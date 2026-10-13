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13. októbra 2026
Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova?
Hádzanári Tatrana Prešov majú pred sebou švédsku konfrontáciu v Európskej lige. V úvodných dvoch zápasoch získali jeden bod a v domácom prostredí budú chcieť pridať ďalšie. Reč je ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov majú pred sebou švédsku konfrontáciu v Európskej lige.
V úvodných dvoch zápasoch získali jeden bod a v domácom prostredí budú chcieť pridať ďalšie.
Reč je o hádzanároch Tatrana Prešov pred ich tretím vystúpením v aktuálnej edícii Európskej ligy EHF. V utorok 13. októbra od 20.45 h ich v Tatran handball aréne čaká repríza súboja spred roka proti švédskemu tímu IK Sävehof.
Prešov a Sävehof sa doteraz stretli už v šiestich dueloch. Zväčša išlo o veľmi vyrovnané súboje, no len v dvoch dokázal Tatran bodovať a na svoje prvé víťazstvo nad týmto súperom z top hádzanárskej krajiny stále iba čaká.
Dosiaľ posledné dve stretnutia sa v minulej sezóne v Európskej lige skončili 30:30 v Prešove a vo švédskej Partille sa zrodilo víťazstvo domácich 33:28.
V tejto sezóne Európskej ligy začal Sävehof svoje účinkovanie na domácej palubovke proti chorvátskemu tímu MRK Sesvete a uspel 34:27. V druhom vystúpení však nestačil na bundesligový Bergischer, ktorý po tesne vydretom víťazstve v Prešove (30:29) zdolal Švédov v domácom prostredí 29:25.
Aktuálne teda má IK na konte dva body, Tatran jeden za remízu v Chorvátsku (36:36). V skupine je však zatiaľ stále všetko otvorené a práve utorkový vzájomný zápas môže veľa napovedať o ambíciách oboch klubov.
Tréner Tatrana Radoslav Antl očakáva náročný zápas proti mladému, ale takticky vyspelému a kondične výborne pripravenému mužstvu.
"Švédska hádzaná je niekde inde ako slovenská. Majú výbornú obranu a skúseného brankára. Hrajú rýchlejšie a podľa mňa sú ešte lepší ako minulý rok," zhodnotil súpera.
Sävehof podľa neho obmenil káder, preto sa pri príprave nemôžu spoliehať iba na poznatky z vlaňajších vzájomných stretnutí. Trénerský tím preto využíva videoanalýzu aj záznamy zápasov zo švédskej ligy.
“Chlapci sú motivovaní. Stále sme v hre a toto meranie síl naznačí, či máme alebo nemáme šancu pomýšľať na postup. Chceme bojovať a verím, že chlapci zo seba vydajú všetko. Verím v úspech,” zakončil Antl.
Kapitán Tatrana Lukáš Urban pripomenul, že tím má po náročnom programe a víkendovom stretnutí proti Bojniciam (33:27) na prípravu iba dva dni. Venuje ich najmä taktickým pokynom, videu a regenerácii, aby bol na súboj čo najlepšie pripravený.
"Chceme tento zápas vyhrať. Po remíze s Chorvátmi potrebujeme zabrať aj proti Švédom a ísť do toho s cieľom získať oba body,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova? © SITA Všetky práva vyhradené.
V úvodných dvoch zápasoch získali jeden bod a v domácom prostredí budú chcieť pridať ďalšie.
Reč je o hádzanároch Tatrana Prešov pred ich tretím vystúpením v aktuálnej edícii Európskej ligy EHF. V utorok 13. októbra od 20.45 h ich v Tatran handball aréne čaká repríza súboja spred roka proti švédskemu tímu IK Sävehof.
Proti sebe už šesťkrát
Prešov a Sävehof sa doteraz stretli už v šiestich dueloch. Zväčša išlo o veľmi vyrovnané súboje, no len v dvoch dokázal Tatran bodovať a na svoje prvé víťazstvo nad týmto súperom z top hádzanárskej krajiny stále iba čaká.
Dosiaľ posledné dve stretnutia sa v minulej sezóne v Európskej lige skončili 30:30 v Prešove a vo švédskej Partille sa zrodilo víťazstvo domácich 33:28.
Švédi majú dva body
V tejto sezóne Európskej ligy začal Sävehof svoje účinkovanie na domácej palubovke proti chorvátskemu tímu MRK Sesvete a uspel 34:27. V druhom vystúpení však nestačil na bundesligový Bergischer, ktorý po tesne vydretom víťazstve v Prešove (30:29) zdolal Švédov v domácom prostredí 29:25.
Aktuálne teda má IK na konte dva body, Tatran jeden za remízu v Chorvátsku (36:36). V skupine je však zatiaľ stále všetko otvorené a práve utorkový vzájomný zápas môže veľa napovedať o ambíciách oboch klubov.
Švédi sú inde ako Slováci
Tréner Tatrana Radoslav Antl očakáva náročný zápas proti mladému, ale takticky vyspelému a kondične výborne pripravenému mužstvu.
"Švédska hádzaná je niekde inde ako slovenská. Majú výbornú obranu a skúseného brankára. Hrajú rýchlejšie a podľa mňa sú ešte lepší ako minulý rok," zhodnotil súpera.
Sú motivovaní
Sävehof podľa neho obmenil káder, preto sa pri príprave nemôžu spoliehať iba na poznatky z vlaňajších vzájomných stretnutí. Trénerský tím preto využíva videoanalýzu aj záznamy zápasov zo švédskej ligy.
“Chlapci sú motivovaní. Stále sme v hre a toto meranie síl naznačí, či máme alebo nemáme šancu pomýšľať na postup. Chceme bojovať a verím, že chlapci zo seba vydajú všetko. Verím v úspech,” zakončil Antl.
Kapitán Tatrana Lukáš Urban pripomenul, že tím má po náročnom programe a víkendovom stretnutí proti Bojniciam (33:27) na prípravu iba dva dni. Venuje ich najmä taktickým pokynom, videu a regenerácii, aby bol na súboj čo najlepšie pripravený.
"Chceme tento zápas vyhrať. Po remíze s Chorvátmi potrebujeme zabrať aj proti Švédom a ísť do toho s cieľom získať oba body,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova? © SITA Všetky práva vyhradené.
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