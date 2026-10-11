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11. októbra 2026
Kreatívne centrum Nitra láka v októbri na divadlo, filmové workshopy aj deň duševného zdravia
Inscenácia prináša ženské pohľady, skúsenosti a perspektívy a otvára témy, ktoré aktuálne rezonujú. Nový ženský projekt Divadla Pôtoň, workshop k pripravovanému hororu ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Inscenácia prináša ženské pohľady, skúsenosti a perspektívy a otvára témy, ktoré aktuálne rezonujú.
Nový ženský projekt Divadla Pôtoň, workshop k pripravovanému hororu natáčanému v Nitre či kurzy vedené známymi nitrianskymi osobnosťami – to všetko je súčasťou októbrového programu Kreatívneho centra Nitra (KCN). Jedným z najvýraznejších podujatí bude 30. októbra uvedenie nového projektu Prestaňte! z produkcie Divadla Pôtoň. Pred viac ako 100 rokmi vyzvala Bertha von Suttner svet, aby zložil zbrane. Jej odkaz dnes znie mimoriadne aktuálne. Inscenácia prináša ženské pohľady, skúsenosti a perspektívy a otvára témy, ktoré aktuálne rezonujú.
Októbrový program doplnia kurzy a workshopy vedené odborníkmi z praxe. Workshop Bosorka – Vytvor svoj scenár povedie scenáristka a dramaturgička pripravovaného hororu natáčaného v Nitre, ktorá žije a pôsobí v Berlíne. Film vzniká v spolupráci s producentom pochádzajúcim z Nitry.
Fotografiu bude učiť známy nitriansky fotograf Henrich Mišovič. Základy grafického dizajnu a práce v programe InDesign predstaví nitriansky grafik a dizajnér Marek Štepánek. Do Nitry zavíta aj mladá šperkárska dizajnérka Barbora Opátová, ktorá účastníkov prevedie výrobou vlastného prsteňa.
V rámci mestského programu Mesiaca duševného zdraviapripravuje KCN 17. októbra deň plný aktivít pre rôzne vekové kategórie. Väčšina programu bude bezplatná. Súčasťou bude aj diskusia o prijatí seba, druhých a života. Medzi hosťami bude herec Roman Poláčik a ďalší účastníci diskusie, ktorých spája aj osobný príbeh spätý s Nitrou.
KCN rozširuje ponuku priestorov na prenájom pre spoločnosti aj pre umelcov či kreatívcov, ktorí hľadajú miesto pre kultúrne a kreatívne podujatia, konferencie, workshopy, školenia, prezentácie.
Novinkou je možnosť si spolu s priestorom Kina Palace prenajať aj záhradu za kinom, čím sa ponuka rozširuje o exteriérový priestor vhodný na podujatia pod holým nebom. Kino Palace zároveň doplnilo svoje vybavenie o laserové technológie, ktoré umožňujú premietanie animácií, vizuálnych prvkov či log partnerov a organizátorov podujatí.
Po letnom otvorení remeselných a technologických dielní pre verejnosť pokračuje KCN sériou odborných školení nazývaných Vodičáky. Sprístupňujú technológie, ktoré si mnohí remeselníci, živnostníci alebo začínajúci podnikatelia nemôžu dovoliť kúpiť do vlastných dielní.
Kreatívne centrum Nitra zriadilo mesto s podporou Európskej únie v priestoroch Martinského vrchu pod Zoborom v Nitre. Vytvára priestor pre rozvoj kreatívneho talentu, podporuje podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prináša multižánrový program pre verejnosť.
Zdroj: SITA.sk - Kreatívne centrum Nitra láka v októbri na divadlo, filmové workshopy aj deň duševného zdravia © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový ženský projekt Divadla Pôtoň, workshop k pripravovanému hororu natáčanému v Nitre či kurzy vedené známymi nitrianskymi osobnosťami – to všetko je súčasťou októbrového programu Kreatívneho centra Nitra (KCN). Jedným z najvýraznejších podujatí bude 30. októbra uvedenie nového projektu Prestaňte! z produkcie Divadla Pôtoň. Pred viac ako 100 rokmi vyzvala Bertha von Suttner svet, aby zložil zbrane. Jej odkaz dnes znie mimoriadne aktuálne. Inscenácia prináša ženské pohľady, skúsenosti a perspektívy a otvára témy, ktoré aktuálne rezonujú.
Kurzy a workshopy
Októbrový program doplnia kurzy a workshopy vedené odborníkmi z praxe. Workshop Bosorka – Vytvor svoj scenár povedie scenáristka a dramaturgička pripravovaného hororu natáčaného v Nitre, ktorá žije a pôsobí v Berlíne. Film vzniká v spolupráci s producentom pochádzajúcim z Nitry.
Fotografiu bude učiť známy nitriansky fotograf Henrich Mišovič. Základy grafického dizajnu a práce v programe InDesign predstaví nitriansky grafik a dizajnér Marek Štepánek. Do Nitry zavíta aj mladá šperkárska dizajnérka Barbora Opátová, ktorá účastníkov prevedie výrobou vlastného prsteňa.
V rámci mestského programu Mesiaca duševného zdraviapripravuje KCN 17. októbra deň plný aktivít pre rôzne vekové kategórie. Väčšina programu bude bezplatná. Súčasťou bude aj diskusia o prijatí seba, druhých a života. Medzi hosťami bude herec Roman Poláčik a ďalší účastníci diskusie, ktorých spája aj osobný príbeh spätý s Nitrou.
KCN rozširuje ponuku priestorov na prenájom pre spoločnosti aj pre umelcov či kreatívcov, ktorí hľadajú miesto pre kultúrne a kreatívne podujatia, konferencie, workshopy, školenia, prezentácie.
Kino Palace
Novinkou je možnosť si spolu s priestorom Kina Palace prenajať aj záhradu za kinom, čím sa ponuka rozširuje o exteriérový priestor vhodný na podujatia pod holým nebom. Kino Palace zároveň doplnilo svoje vybavenie o laserové technológie, ktoré umožňujú premietanie animácií, vizuálnych prvkov či log partnerov a organizátorov podujatí.
Po letnom otvorení remeselných a technologických dielní pre verejnosť pokračuje KCN sériou odborných školení nazývaných Vodičáky. Sprístupňujú technológie, ktoré si mnohí remeselníci, živnostníci alebo začínajúci podnikatelia nemôžu dovoliť kúpiť do vlastných dielní.
Kreatívne centrum Nitra zriadilo mesto s podporou Európskej únie v priestoroch Martinského vrchu pod Zoborom v Nitre. Vytvára priestor pre rozvoj kreatívneho talentu, podporuje podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prináša multižánrový program pre verejnosť.
Zdroj: SITA.sk - Kreatívne centrum Nitra láka v októbri na divadlo, filmové workshopy aj deň duševného zdravia © SITA Všetky práva vyhradené.
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