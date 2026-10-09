|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2026
Zoltán Kašo sa vzdal kandidatúry na prešovského župana, podporil Samuela Migaľa
Tagy: kandidát na župana Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) PSK Prešovský samosprávny kraj
Migaľ v prípade zvolenia za župana plánuje zriadiť rómsku radu, ktorá by združovala predstaviteľov komunít a podieľala sa na príprave konkrétnych opatrení. Kandidát na predsedu
Zdieľať
9.10.2026 (SITA.sk) - Migaľ v prípade zvolenia za župana plánuje zriadiť rómsku radu, ktorá by združovala predstaviteľov komunít a podieľala sa na príprave konkrétnych opatrení.
Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Zoltán Kašo sa vzdal kandidatúry a podporil nezávislého kandidáta Samuela Migaľa. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii, na ktorej hovorili najmä o riešení chudoby a zlepšovaní životných podmienok rómskych komunít v regióne.
Migaľ v prípade zvolenia za župana plánuje zriadiť rómsku radu, ktorá by združovala predstaviteľov komunít a podieľala sa na príprave konkrétnych opatrení. Za priority označil dostupnejšie vzdelávanie, odbornú prípravu, pracovné príležitosti a rozvoj infraštruktúry.
Podľa Migaľa bolo v roku 2025 v Prešovskom kraji chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 29,9 percenta obyvateľov, približne 240-tisíc ľudí. Oproti predchádzajúcemu roku ich počet vzrástol asi o 16-tisíc.
Kašo kandidoval na prešovského župana za Tím Košice. O post predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 11 kandidátov. Z boja ako prvá odstúpila kandidátka Smer-SD Judita Laššáková, ktorá zatiaľ ako jediná už vzdanie sa kandidatúry oficiálne oznámila volebnej komisii. Svoje odstúpenie už avizovala aj kandidátka Slovenskej národnej strany Monika Lešková, ktorá tak ale zatiaľ oficiálne neurobila.
„Odstúpiť je možné najneskôr 48 hodín pred voľbami doručením vzdania sa kandidatúry s overeným podpisom predsedovi komisie,“ vysvetlila pre SITA zapisovateľka volebnej komisie PSK Mária Lukačíková.
O post predsedu PSK sa okrem Migaľa uchádza aj súčasný župan a predseda KDH Milan Majerský, ktorý kandiduje za širokú koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci-Kresťanská únia a Progresívne Slovensko.
Jeho vyzývateľom je europoslanec a krajský poslanec Milan Mazurek, kandidujúci za stranu Republika. O funkciu predsedu PSK sa uchádzajú ako nezávislí kandidáti Drahomír Čureja, Marián Geci a Jozef Ištok, za Jednotu Slovanov Ľubomír Goliaš a Ján Stanko za Slovexit. Spojené voľby do orgánov samospráv sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Zoltán Kašo sa vzdal kandidatúry na prešovského župana, podporil Samuela Migaľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Zoltán Kašo sa vzdal kandidatúry a podporil nezávislého kandidáta Samuela Migaľa. Oznámili to na spoločnej tlačovej konferencii, na ktorej hovorili najmä o riešení chudoby a zlepšovaní životných podmienok rómskych komunít v regióne.
Priorita vzdelávania a pracovných príležitostí
Migaľ v prípade zvolenia za župana plánuje zriadiť rómsku radu, ktorá by združovala predstaviteľov komunít a podieľala sa na príprave konkrétnych opatrení. Za priority označil dostupnejšie vzdelávanie, odbornú prípravu, pracovné príležitosti a rozvoj infraštruktúry.
Podľa Migaľa bolo v roku 2025 v Prešovskom kraji chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 29,9 percenta obyvateľov, približne 240-tisíc ľudí. Oproti predchádzajúcemu roku ich počet vzrástol asi o 16-tisíc.
Odstúpenie jednotlivých kandidátov
Kašo kandidoval na prešovského župana za Tím Košice. O post predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 11 kandidátov. Z boja ako prvá odstúpila kandidátka Smer-SD Judita Laššáková, ktorá zatiaľ ako jediná už vzdanie sa kandidatúry oficiálne oznámila volebnej komisii. Svoje odstúpenie už avizovala aj kandidátka Slovenskej národnej strany Monika Lešková, ktorá tak ale zatiaľ oficiálne neurobila.
„Odstúpiť je možné najneskôr 48 hodín pred voľbami doručením vzdania sa kandidatúry s overeným podpisom predsedovi komisie,“ vysvetlila pre SITA zapisovateľka volebnej komisie PSK Mária Lukačíková.
Kto sa uchádza o post predsedu PSK?
O post predsedu PSK sa okrem Migaľa uchádza aj súčasný župan a predseda KDH Milan Majerský, ktorý kandiduje za širokú koalíciu KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci-Kresťanská únia a Progresívne Slovensko.
Jeho vyzývateľom je europoslanec a krajský poslanec Milan Mazurek, kandidujúci za stranu Republika. O funkciu predsedu PSK sa uchádzajú ako nezávislí kandidáti Drahomír Čureja, Marián Geci a Jozef Ištok, za Jednotu Slovanov Ľubomír Goliaš a Ján Stanko za Slovexit. Spojené voľby do orgánov samospráv sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Zoltán Kašo sa vzdal kandidatúry na prešovského župana, podporil Samuela Migaľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kandidát na župana Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) PSK Prešovský samosprávny kraj
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Veľká poistná udalosť ako test odolnosti Colonnade: prípad úpadku cestovky Solvex preveril procesy, kapacity aj finančnú pripravenosť
Veľká poistná udalosť ako test odolnosti Colonnade: prípad úpadku cestovky Solvex preveril procesy, kapacity aj finančnú pripravenosť
<< predchádzajúci článok
EÚ varuje Turecko, že zásahy proti ľudským právam a slobode slova ho vzďaľujú od členstva v Únii
EÚ varuje Turecko, že zásahy proti ľudským právam a slobode slova ho vzďaľujú od členstva v Únii