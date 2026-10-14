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14. októbra 2026
František Majerský zažaloval Tibora Gašpara za výroky o korupcii, podpredseda parlamentu na súd neprišiel
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Korupcia Opozícia súdne pojednávanie Súdy Ústava SR Žaloba
Tibor Gašpar sa však z účasti na pojednávaní ospravedlnil. Okresný súd Nitra sa mal v stredu zaoberať žalobou poslanca
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14.10.2026 (SITA.sk) - Tibor Gašpar sa však z účasti na pojednávaní ospravedlnil.
Okresný súd Nitra sa mal v stredu zaoberať žalobou poslanca KDH Františka Majerského na ochranu osobnosti proti podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Dôvodom sú Gašparove výroky z júna minulého roka, keď Majerského v súvislosti s jeho hlasovaním v Národnej rade SR verejne spájal s „kúpením“ poslanca a korupciou.
Majerský podľa vlastných slov považuje takéto obvinenia za nepravdivé a ničím nepodložené a žiada, aby o ich prípustnosti rozhodol súd. Tibor Gašpar sa však z účasti na stredajšom pojednávaní ospravedlnil.
Gašpar počas rokovania parlamentu 16. júna 2025 v súvislosti s postojom Františka Majerského k novelizácii Ústavy SR vyhlásil: „Buď ste ho riadne zastrašili (…) alebo ste si ho kúpili. A tu už hovoríme o korupcii“.
Podľa Majerského však neuviedol žiadny konkrétny dôkaz, ktorý by jeho tvrdenie podporoval. Opozičný poslanec zároveň zdôrazňuje, že nikdy nebol v súvislosti s korupciou obvinený ani podozrivý a takéto verejné tvrdenia zasiahli do jeho cti, dobrej povesti a dôveryhodnosti verejného funkcionára.
„Politická diskusia môže byť tvrdá a ako poslanec musím zniesť oveľa ostrejšiu kritiku ako bežný občan. Obvinenie človeka z korupcie však nemôže byť politickou skratkou bez jediného dôkazu. Ak niekto verejne tvrdí, že poslanec bol kúpený, musí byť pripravený svoje slová aj preukázať. Práve preto som sa obrátil na súd,“ uviedol Majerský.
Podľa opozičného poslanca však nezostalo len pri výroku v rokovacej sále. Gašpar sa k údajnému „kupčeniu s hlasovaním poslanca Františka Majerského“ vyjadroval aj v televíznom spravodajstve a v ďalších mediálnych vystúpeniach.
Žalobca preto argumentuje, že sporné tvrdenia boli šírené aj smerom k širokej verejnosti mimo samotnej parlamentnej diskusie. Preto sa Majerský žalobou domáha určenia, že predmetný výrok bol nepravdivý a neoprávnene zasiahol do jeho osobnostných práv, ospravedlnenia, zdržania sa ďalšieho šírenia obdobných tvrdení a primeraného finančného zadosťučinenia vo výške 20-tisíc eur.
„Poslanecká imunita nemôže znamenať všeobecnú ochranu pred civilnoprávnou zodpovednosťou za nepodložené obvinenia, osobitne, ak boli následne šírené aj v médiách. Ostrá politická kritika síce patrí k demokracii, verejné obvinenie konkrétneho človeka z korupcie by však nemalo fungovať ako beztrestná politická nálepka bez faktov a dôkazov,” uzavrel Majerský.
Opozičný poslanec František Majerský (KDH) ešte vo februári avizoval civilnú žalobu na podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD).
Zdroj: SITA.sk - František Majerský zažaloval Tibora Gašpara za výroky o korupcii, podpredseda parlamentu na súd neprišiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Okresný súd Nitra sa mal v stredu zaoberať žalobou poslanca KDH Františka Majerského na ochranu osobnosti proti podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Dôvodom sú Gašparove výroky z júna minulého roka, keď Majerského v súvislosti s jeho hlasovaním v Národnej rade SR verejne spájal s „kúpením“ poslanca a korupciou.
Zásah do cti a dobrej povesti
Majerský podľa vlastných slov považuje takéto obvinenia za nepravdivé a ničím nepodložené a žiada, aby o ich prípustnosti rozhodol súd. Tibor Gašpar sa však z účasti na stredajšom pojednávaní ospravedlnil.
Gašpar počas rokovania parlamentu 16. júna 2025 v súvislosti s postojom Františka Majerského k novelizácii Ústavy SR vyhlásil: „Buď ste ho riadne zastrašili (…) alebo ste si ho kúpili. A tu už hovoríme o korupcii“.
Podľa Majerského však neuviedol žiadny konkrétny dôkaz, ktorý by jeho tvrdenie podporoval. Opozičný poslanec zároveň zdôrazňuje, že nikdy nebol v súvislosti s korupciou obvinený ani podozrivý a takéto verejné tvrdenia zasiahli do jeho cti, dobrej povesti a dôveryhodnosti verejného funkcionára.
Politická skratka bez dôkazu
„Politická diskusia môže byť tvrdá a ako poslanec musím zniesť oveľa ostrejšiu kritiku ako bežný občan. Obvinenie človeka z korupcie však nemôže byť politickou skratkou bez jediného dôkazu. Ak niekto verejne tvrdí, že poslanec bol kúpený, musí byť pripravený svoje slová aj preukázať. Práve preto som sa obrátil na súd,“ uviedol Majerský.
Podľa opozičného poslanca však nezostalo len pri výroku v rokovacej sále. Gašpar sa k údajnému „kupčeniu s hlasovaním poslanca Františka Majerského“ vyjadroval aj v televíznom spravodajstve a v ďalších mediálnych vystúpeniach.
Žalobca preto argumentuje, že sporné tvrdenia boli šírené aj smerom k širokej verejnosti mimo samotnej parlamentnej diskusie. Preto sa Majerský žalobou domáha určenia, že predmetný výrok bol nepravdivý a neoprávnene zasiahol do jeho osobnostných práv, ospravedlnenia, zdržania sa ďalšieho šírenia obdobných tvrdení a primeraného finančného zadosťučinenia vo výške 20-tisíc eur.
Ostrá politická kritika
„Poslanecká imunita nemôže znamenať všeobecnú ochranu pred civilnoprávnou zodpovednosťou za nepodložené obvinenia, osobitne, ak boli následne šírené aj v médiách. Ostrá politická kritika síce patrí k demokracii, verejné obvinenie konkrétneho človeka z korupcie by však nemalo fungovať ako beztrestná politická nálepka bez faktov a dôkazov,” uzavrel Majerský.
Opozičný poslanec František Majerský (KDH) ešte vo februári avizoval civilnú žalobu na podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD).
Zdroj: SITA.sk - František Majerský zažaloval Tibora Gašpara za výroky o korupcii, podpredseda parlamentu na súd neprišiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Korupcia Opozícia súdne pojednávanie Súdy Ústava SR Žaloba
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