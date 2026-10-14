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14. októbra 2026
Vallo má pred Rážom náskok. Prieskum tiež ukázal, akou známkou by Bratislavčania ohodnotili jeho prácu
Tagy: bratislavský župan Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Prieskum Primátor Bratislavy
Údaje vyplývajú z prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza. Ak by sa konali komunálne voľby v týchto dňoch,
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14.10.2026 (SITA.sk) - Údaje vyplývajú z prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza.
Ak by sa konali komunálne voľby v týchto dňoch, primátorom Bratislavy by sa stal opäť Matúš Vallo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza. Na základe neho by získal súčasný primátor 47,3 percenta hlasov.
Druhý v poradí je Jozef Ráž, ktorého by volilo 32,7 percenta opýtaných. Nerozhodnutých je 13,8 percenta respondentov. Podľa výsledkov prieskumu plánuje alebo zvažuje ísť k volebným urnám až 80 percent obyvateľov.
Ďalší dvaja kandidáti na primátora Bratislavy – Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za prvými dvoma v prieskume výrazne zaostávajú. Kým Šubovú by volilo 3,7 percenta respondentov, Geciho iba 2,6 percenta.
Prácu súčasného primátora Matúša Valla by podľa prieskumu ohodnotilo známkou 1 iba 13 percent opýtaných, známku 2 by mu udelilo 23 percent respondentov. Až 33 percent by jeho prácu ohodnotilo známkou 3, ostatní by dali súčasnému primátorovi hodnotenie 4 a 5.
Za problémy, ktoré by mala Bratislava riešiť prioritne, považuje najviac respondentov dopravu (45,3 percenta). Nasleduje parkovanie (43,4 percenta) a ceny bývania (42,5 percenta). Prácu súčasného bratislavského župana Juraja Drobu ohodnotilo známkou 1 až 26 percent opýtaných.
Známku 2 mu udelilo 29 percent respondentov, známku 3 zas 32 percent opýtaných. Známku 4 by Drobovi udelilo osem percent respondentov a známkou 5 by ho ohodnotilo šesť percent opýtaných.
Za prioritné problémy, ktorý by mal župan riešiť, považuje 55,9 percenta opýtaných zdravotnícke zariadenia a poplatky v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti kraja (54,4 percenta).
Zdroj: SITA.sk - Vallo má pred Rážom náskok. Prieskum tiež ukázal, akou známkou by Bratislavčania ohodnotili jeho prácu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa konali komunálne voľby v týchto dňoch, primátorom Bratislavy by sa stal opäť Matúš Vallo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza. Na základe neho by získal súčasný primátor 47,3 percenta hlasov.
Druhý v poradí je Jozef Ráž, ktorého by volilo 32,7 percenta opýtaných. Nerozhodnutých je 13,8 percenta respondentov. Podľa výsledkov prieskumu plánuje alebo zvažuje ísť k volebným urnám až 80 percent obyvateľov.
Práca primátora Valla
Ďalší dvaja kandidáti na primátora Bratislavy – Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za prvými dvoma v prieskume výrazne zaostávajú. Kým Šubovú by volilo 3,7 percenta respondentov, Geciho iba 2,6 percenta.
Prácu súčasného primátora Matúša Valla by podľa prieskumu ohodnotilo známkou 1 iba 13 percent opýtaných, známku 2 by mu udelilo 23 percent respondentov. Až 33 percent by jeho prácu ohodnotilo známkou 3, ostatní by dali súčasnému primátorovi hodnotenie 4 a 5.
Súčasné problémy v Bratislave
Za problémy, ktoré by mala Bratislava riešiť prioritne, považuje najviac respondentov dopravu (45,3 percenta). Nasleduje parkovanie (43,4 percenta) a ceny bývania (42,5 percenta). Prácu súčasného bratislavského župana Juraja Drobu ohodnotilo známkou 1 až 26 percent opýtaných.
Známku 2 mu udelilo 29 percent respondentov, známku 3 zas 32 percent opýtaných. Známku 4 by Drobovi udelilo osem percent respondentov a známkou 5 by ho ohodnotilo šesť percent opýtaných.
Za prioritné problémy, ktorý by mal župan riešiť, považuje 55,9 percenta opýtaných zdravotnícke zariadenia a poplatky v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti kraja (54,4 percenta).
Zdroj: SITA.sk - Vallo má pred Rážom náskok. Prieskum tiež ukázal, akou známkou by Bratislavčania ohodnotili jeho prácu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavský župan Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Prieskum Primátor Bratislavy
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