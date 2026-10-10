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10. októbra 2026
Trafiky čaká nová daňová agenda. Za nesplnenie povinností hrozí pokuta najmenej 10-tisíc eur
Tagy: Elektronické cigarety nikotínové výrobky Spotrebná daň z tabakových výrobkov Spotrebné dane Tabakové výrobky
Novela o spotrebných daniach zasiahne viac ako 2-tisíc obchodníkov vrátane malých predajcov. Maloobchodným predajcom nikotínových výrobkov vrátane malých trafík pribudnú od budúceho roka nové ...
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10.10.2026 (SITA.sk) - Novela o spotrebných daniach zasiahne viac ako 2-tisíc obchodníkov vrátane malých predajcov.
Maloobchodným predajcom nikotínových výrobkov vrátane malých trafík pribudnú od budúceho roka nové daňové a administratívne povinnosti. Vyplýva to z novely zákonov o spotrebných daniach, ktorú parlament posunul do druhého čítania.
Nové povinnosti súvisia so zmenou daňových sadzieb na náplne do elektronických cigariet a nikotínové vrecúška k 1. februáru 2027.
Predajcovia, ktorým zostanú na sklade výrobky so starou sadzbou dane, ich budú musieť k 31. januáru 2027 zinventarizovať v každej zo svojich prevádzkarní. Z týchto zásob im následne vznikne mimoriadna daňová povinnosť. Do konca februára budú musieť podať colnému úradu daňové priznanie a doplatiť rozdiel medzi pôvodnou a novou sadzbou spotrebnej dane.
Za nesplnenie týchto povinností zároveň budú hroziť vysoké pokuty. Ak podnikateľ v stanovenej lehote nepodá daňové priznanie a daň nezaplatí, colný úrad mu má uložiť pokutu vo výške dane pripadajúcej na príslušné množstvo výrobkov, najmenej však vo výške 10-tisíc eur. Dôvodová správa uvádza, že takto nastavená výška minimálnej sankcie má zabezpečiť dostatočný odstrašujúci účinok.
Novela mení doterajší spôsob prechodu na vyššiu sadzbu spotrebnej dane. Podľa súčasných pravidiel môžu predajcovia výrobky označené starou kontrolnou známkou po zvýšení dane ešte tri mesiace dopredávať. Pri zmene sadzieb od 1. februára 2027 by tak mali čas do 30. apríla 2027. Ak výrobky počas tejto lehoty predajú, rozdiel dane z nich dodatočne nedoplácajú.
Až zásoby, ktoré po skončení tejto lehoty zostanú nepredané, musia podľa dnešných pravidiel oznámiť colnému úradu a následne zlikvidovať na vlastné náklady.
Po novom sa má trojmesačná lehota nahradiť novým režimom. Predajca bude musieť zistiť stav zásob už k 31. januáru, doplatiť z nich rozdiel dane a podať daňové priznanie. Na druhej strane už nebude obmedzený termínom, dokedy musí staršie zásoby predať. Po zaplatení dane ich bude môcť predávať až do vypredania.
Pri náplniach do elektronických cigariet sa bude inventarizované množstvo určovať v mililitroch, pri nikotínových vrecúškach v gramoch. Pri náplniach do elektronických cigariet sa sadzba od februára zvýši z 0,20 na 0,30 eura za mililiter, pri nikotínových vrecúškach z 0,10 na 0,20 eura za gram. Dodatočná daň zo starých zásob tak predstavuje 0,10 eura za mililiter alebo gram výrobku.
Podľa údajov rezortu financií sa novela dotkne 217 držiteľov povolenia na distribúciu a 2 057 držiteľov povolenia na obchodovanie, spolu teda 2 274 subjektov.
