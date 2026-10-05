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05. októbra 2026

Napriek útokom na lode vývoz ropy z Blízkeho východu prekonal úroveň spred vojny s Iránom


Tagy: export ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe

Dodávky z regiónu bez započítania Iránu sa prvýkrát od začiatku americko-izraelskej ofenzívy dostali nad predvojnový priemer 18 miliónov barelov denne. Vývoz ropy z Blízkeho východu bez započítania ...



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iran_war_strait_of_hormuz_27372 1 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Dodávky z regiónu bez započítania Iránu sa prvýkrát od začiatku americko-izraelskej ofenzívy dostali nad predvojnový priemer 18 miliónov barelov denne.


Vývoz ropy z Blízkeho východu bez započítania Iránu sa minulý týždeň dostal nad úroveň spred začiatku vojny s Iránom.

Stalo sa tak napriek útokom na lode v Hormuzskom prielive. Vyplýva z údajov spoločnosti Kpler, ktorá sleduje námornú dopravu.

Po prvý raz od začiatku americko-izraelskej ofenzívy proti Iránu koncom februára sa týždenný priemer dodávok počas niekoľkých dní dostal nad predkonfliktnú úroveň 18 miliónov barelov denne.

Údaje naznačujú obnovenie vývozu z regiónu napriek pretrvávajúcim bezpečnostným rizikám pre námornú dopravu v Hormuzskom prielive.


Zdroj: SITA.sk - Napriek útokom na lode vývoz ropy z Blízkeho východu prekonal úroveň spred vojny s Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: export ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe
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