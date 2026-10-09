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09. októbra 2026
Holandsko chce zmraziť trh s novými nikotínovými výrobkami
Tagy: Cigarety Elektronické cigarety Fajčenie nikotínové výrobky Nikotínové výrobky bez tabaku Tabakové výrobky
Kritici varujú pred ochranou trhu s cigaretami a posilnením nelegálneho obchodu. Holandsko spolu s ďalšími siedmimi členskými štátmi požaduje, aby Európska únia ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Kritici varujú pred ochranou trhu s cigaretami a posilnením nelegálneho obchodu.
Holandsko spolu s ďalšími siedmimi členskými štátmi požaduje, aby Európska únia zabránila uvádzaniu nových kategórií nikotínových výrobkov na svoj trh. Opatrenie označované ako market freeze sa má týkať najmä nových kategórií výrobkov podobných elektronickým cigaretám či nikotínovým výrobkom bez tabaku. V praxi by to znamenalo, že takéto nové kategórie by sa v budúcnosti nemohli legálne predávať v EÚ, a to ani v prípade, že by predstavovali menej rizikovú alternatívu ku klasickým cigaretám alebo dnes dostupným bezdymovým výrobkom.
Klasické cigarety, ktoré sú najškodlivejšou formou užívania tabaku, by pritom zostali na trhu naďalej. Podľa kritikov by takýto prístup mohol mať ďalekosiahle dôsledky pre verejné zdravie. Nielenže by sa obmedzili možnosti dospelých fajčiarov prejsť v budúcnosti na menej rizikové alternatívy, ale zároveň by sa oslabila motivácia výrobcov investovať do vývoja nových technológií na znižovanie zdravotných rizík z fajčenia.
Holandskú iniciatívu na market freeze podporilo ďalších sedem členských štátov – Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Lotyšsko, Slovinsko a Španielsko. V spoločnom liste adresovanom eurokomisárovi pre zdravie Olivérovi Várhelyimu návrh zdôvodňujú ochranou verejného zdravia, najmä mladistvých, a potrebou zabrániť obchádzaniu existujúcich pravidiel.
Eurokomisár Olivér Várhelyi je pritom známy odmietavým postojom k bezdymovým produktom. V minulosti viac krát vyhlásil, že tieto nové výrobky sú rovnako škodlivé ako klasické cigarety. Na otázku, či je o tom skutočne presvedčený, odpovedal: „Áno, som. Absolútne. Na sto percent.“ Svoj postoj zopakoval aj v septembri tohto roka.
Proti jeho tvrdeniam sa v otvorenom liste Európskej komisii ohradilo viac ako 110 vedcov, lekárov a odborníkov na verejné zdravie. Vedci vyjadrili znepokojenie nad tým, že Brusel začína stavať svoju budúcu politiku na „vedecky nesprávnom predpoklade“, že všetky nikotínové výrobky predstavujú rovnaké zdravotné riziko.
Pripomenuli, že zásadným rozdielom z pohľadu škodlivosti je spaľovanie tabaku v klasických cigaretách, pri ktorom vznikajú toxické látky spôsobujúce väčšinu závažných ochorení spojených s fajčením. Samotný nikotín síce spôsobuje závislosť, nie je však hlavnou príčinou rakoviny a ďalších závažných ochorení spojených s cigaretovým dymom.
Zároveň upozorňujú, že milióny Európanov prešli z klasických cigariet na bezdymové alternatívy práve preto, že ich vnímali ako menej rizikovú cestu. Kľúčovou otázkou verejného zdravia podľa vedcov nie je, či sú tieto výrobky bezrizikové. Ide o to, či sú menej škodlivé ako pokračovanie vo fajčení.
„Ak Brusel prijme legislatívu na základe fikcie, že všetky nikotínové výrobky sú v podstate rovnaké, riskuje, že trh s cigaretami nezmenší, ale naopak bude ho chrániť. To by bola hlboká chyba v oblasti verejného zdravia,“ uzatvárajú vedci.
Holandský návrh by tento problém rozšíril aj na budúce inovácie. Ak by nové kategórie nikotínových výrobkov nemohli vstúpiť na európsky trh, mohlo by to oslabiť motiváciu výrobcov investovať do vývoja potenciálne menej rizikových technológií pre tento trh. Zákaz by sa pritom mohol týkať aj výrobkov, ktoré by v budúcnosti dokázali znížiť zdravotné riziká oproti dnešným bezdymovým alternatívam.
