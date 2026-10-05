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05. októbra 2026
Juh Turecka zasiahlo päť zemetrasení, úrady nehlásia zranenia ani škody
Otrasy s magnitúdom od 4,3 do 5,2 pocítili aj obyvatelia častí severnej Sýrie. Päť plytkých zemetrasení zasiahlo v nedeľu juh Turecka, pričom otrasy pocítili aj v severnej Sýrii. Turecké ani sýrske ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Otrasy s magnitúdom od 4,3 do 5,2 pocítili aj obyvatelia častí severnej Sýrie.
Päť plytkých zemetrasení zasiahlo v nedeľu juh Turecka, pričom otrasy pocítili aj v severnej Sýrii. Turecké ani sýrske úrady nehlásili zranenia či materiálne škody.
Tri zemetrasenia zaznamenali v skorých popoludňajších hodinách a ďalšie dve večer. Turecký úrad pre zvládanie katastrof AFAD uviedol, že otrasy nespôsobili „žiadnu nepriaznivú situáciu“.
Štyri zemetrasenia zasiahli okres Saimbeyli v provincii Adana. Prvé s magnitúdom 4,8 zaznamenali o 14:19 miestneho času, o 17 minút neskôr nasledoval otras s magnitúdom 4,9. Večer oblasť zasiahli ďalšie dve zemetrasenia s magnitúdom 4,4 a 4,3.
Najsilnejšie zemetrasenie s magnitúdom 5,2 zaznamenali o 14:43 v okrese Sumbas, približne 80 kilometrov južnejšie od Saimbeyli.
Sýrske národné centrum pre zemetrasenia na platforme Telegram uviedlo, že všetkých päť otrasov pocítili aj v niektorých častiach severnej Sýrie. Ani sýrske úrady neinformovali o zraneniach alebo škodách.
Zasiahnutá oblasť leží približne 150 kilometrov od epicentra dvoch ničivých zemetrasení z februára 2023. Tie si vyžiadali najmenej 53-tisíc obetí v Turecku a približne 6-tisíc v Sýrii. Tureckom prechádza niekoľko geologických zlomov, ktoré v minulosti spôsobili rozsiahle katastrofy.
Zdroj: SITA.sk - Juh Turecka zasiahlo päť zemetrasení, úrady nehlásia zranenia ani škody © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť plytkých zemetrasení zasiahlo v nedeľu juh Turecka, pričom otrasy pocítili aj v severnej Sýrii. Turecké ani sýrske úrady nehlásili zranenia či materiálne škody.
Tri zemetrasenia zaznamenali v skorých popoludňajších hodinách a ďalšie dve večer. Turecký úrad pre zvládanie katastrof AFAD uviedol, že otrasy nespôsobili „žiadnu nepriaznivú situáciu“.
Štyri zemetrasenia zasiahli okres Saimbeyli v provincii Adana. Prvé s magnitúdom 4,8 zaznamenali o 14:19 miestneho času, o 17 minút neskôr nasledoval otras s magnitúdom 4,9. Večer oblasť zasiahli ďalšie dve zemetrasenia s magnitúdom 4,4 a 4,3.
Najsilnejšie zemetrasenie s magnitúdom 5,2 zaznamenali o 14:43 v okrese Sumbas, približne 80 kilometrov južnejšie od Saimbeyli.
Sýrske národné centrum pre zemetrasenia na platforme Telegram uviedlo, že všetkých päť otrasov pocítili aj v niektorých častiach severnej Sýrie. Ani sýrske úrady neinformovali o zraneniach alebo škodách.
Zasiahnutá oblasť leží približne 150 kilometrov od epicentra dvoch ničivých zemetrasení z februára 2023. Tie si vyžiadali najmenej 53-tisíc obetí v Turecku a približne 6-tisíc v Sýrii. Tureckom prechádza niekoľko geologických zlomov, ktoré v minulosti spôsobili rozsiahle katastrofy.
Zdroj: SITA.sk - Juh Turecka zasiahlo päť zemetrasení, úrady nehlásia zranenia ani škody © SITA Všetky práva vyhradené.
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