Medzi obchodníkov patria aj malé trafiky, špecializované predajne a ďalší maloobchodníci predávajúci výrobky konečnému spotrebiteľovi. Práve pre nich môže byť rozdiel oproti súčasnému systému najvýraznejší. Pri bežnom tuzemskom nákupe dnes maloobchodníci odoberajú výrobky od distribútora už so zaplatenou spotrebnou daňou a pri ich následnom predaji konečnému spotrebiteľovi sami daň nepriznávajú ani neodvádzajú.
Ak by podľa dnešných pravidiel svoje staršie zásoby vypredali počas trojmesačnej lehoty, nevznikla by im z nich žiadna mimoriadna daňová povinnosť. Po novom bude musieť túto agendu absolvovať každý obchodník, ktorému zostane príslušný tovar na sklade k 31. januáru.
Zaplatením dane sa povinnosti nekončia. Až do vypredania starších zásob budú obchodníci povinní viesť evidenciu podľa druhu výrobku a podľa toho, či je označený kontrolnou známkou so starou sadzbou „A“, novou známkou „B“ alebo kontrolnú známku nemá.
Ministerstvo financií vyčíslilo administratívne náklady spojené s novou reguláciou pre 2 274 dotknutých subjektov na 78 398 eur, v priemere približne 34 eur na jeden subjekt. Pre malú trafiku však nemusí byť rozhodujúca iba suma administratívnych nákladov vypočítaná podľa metodiky ministerstva.
Novinkou je samotná povinnosť vykonať inventarizáciu v zákonom stanovených merných jednotkách, vysporiadať rozdiel spotrebnej dane, podať daňové priznanie a následne viesť oddelenú evidenciu zásob. Rezort financií zmenu odôvodňuje aj problémami s likvidáciou nepredaných zásob. V dôvodovej správe uvádza, že povinná likvidácia po uplynutí lehoty na dopredaj je technologicky náročná a spôsobuje administratívnu aj ekologickú záťaž. Nový mechanizmus má tento problém odstrániť.
Po zaplatení rozdielu dane sa výrobky označené starou kontrolnou známkou budú považovať za výrobky zodpovedajúce novej sadzbe a nebude ich už potrebné po uplynutí prechodnej lehoty likvidovať.
Zdroj: SITA.sk - Trafiky čaká nová daňová agenda. Za nesplnenie povinností hrozí pokuta najmenej 10-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Maloobchodným predajcom nikotínových výrobkov vrátane malých trafík pribudnú od budúceho roka nové daňové a administratívne povinnosti. Vyplýva to z novely zákonov o spotrebných daniach, ktorú parlament posunul do druhého čítania.
Nové povinnosti súvisia so zmenou daňových sadzieb na náplne do elektronických cigariet a nikotínové vrecúška k 1. februáru 2027.
Predajcovia, ktorým zostanú na sklade výrobky so starou sadzbou dane, ich budú musieť k 31. januáru 2027 zinventarizovať v každej zo svojich prevádzkarní. Z týchto zásob im následne vznikne mimoriadna daňová povinnosť. Do konca februára budú musieť podať colnému úradu daňové priznanie a doplatiť rozdiel medzi pôvodnou a novou sadzbou spotrebnej dane.
Pokuta ako dostatočný odstrašujúci účinok
Za nesplnenie týchto povinností zároveň budú hroziť vysoké pokuty. Ak podnikateľ v stanovenej lehote nepodá daňové priznanie a daň nezaplatí, colný úrad mu má uložiť pokutu vo výške dane pripadajúcej na príslušné množstvo výrobkov, najmenej však vo výške 10-tisíc eur. Dôvodová správa uvádza, že takto nastavená výška minimálnej sankcie má zabezpečiť dostatočný odstrašujúci účinok.
Novela mení doterajší spôsob prechodu na vyššiu sadzbu spotrebnej dane. Podľa súčasných pravidiel môžu predajcovia výrobky označené starou kontrolnou známkou po zvýšení dane ešte tri mesiace dopredávať. Pri zmene sadzieb od 1. februára 2027 by tak mali čas do 30. apríla 2027. Ak výrobky počas tejto lehoty predajú, rozdiel dane z nich dodatočne nedoplácajú.
