uspeli na Ústavnom súde a ochránili sme základné práva a slobody ľudí na Slovensku. Fico a jeho partička porušili Ústavu aj pri obmedzovaní zhromažďovacieho práva. Je to už siedme rozhodnutie, v ktorom Ústavný súd potvrdil, že Ficova koalícia koná v rozpore s Ústavou,“ uviedla poslankyňa PS a predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.
Fotogaléria k článku: Streľba na premiéra Roberta Fica (fotografie)
Poslankyňa ešte doplnila, že PS bude pokračovať v podávaní návrhov na Ústavný súd týkajúcich sa ďalších kontroverzných opatrení, vrátane prechodu sudcov z Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd a ďalších zmien, ktoré podľa nich ohrozujú právny štát.
Zdroj: SITA.sk - Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, progresívci rozhodnutie súdu vítajú © SITA Všetky práva vyhradené.
Časť zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike (lex atentát) je v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Konkrétne ide o časť zameranú na zakazovanie verejných zhromaždení obcami, pokiaľ by obmedzovali právo na súkromie, užívanie obydlia, dopravu alebo zásobovanie, a pokiaľ by boli v rozpore so záujmami obyvateľstva a možno ich vykonať inde.
Rozhodol tom v stredu Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna. Podnet na ústavný súd v súvislosti so zákonom podalo 33 opozičných poslancov. Vo zvyšnej časti však ÚS SR návrhu nevyhovel. Lex atentát prijala vládna koalícia v lete 2024 ako reakciu na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica.
Števulová pripomenula význam práva na protest
Ústavný súd Slovenskej republiky vyhovel návrhu opozície a zrušil sporné časti zákona nazývaného lex atentát, ktoré obmedzovali právo občanov na pokojné zhromažďovanie a protesty. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová pripomenula význam práva na protest.
„Právo protestovať a zhromažďovať sa je jedno z najzákladnejších práv, ktoré sme si vybojovali po novembri 1989. Fico sa veľmi bojí protestov v uliciach. Bojí sa mierumilovného zhromaždenia ľudí, ktorí vyslovujú nesúhlas s jeho vládou. Preto sa pokúsil protesty označiť za akýsi štátny prevrat a preto sa koalícia pokúsila zneužiť atentát a prepašovať do zákona možnosť obmedzenia nepohodlných protestov,“ doplnila Števulová.
PS uvítalo rozhodnutie Ústavného súdu
Predstavitelia Progresívneho Slovenska uvítali rozhodnutie Ústavného súdu. „Teším sa, že sme opäť uspeli na Ústavnom súde a ochránili sme základné práva a slobody ľudí na Slovensku. Fico a jeho partička porušili Ústavu aj pri obmedzovaní zhromažďovacieho práva. Je to už siedme rozhodnutie, v ktorom Ústavný súd potvrdil, že Ficova koalícia koná v rozpore s Ústavou,“ uviedla poslankyňa PS a predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.
Fotogaléria k článku: Streľba na premiéra Roberta Fica (fotografie)
Poslankyňa ešte doplnila, že PS bude pokračovať v podávaní návrhov na Ústavný súd týkajúcich sa ďalších kontroverzných opatrení, vrátane prechodu sudcov z Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd a ďalších zmien, ktoré podľa nich ohrozujú právny štát.
Zdroj: SITA.sk - Časť „lex atentát“ o obmedzení verejných zhromaždení je protiústavná, progresívci rozhodnutie súdu vítajú © SITA Všetky práva vyhradené.
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