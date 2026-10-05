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05. októbra 2026
Québec bol pred 31 rokmi krôčik od odtrhnutia. Separatisti teraz sľubujú nové referendum, počkajú však na koniec Trumpa
Tagy: Quebec Referendum
O zotrvaní v Kanade rozhodlo v roku 1995 iba 50,58 percenta hlasov. Líder Parti Québécois chce v prípade nástupu k moci hlasovanie zopakovať, nie však skôr ako v roku 2029. Obyvatelia prevažne ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - O zotrvaní v Kanade rozhodlo v roku 1995 iba 50,58 percenta hlasov. Líder Parti Québécois chce v prípade nástupu k moci hlasovanie zopakovať, nie však skôr ako v roku 2029.
Obyvatelia prevažne frankofónnej kanadskej provincie Québec budú v pondelok voliť nový parlament a jednou z hlavných otázok je návrat separatistickej Parti Québécois (PQ) k moci. Jej líder Paul Saint-Pierre Plamondon sľubuje v prípade volebného úspechu ďalšie referendum o nezávislosti provincie. Hlasovať však nechce, kým bude prezidentom USA Donald Trump.
Québec už o odchode z Kanady hlasoval dvakrát. Kým v roku 1980 zvíťazili zástancovia zotrvania v krajine pohodlne, referendum v roku 1995 sa skončilo mimoriadne tesne. Za zotrvanie v Kanade vtedy hlasovalo 50,58 percenta voličov.
Podpora samotnej nezávislosti je dnes podľa nedávnych prieskumov približne 30-percentná. Približne rovnakú podporu má aj PQ. Vďaka väčšinovému volebnému systému a rozdeleniu federalistických hlasov medzi viacero strán by jej to však mohlo priniesť výrazne silnejšie zastúpenie v 127-člennom Národnom zhromaždení.
Štyridsaťdeväťročný Saint-Pierre Plamondon, známy aj pod iniciálami PSPP, napriek tomu trvá na novom referende. Odmieta ho však uskutočniť počas Trumpovho pôsobenia v Bielom dome. Rozhodovanie o nezávislosti podľa neho „vyžaduje podmienky, ktoré umožňujú informovanú a pokojnú diskusiu“.
Debata podľa lídra PQ nemá byť „unesená teatrálnosťou nepredvídateľného prezidenta“. Referendum preto vylúčil najmenej do roku 2029. Trumpova obchodná vojna a jeho hrozby pripojením Kanady pritom vyvolali medzi Kanaďanmi silnú nevôľu.
Prípadný úspech separatistov by bol zároveň skúškou pre premiéra Marka Carneyho, ktorý zdôrazňuje jednotu Kanady voči Spojeným štátom. Popularita PQ však podľa expertov a prieskumov súvisí skôr s nespokojnosťou s vysokými životnými nákladmi a zhoršovaním verejných služieb než s rastúcou túžbou Québecu opustiť Kanadu.
Saint-Pierre Plamondon už avizoval, že jeho vzťah s Carneyho federálnou vládou by bol založený na „rovnováhe síl“. „Dialóg bude, ale podmienkou spolupráce je, aby bol Québec rešpektovaný,“ povedal pre verejnoprávnu stanicu Radio-Canada.
Separatisti chcú otvoriť aj otázku britskej monarchie. Saint-Pierre Plamondon navrhuje zastaviť činnosť úradu viceguvernéra, ktorý v provincii zastupuje kráľa Karola III., a jeho rozpočet presmerovať na boj proti bezdomovectvu. Podľa prieskumu Leger z roku 2025 necítilo k britskej monarchii žiadnu väzbu 87 percent obyvateľov Québecu.
Zdroj: SITA.sk - Québec bol pred 31 rokmi krôčik od odtrhnutia. Separatisti teraz sľubujú nové referendum, počkajú však na koniec Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia prevažne frankofónnej kanadskej provincie Québec budú v pondelok voliť nový parlament a jednou z hlavných otázok je návrat separatistickej Parti Québécois (PQ) k moci. Jej líder Paul Saint-Pierre Plamondon sľubuje v prípade volebného úspechu ďalšie referendum o nezávislosti provincie. Hlasovať však nechce, kým bude prezidentom USA Donald Trump.
Québec už o odchode z Kanady hlasoval dvakrát. Kým v roku 1980 zvíťazili zástancovia zotrvania v krajine pohodlne, referendum v roku 1995 sa skončilo mimoriadne tesne. Za zotrvanie v Kanade vtedy hlasovalo 50,58 percenta voličov.
Podpora samotnej nezávislosti je dnes podľa nedávnych prieskumov približne 30-percentná. Približne rovnakú podporu má aj PQ. Vďaka väčšinovému volebnému systému a rozdeleniu federalistických hlasov medzi viacero strán by jej to však mohlo priniesť výrazne silnejšie zastúpenie v 127-člennom Národnom zhromaždení.
Štyridsaťdeväťročný Saint-Pierre Plamondon, známy aj pod iniciálami PSPP, napriek tomu trvá na novom referende. Odmieta ho však uskutočniť počas Trumpovho pôsobenia v Bielom dome. Rozhodovanie o nezávislosti podľa neho „vyžaduje podmienky, ktoré umožňujú informovanú a pokojnú diskusiu“.
Debata podľa lídra PQ nemá byť „unesená teatrálnosťou nepredvídateľného prezidenta“. Referendum preto vylúčil najmenej do roku 2029. Trumpova obchodná vojna a jeho hrozby pripojením Kanady pritom vyvolali medzi Kanaďanmi silnú nevôľu.
Prípadný úspech separatistov by bol zároveň skúškou pre premiéra Marka Carneyho, ktorý zdôrazňuje jednotu Kanady voči Spojeným štátom. Popularita PQ však podľa expertov a prieskumov súvisí skôr s nespokojnosťou s vysokými životnými nákladmi a zhoršovaním verejných služieb než s rastúcou túžbou Québecu opustiť Kanadu.
Saint-Pierre Plamondon už avizoval, že jeho vzťah s Carneyho federálnou vládou by bol založený na „rovnováhe síl“. „Dialóg bude, ale podmienkou spolupráce je, aby bol Québec rešpektovaný,“ povedal pre verejnoprávnu stanicu Radio-Canada.
Separatisti chcú otvoriť aj otázku britskej monarchie. Saint-Pierre Plamondon navrhuje zastaviť činnosť úradu viceguvernéra, ktorý v provincii zastupuje kráľa Karola III., a jeho rozpočet presmerovať na boj proti bezdomovectvu. Podľa prieskumu Leger z roku 2025 necítilo k britskej monarchii žiadnu väzbu 87 percent obyvateľov Québecu.
Zdroj: SITA.sk - Québec bol pred 31 rokmi krôčik od odtrhnutia. Separatisti teraz sľubujú nové referendum, počkajú však na koniec Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Quebec Referendum
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