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05. októbra 2026

Čína je dôležitý sused, miernila japonská premiérka bilaterálne napätie na úvod novej parlamentnej schôdze


Tagy: Japonská premiérka Japonsko-čínske vzťahy Japonský parlament

V otváracom vystúpení ohlásila aj stratégiu na boj proti poklesu populácie a prisľúbila zodpovednú fiškálnu politiku. Japonská premiérka



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japan_qatar_16763 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - V otváracom vystúpení ohlásila aj stratégiu na boj proti poklesu populácie a prisľúbila zodpovednú fiškálnu politiku.


Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondelok označila Čínu za „dôležitého suseda“ a napriek pretrvávajúcemu napätiu oboma ázijskými mocnosťami prisľúbila budovanie stabilných vzťahov medzi.

Vzťahy medzi Tokiom a Pekingom sa výrazne zhoršili, keď japonská líderka vlani v novembri naznačila, že Japonsko by mohlo zasiahnuť v prípade útoku na Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.

Konštruktívny dialóg


Čína je dôležitým susedom a napriek ťažkostiam sme počas rokov vybudovali dlhodobé vzťahy,“ povedala Takaičiová v programovom prejave, ktorým otvorila novú schôdzu japonského parlamentu, ktorá potrvá až do decembra.

Budeme pracovať na zachovaní komunikácie o spoločných výzvach, podporovať dialóg s cieľom chrániť naše národné záujmy a budovať konštruktívne a stabilné vzťahy,“ dodala. Zároveň však zdôraznila, že Tokio bude „pevne presadzovať svoje postoje“ a „dôrazne vyzývať na zodpovedné správanie“.

Populačná kríza


Takaičiová tiež oznámila, že do konca roka predstaví komplexnú stratégiu na riešenie populačného poklesu, ktorý označila za „ticho sa šíriacu národnú krízu“. V júli zverejnené vládne údaje ukázali, že počet obyvateľov Japonska prvýkrát za 42 rokov klesol pod hranicu 120 miliónov.

Premiérka sa v prejave snažila upokojiť aj finančné trhy po kritike svojich rozsiahlych výdavkových plánov a prisľúbila zodpovednú fiškálnu politiku. Zároveň podporila Medzinárodný trestný súd potom, ako Spojené štáty v auguste uvalili sankcie na jeho japonskú predsedníčku Tomoko Akaneovú.


Zdroj: SITA.sk - Čína je dôležitý sused, miernila japonská premiérka bilaterálne napätie na úvod novej parlamentnej schôdze © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Japonská premiérka Japonsko-čínske vzťahy Japonský parlament
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