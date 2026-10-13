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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Dvojaký meter v reprezentácii? Pánik obhájil titul v KHL, no aktuálne je bez klubu a ironicky sa vyjadril o budúcnosti – FOTO


Tagy: Buducnost Kariéra KHL Slovenskí hokejisti Úspechy

Účastník štyroch majstrovstiev sveta z rokov 2014, 2015, 2019 a 2023 na poslednom šampionáte získal päť bodov a patril medzi lídrov národného tímu. Slovenský hokejista Richard Pánik momentálne iba ...



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latvia_hockey_worlds_57154 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Účastník štyroch majstrovstiev sveta z rokov 2014, 2015, 2019 a 2023 na poslednom šampionáte získal päť bodov a patril medzi lídrov národného tímu.


Slovenský hokejista Richard Pánik momentálne iba trénuje, no po zranení nie je. Nemá totiž žiaden klub, v ktorom by pravidelne dostával príležitosť.

"Aktuálne trénujem a pripravujem sa s Martinom. Ešte som sa nerozhodol, ktorú kabínu by som chcel rozbiť svojou komplikovanou povahou, ako ma zvyknú vykresľovať. Na druhej strane za posledných päť rokov som bol pri troch majstrovských tituloch," uviedol 35-ročný útočník.

Martinský rodák, ktorého v roku 2009 draftoval klub NHL Tampa Bay Lightning a má v životopise niekoľko ročníkov v zámorskej profilige, si počas sezóny 2024/25 odskočil do Slovana Bratislava a potom do klubu KHL Lokomotiv Jaroslavľ, kde sa s krajanom Martinom Gernátom pričinil o dva Gagarinove poháre.

Obhajoba bola náročná. "O to viac sme to chceli dokázať. Na play-off sme mali slogan ´Hrdinovia to vyhrajú raz, legendy to zopakujú´. Som veľmi rád, že sa to podarilo," prezradil pre web hokejportal.net.

Účastník štyroch majstrovstiev sveta z rokov 2014, 2015, 2019 a 2023 na poslednom šampionáte získal päť bodov a patril medzi lídrov národného tímu.

"Reprezentovanie bolo vždy pre mňa ambíciou a chodil som tam rád aj kvôli chalanom. Keď som odmietol, mal som na to pádne dôvody. Bohužiaľ, v reprezentácii zrejme existuje dvojaký meter na nominovanie hráčov," povedal.

"Niekto môže opustiť zraz a je povolaný späť, niekto odíde a už ho neoslovia. Aj keď sa občas vyskytli nejaké problémy, vždy som ich riešil za zatvorenými dverami a nie verejne. Nič zlé som na zväz alebo samotnú reprezentáciu nikdy nepovedal," dodal pre uvedené médium Pánik.

Fotogaléria: Richard Pánik


Zdroj: SITA.sk - Dvojaký meter v reprezentácii? Pánik obhájil titul v KHL, no aktuálne je bez klubu a ironicky sa vyjadril o budúcnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Buducnost Kariéra KHL Slovenskí hokejisti Úspechy
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