Až zásoby, ktoré po skončení tejto lehoty zostanú nepredané, musia podľa dnešných pravidiel oznámiť colnému úradu a následne zlikvidovať na vlastné náklady.
Koho sa novela dotkne najviac?
Po novom sa má trojmesačná lehota nahradiť novým režimom. Predajca bude musieť zistiť stav zásob už k 31. januáru, doplatiť z nich rozdiel dane a podať daňové priznanie. Na druhej strane už nebude obmedzený termínom, dokedy musí staršie zásoby predať. Po zaplatení dane ich bude môcť predávať až do vypredania.
Pri náplniach do elektronických cigariet sa bude inventarizované množstvo určovať v mililitroch, pri nikotínových vrecúškach v gramoch. Pri náplniach do elektronických cigariet sa sadzba od februára zvýši z 0,20 na 0,30 eura za mililiter, pri nikotínových vrecúškach z 0,10 na 0,20 eura za gram. Dodatočná daň zo starých zásob tak predstavuje 0,10 eura za mililiter alebo gram výrobku.
Podľa údajov rezortu financií sa novela dotkne 217 držiteľov povolenia na distribúciu a 2 057 držiteľov povolenia na obchodovanie, spolu teda 2 274 subjektov.
Medzi obchodníkov patria aj malé trafiky, špecializované predajne a ďalší maloobchodníci predávajúci výrobky konečnému spotrebiteľovi. Práve pre nich môže byť rozdiel oproti súčasnému systému najvýraznejší. Pri bežnom tuzemskom nákupe dnes maloobchodníci odoberajú výrobky od distribútora už so zaplatenou spotrebnou daňou a pri ich následnom predaji konečnému spotrebiteľovi sami daň nepriznávajú ani neodvádzajú.
Zaplatením dane sa povinnosti nekončia
Ak by podľa dnešných pravidiel svoje staršie zásoby vypredali počas trojmesačnej lehoty, nevznikla by im z nich žiadna mimoriadna daňová povinnosť. Po novom bude musieť túto agendu absolvovať každý obchodník, ktorému zostane príslušný tovar na sklade k 31. januáru.
Zaplatením dane sa povinnosti nekončia. Až do vypredania starších zásob budú obchodníci povinní viesť evidenciu podľa druhu výrobku a podľa toho, či je označený kontrolnou známkou so starou sadzbou „A“, novou známkou „B“ alebo kontrolnú známku nemá.
Ministerstvo financií vyčíslilo administratívne náklady spojené s novou reguláciou pre 2 274 dotknutých subjektov na 78 398 eur, v priemere približne 34 eur na jeden subjekt. Pre malú trafiku však nemusí byť rozhodujúca iba suma administratívnych nákladov vypočítaná podľa metodiky ministerstva.
Novinkou je samotná povinnosť vykonať inventarizáciu v zákonom stanovených merných jednotkách, vysporiadať rozdiel spotrebnej dane, podať daňové priznanie a následne viesť oddelenú evidenciu zásob. Rezort financií zmenu odôvodňuje aj problémami s likvidáciou nepredaných zásob. V dôvodovej správe uvádza, že povinná likvidácia po uplynutí lehoty na dopredaj je technologicky náročná a spôsobuje administratívnu aj ekologickú záťaž. Nový mechanizmus má tento problém odstrániť.
Po zaplatení rozdielu dane sa výrobky označené starou kontrolnou známkou budú považovať za výrobky zodpovedajúce novej sadzbe a nebude ich už potrebné po uplynutí prechodnej lehoty likvidovať.
Zdroj: SITA.sk - Trafiky čaká nová daňová agenda. Za nesplnenie povinností hrozí pokuta najmenej 10-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Elektronické cigarety nikotínové výrobky Spotrebná daň z tabakových výrobkov Spotrebné dane Tabakové výrobky
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