Ďalším rizikom zmrazenia trhu je presun dopytu do nelegálnych predajných kanálov. Podľa analýzy Fraunhoferovho inštitútu už dnes 35 percent európskeho trhu s elektronickými cigaretami pripadá na nelegálny obchod a ďalších 13 percent na sivý trh, teda výrobky, ktoré si spotrebitelia obstarávajú napríklad zo zahraničia na vlastnú potrebu, hoci nespĺňajú miestne predpisy.
Spolu teda takmer polovica trhu s týmito výrobkami funguje mimo štandardných kanálov. Hodnota tohto neregulárneho trhu dosahuje podľa odhadov približne 6,6 miliardy eur.
Fraunhoferov inštitút zároveň upozorňuje na rozsiahle dodávateľské toky z Číny a nedostatočné možnosti ich kontroly. Len cez belgické colné úrady prechádzajú denne až štyri milióny zásielok najrôznejšieho tovaru. Elektronické cigarety sa pritom prepravujú aj v kontajneroch spolu s iným tovarom. Pri takýchto objemoch nie je možné fyzicky kontrolovať každú zásielku, čo pašeráci využívajú. Podľa európskeho úradu OLAF sa elektronické cigarety z Číny dovážajú aj pod falošným označením, napríklad ako oblečenie, nábytok či hračky, a následne končia na európskom čiernom trhu.
Zmrazenie trhu by tak mohlo na jednej strane utlmiť vývoj nových, potenciálne menej rizikových výrobkov v EÚ a na druhej strane vytvoriť ešte väčší priestor pre nelegálne dovozy. Na európsky trh by sa tak mohli vo väčšej miere dostávať výrobky s neovereným zložením, kvalitou ale tiež dopadmi na zdravie.
Medzi signatármi návrhu na zmrazenie trhu sú pritom štáty s najväčšími problémami s nelegálnym trhom v Európskej únii. Podľa štúdie KPMG za rok 2025 sa vo Francúzsku podiel nelegálnych cigariet na celkovej spotrebe cigariet vyšplhal na 41,4 percenta, v Belgicku na 24,8 percenta a v Holandsku na 22,1 percenta.
Zmrazenie trhu je iba jednou z požiadaviek spoločného listu. Signatári navrhujú aj širšie obmedzenia príchutí, prísnejšie pravidlá pre obsah nikotínu, balenia, propagáciu a cezhraničný predaj. Členským štátom chcú zároveň ponechať možnosť prijímať ešte prísnejšie národné opatrenia.
Zdroj: SITA.sk - Holandsko chce zmraziť trh s novými nikotínovými výrobkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Holandsko spolu s ďalšími siedmimi členskými štátmi požaduje, aby Európska únia zabránila uvádzaniu nových kategórií nikotínových výrobkov na svoj trh. Opatrenie označované ako market freeze sa má týkať najmä nových kategórií výrobkov podobných elektronickým cigaretám či nikotínovým výrobkom bez tabaku. V praxi by to znamenalo, že takéto nové kategórie by sa v budúcnosti nemohli legálne predávať v EÚ, a to ani v prípade, že by predstavovali menej rizikovú alternatívu ku klasickým cigaretám alebo dnes dostupným bezdymovým výrobkom.
Klasické cigarety, ktoré sú najškodlivejšou formou užívania tabaku, by pritom zostali na trhu naďalej. Podľa kritikov by takýto prístup mohol mať ďalekosiahle dôsledky pre verejné zdravie. Nielenže by sa obmedzili možnosti dospelých fajčiarov prejsť v budúcnosti na menej rizikové alternatívy, ale zároveň by sa oslabila motivácia výrobcov investovať do vývoja nových technológií na znižovanie zdravotných rizík z fajčenia.
Holandskú iniciatívu na market freeze podporilo ďalších sedem členských štátov – Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Lotyšsko, Slovinsko a Španielsko. V spoločnom liste adresovanom eurokomisárovi pre zdravie Olivérovi Várhelyimu návrh zdôvodňujú ochranou verejného zdravia, najmä mladistvých, a potrebou zabrániť obchádzaniu existujúcich pravidiel.
Vedci varujú pred ochranou trhu s cigaretami
Eurokomisár Olivér Várhelyi je pritom známy odmietavým postojom k bezdymovým produktom. V minulosti viac krát vyhlásil, že tieto nové výrobky sú rovnako škodlivé ako klasické cigarety. Na otázku, či je o tom skutočne presvedčený, odpovedal: „Áno, som. Absolútne. Na sto percent.“ Svoj postoj zopakoval aj v septembri tohto roka.
