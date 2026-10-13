Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova?



Hádzanári Tatrana Prešov majú pred sebou švédsku konfrontáciu v Európskej lige. V úvodných dvoch zápasoch získali jeden bod a v domácom prostredí budú chcieť pridať ďalšie. Reč je ...



Zdieľať
presov 676x429 13.10.2026 (SITA.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov majú pred sebou švédsku konfrontáciu v Európskej lige.


V úvodných dvoch zápasoch získali jeden bod a v domácom prostredí budú chcieť pridať ďalšie.

Reč je o hádzanároch Tatrana Prešov pred ich tretím vystúpením v aktuálnej edícii Európskej ligy EHF. V utorok 13. októbra od 20.45 h ich v Tatran handball aréne čaká repríza súboja spred roka proti švédskemu tímu IK Sävehof.

Proti sebe už šesťkrát


Prešov a Sävehof sa doteraz stretli už v šiestich dueloch. Zväčša išlo o veľmi vyrovnané súboje, no len v dvoch dokázal Tatran bodovať a na svoje prvé víťazstvo nad týmto súperom z top hádzanárskej krajiny stále iba čaká.

Dosiaľ posledné dve stretnutia sa v minulej sezóne v Európskej lige skončili 30:30 v Prešove a vo švédskej Partille sa zrodilo víťazstvo domácich 33:28.

https://www.instagram.com/p/DeZuxdsCXyC

Švédi majú dva body


V tejto sezóne Európskej ligy začal Sävehof svoje účinkovanie na domácej palubovke proti chorvátskemu tímu MRK Sesvete a uspel 34:27. V druhom vystúpení však nestačil na bundesligový Bergischer, ktorý po tesne vydretom víťazstve v Prešove (30:29) zdolal Švédov v domácom prostredí 29:25.

Aktuálne teda má IK na konte dva body, Tatran jeden za remízu v Chorvátsku (36:36). V skupine je však zatiaľ stále všetko otvorené a práve utorkový vzájomný zápas môže veľa napovedať o ambíciách oboch klubov.

Švédi sú inde ako Slováci


Tréner Tatrana Radoslav Antl očakáva náročný zápas proti mladému, ale takticky vyspelému a kondične výborne pripravenému mužstvu.

"Švédska hádzaná je niekde inde ako slovenská. Majú výbornú obranu a skúseného brankára. Hrajú rýchlejšie a podľa mňa sú ešte lepší ako minulý rok," zhodnotil súpera.

Sú motivovaní


Sävehof podľa neho obmenil káder, preto sa pri príprave nemôžu spoliehať iba na poznatky z vlaňajších vzájomných stretnutí. Trénerský tím preto využíva videoanalýzu aj záznamy zápasov zo švédskej ligy.

“Chlapci sú motivovaní. Stále sme v hre a toto meranie síl naznačí, či máme alebo nemáme šancu pomýšľať na postup. Chceme bojovať a verím, že chlapci zo seba vydajú všetko. Verím v úspech,” zakončil Antl.

Kapitán Tatrana Lukáš Urban pripomenul, že tím má po náročnom programe a víkendovom stretnutí proti Bojniciam (33:27) na prípravu iba dva dni. Venuje ich najmä taktickým pokynom, videu a regenerácii, aby bol na súboj čo najlepšie pripravený.

"Chceme tento zápas vyhrať. Po remíze s Chorvátmi potrebujeme zabrať aj proti Švédom a ísť do toho s cieľom získať oba body,“ zdôraznil.



Zdroj: SITA.sk - Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova? © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dvojaký meter v reprezentácii? Pánik obhájil titul v KHL, no aktuálne je bez klubu a ironicky sa vyjadril o budúcnosti – FOTO
<< predchádzajúci článok
Honzek je znova zranený. Tréner Calgary: Aj to patrí k životu profesionála

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 