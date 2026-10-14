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14. októbra 2026

Vallo má pred Rážom náskok. Prieskum tiež ukázal, akou známkou by Bratislavčania ohodnotili jeho prácu


Tagy: bratislavský župan Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Prieskum Primátor Bratislavy

Údaje vyplývajú z prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza. Ak by sa konali komunálne voľby v týchto dňoch,



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vallo 1 676x450 14.10.2026 (SITA.sk) - Údaje vyplývajú z prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza.


Ak by sa konali komunálne voľby v týchto dňoch, primátorom Bratislavy by sa stal opäť Matúš Vallo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Ixactly pre Televíziu Markíza. Na základe neho by získal súčasný primátor 47,3 percenta hlasov.

Druhý v poradí je Jozef Ráž, ktorého by volilo 32,7 percenta opýtaných. Nerozhodnutých je 13,8 percenta respondentov. Podľa výsledkov prieskumu plánuje alebo zvažuje ísť k volebným urnám až 80 percent obyvateľov.

Práca primátora Valla


Ďalší dvaja kandidáti na primátora Bratislavy – Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za prvými dvoma v prieskume výrazne zaostávajú. Kým Šubovú by volilo 3,7 percenta respondentov, Geciho iba 2,6 percenta.

Prácu súčasného primátora Matúša Valla by podľa prieskumu ohodnotilo známkou 1 iba 13 percent opýtaných, známku 2 by mu udelilo 23 percent respondentov. Až 33 percent by jeho prácu ohodnotilo známkou 3, ostatní by dali súčasnému primátorovi hodnotenie 4 a 5.

Súčasné problémy v Bratislave


Za problémy, ktoré by mala Bratislava riešiť prioritne, považuje najviac respondentov dopravu (45,3 percenta). Nasleduje parkovanie (43,4 percenta) a ceny bývania (42,5 percenta). Prácu súčasného bratislavského župana Juraja Drobu ohodnotilo známkou 1 až 26 percent opýtaných.

Známku 2 mu udelilo 29 percent respondentov, známku 3 zas 32 percent opýtaných.  Známku 4 by Drobovi udelilo osem percent respondentov a známkou 5 by ho ohodnotilo šesť percent opýtaných.

Za prioritné problémy, ktorý by mal župan riešiť, považuje 55,9 percenta opýtaných zdravotnícke zariadenia a poplatky v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti kraja (54,4 percenta).


Zdroj: SITA.sk - Vallo má pred Rážom náskok. Prieskum tiež ukázal, akou známkou by Bratislavčania ohodnotili jeho prácu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavský župan Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Prieskum Primátor Bratislavy
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