Proti jeho tvrdeniam sa v otvorenom liste Európskej komisii ohradilo viac ako 110 vedcov, lekárov a odborníkov na verejné zdravie. Vedci vyjadrili znepokojenie nad tým, že Brusel začína stavať svoju budúcu politiku na „vedecky nesprávnom predpoklade“, že všetky nikotínové výrobky predstavujú rovnaké zdravotné riziko.
Pripomenuli, že zásadným rozdielom z pohľadu škodlivosti je spaľovanie tabaku v klasických cigaretách, pri ktorom vznikajú toxické látky spôsobujúce väčšinu závažných ochorení spojených s fajčením. Samotný nikotín síce spôsobuje závislosť, nie je však hlavnou príčinou rakoviny a ďalších závažných ochorení spojených s cigaretovým dymom.
Zároveň upozorňujú, že milióny Európanov prešli z klasických cigariet na bezdymové alternatívy práve preto, že ich vnímali ako menej rizikovú cestu. Kľúčovou otázkou verejného zdravia podľa vedcov nie je, či sú tieto výrobky bezrizikové. Ide o to, či sú menej škodlivé ako pokračovanie vo fajčení.
„Ak Brusel prijme legislatívu na základe fikcie, že všetky nikotínové výrobky sú v podstate rovnaké, riskuje, že trh s cigaretami nezmenší, ale naopak bude ho chrániť. To by bola hlboká chyba v oblasti verejného zdravia,“ uzatvárajú vedci.
Holandský návrh by tento problém rozšíril aj na budúce inovácie. Ak by nové kategórie nikotínových výrobkov nemohli vstúpiť na európsky trh, mohlo by to oslabiť motiváciu výrobcov investovať do vývoja potenciálne menej rizikových technológií pre tento trh. Zákaz by sa pritom mohol týkať aj výrobkov, ktoré by v budúcnosti dokázali znížiť zdravotné riziká oproti dnešným bezdymovým alternatívam.
Riziká čierneho trhu
Ďalším rizikom zmrazenia trhu je presun dopytu do nelegálnych predajných kanálov. Podľa analýzy Fraunhoferovho inštitútu už dnes 35 percent európskeho trhu s elektronickými cigaretami pripadá na nelegálny obchod a ďalších 13 percent na sivý trh, teda výrobky, ktoré si spotrebitelia obstarávajú napríklad zo zahraničia na vlastnú potrebu, hoci nespĺňajú miestne predpisy.
Spolu teda takmer polovica trhu s týmito výrobkami funguje mimo štandardných kanálov. Hodnota tohto neregulárneho trhu dosahuje podľa odhadov približne 6,6 miliardy eur.
Fraunhoferov inštitút zároveň upozorňuje na rozsiahle dodávateľské toky z Číny a nedostatočné možnosti ich kontroly. Len cez belgické colné úrady prechádzajú denne až štyri milióny zásielok najrôznejšieho tovaru. Elektronické cigarety sa pritom prepravujú aj v kontajneroch spolu s iným tovarom. Pri takýchto objemoch nie je možné fyzicky kontrolovať každú zásielku, čo pašeráci využívajú. Podľa európskeho úradu OLAF sa elektronické cigarety z Číny dovážajú aj pod falošným označením, napríklad ako oblečenie, nábytok či hračky, a následne končia na európskom čiernom trhu.
Zmrazenie trhu by tak mohlo na jednej strane utlmiť vývoj nových, potenciálne menej rizikových výrobkov v EÚ a na druhej strane vytvoriť ešte väčší priestor pre nelegálne dovozy. Na európsky trh by sa tak mohli vo väčšej miere dostávať výrobky s neovereným zložením, kvalitou ale tiež dopadmi na zdravie.
Medzi signatármi návrhu na zmrazenie trhu sú pritom štáty s najväčšími problémami s nelegálnym trhom v Európskej únii. Podľa štúdie KPMG za rok 2025 sa vo Francúzsku podiel nelegálnych cigariet na celkovej spotrebe cigariet vyšplhal na 41,4 percenta, v Belgicku na 24,8 percenta a v Holandsku na 22,1 percenta.
Zmrazenie trhu je iba jednou z požiadaviek spoločného listu. Signatári navrhujú aj širšie obmedzenia príchutí, prísnejšie pravidlá pre obsah nikotínu, balenia, propagáciu a cezhraničný predaj. Členským štátom chcú zároveň ponechať možnosť prijímať ešte prísnejšie národné opatrenia.
Zdroj: SITA.sk - Holandsko chce zmraziť trh s novými nikotínovými výrobkami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cigarety Elektronické cigarety Fajčenie nikotínové výrobky Nikotínové výrobky bez tabaku Tabakové výrobky
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