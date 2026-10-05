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05. októbra 2026
Prvé kolo brazílskych prezidentských volieb prekvapivo vyhral syn bývalého prezidenta Bolsonara, ktorý sedí za pokus o prevat
Tagy: Brazília Brazílsky prezident Latinská Amerika Prezidentské voľby Prezidentské voľby v Brazílii
Podľa výsledkov získal Flávio Bolsonaro 47 percent hlasov, zatiaľ čo súčasný prezident Lula 45 percent. Prieskumy pritom pred hlasovaním favorizovali súčasného prezidenta. Prekvapujúcim víťazom ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Podľa výsledkov získal Flávio Bolsonaro 47 percent hlasov, zatiaľ čo súčasný prezident Lula 45 percent. Prieskumy pritom pred hlasovaním favorizovali súčasného prezidenta.
Prekvapujúcim víťazom prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa v nedeľu konali v Brazílii, sa stal pravicový senátor Flávio Bolsonaro, ktorý tesne predstihol úradujúceho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Keďže žiadny z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu, voličov čaká druhé kolo 25. októbra.
Podľa výsledkov získal Bolsonaro 47 percent hlasov, zatiaľ čo Lula 45 percent. Prieskumy pritom pred hlasovaním favorizovali súčasného prezidenta. Ak Bolsonaro zvíťazí aj v druhom kole, Brazília sa zaradí k latinskoamerickým krajinám, v ktorých v posledných voľbách posilnili pravicové sily.
Lula, ktorý sa uchádza o štvrté prezidentské obdobie, priznal sklamanie z výsledku. „Priznávam, že som bol presvedčený, že zvíťazím už v prvom kole. Zápas sa však len začína. V nadstavenom čase zvíťazíme a získame si brazílsky ľud,“ vyhlásil 80-ročný politik.
Štyridsaťpäťročný Flávio Bolsonaro bol ešte pred niekoľkými mesiacmi málo známym senátorom. Jeho kandidatúru podporil otec Jair Bolsonaro, ktorý sa nemohol uchádzať o úrad prezidenta, keďže si odpykáva 27-ročný trest za pokus o prevrat po prehratých voľbách v roku 2022.
„Som z výsledku naozaj šťastný,“ povedal Flávio Bolsonaro a vyzdvihol „veľmi reálnu možnosť“ víťazstva v druhom kole.
Pravicová Liberálna strana rodiny Bolsonaro zároveň zaznamenala výrazné úspechy vo voľbách do parlamentu a stala sa najsilnejšou stranou v Senáte, keď získala 19 z 54 obsadzovaných kresiel.
Medzi úspešných Bolsonarovcov sa zaradila manželka bývalého prezidenta Michelle Bolsonaro, ktorá získala najviac hlasov vo federálnom dištrikte Brazília. Do Kongresu boli zvolení aj ich synovia Carlos Bolsonaro (43) a Jair Renan Bolsonaro (27), ako aj brat bývalého prezidenta, 62-ročný Renato Bolsonaro.
Zdroj: SITA.sk - Prvé kolo brazílskych prezidentských volieb prekvapivo vyhral syn bývalého prezidenta Bolsonara, ktorý sedí za pokus o prevat © SITA Všetky práva vyhradené.
Prekvapujúcim víťazom prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa v nedeľu konali v Brazílii, sa stal pravicový senátor Flávio Bolsonaro, ktorý tesne predstihol úradujúceho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Keďže žiadny z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu, voličov čaká druhé kolo 25. októbra.
Podľa výsledkov získal Bolsonaro 47 percent hlasov, zatiaľ čo Lula 45 percent. Prieskumy pritom pred hlasovaním favorizovali súčasného prezidenta. Ak Bolsonaro zvíťazí aj v druhom kole, Brazília sa zaradí k latinskoamerickým krajinám, v ktorých v posledných voľbách posilnili pravicové sily.
Nomen omen?
Lula, ktorý sa uchádza o štvrté prezidentské obdobie, priznal sklamanie z výsledku. „Priznávam, že som bol presvedčený, že zvíťazím už v prvom kole. Zápas sa však len začína. V nadstavenom čase zvíťazíme a získame si brazílsky ľud,“ vyhlásil 80-ročný politik.
Štyridsaťpäťročný Flávio Bolsonaro bol ešte pred niekoľkými mesiacmi málo známym senátorom. Jeho kandidatúru podporil otec Jair Bolsonaro, ktorý sa nemohol uchádzať o úrad prezidenta, keďže si odpykáva 27-ročný trest za pokus o prevrat po prehratých voľbách v roku 2022.
„Som z výsledku naozaj šťastný,“ povedal Flávio Bolsonaro a vyzdvihol „veľmi reálnu možnosť“ víťazstva v druhom kole.
Rodinný klan
Pravicová Liberálna strana rodiny Bolsonaro zároveň zaznamenala výrazné úspechy vo voľbách do parlamentu a stala sa najsilnejšou stranou v Senáte, keď získala 19 z 54 obsadzovaných kresiel.
Medzi úspešných Bolsonarovcov sa zaradila manželka bývalého prezidenta Michelle Bolsonaro, ktorá získala najviac hlasov vo federálnom dištrikte Brazília. Do Kongresu boli zvolení aj ich synovia Carlos Bolsonaro (43) a Jair Renan Bolsonaro (27), ako aj brat bývalého prezidenta, 62-ročný Renato Bolsonaro.
Zdroj: SITA.sk - Prvé kolo brazílskych prezidentských volieb prekvapivo vyhral syn bývalého prezidenta Bolsonara, ktorý sedí za pokus o prevat © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Brazília Brazílsky prezident Latinská Amerika Prezidentské voľby Prezidentské voľby v Brazílii
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