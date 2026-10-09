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09. októbra 2026
Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetiky Slovensko aj roľník, vo výhľade je ďalšia sporná nominácia
Tagy: Dozorná rada
Jaroslav Breznen svoju funkciu v dozornej rade nevedel riadne vysvetliť. Uviedol, že sa tam dostal tak, že si poslal žiadosť. Po kozmetičke končí v dozornej rade
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9.10.2026 (SITA.sk) - Jaroslav Breznen svoju funkciu v dozornej rade nevedel riadne vysvetliť. Uviedol, že sa tam dostal tak, že si poslal žiadosť.
Po kozmetičke končí v dozornej rade Energetiky Slovensko aj roľník. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Tá najskôr upozornila, že v dozornej rade podniku sedí kozmetička Marcela Martonová, manželka policajného vyšetrovateľa Mikuláša Martona, ktorý viedol vyšetrovanie výletu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abú Zabí na F1. Nadácia sa preto domnievala, že vyšetrovateľ môže byť zaujatý. Martonová sa krátko po medializácii týchto rodinných väzieb funkcie v dozornej rady vzdala.
Nadácia následne poukázala na ďalšiu podozrivú nomináciu, a to na roľníka Jaroslava Breznena, ktorý podľa Zastavme korupciu nemal dostatočnú kvalifikáciu. Svoju funkciu v dozornej rade nevedel riadne vysvetliť. Uviedol, že sa tam dostal tak, že si poslal žiadosť. Breznen súčasne tvrdil, že sa nepozná so žiadnym politikom. Nadácia však prišla so zistením, že sa pozná so štátnym tajomníkom rezortu práce a bývalým poslancom Petrom Pamulom. Zakrátko z dozornej rady Energetiky Slovensko odstúpil aj on.
Nadácia súčasne informovala, že kozmetičku v dozornej rade nahradil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabolcs Hodosy, ktorý sa celý život venuje energetike. „Vnímame to ako dobrú správu o tom, že poukazovať na zlyhania štátu a žiadať nápravu má stále zmysel,“ vyhlásila nadácia. Zároveň avizovala, že na budúci týždeň upozorní aj na ďalšiu spornú nomináciu v dozornej rade.
Zdroj: SITA.sk - Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetiky Slovensko aj roľník, vo výhľade je ďalšia sporná nominácia © SITA Všetky práva vyhradené.
Po kozmetičke končí v dozornej rade Energetiky Slovensko aj roľník. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Tá najskôr upozornila, že v dozornej rade podniku sedí kozmetička Marcela Martonová, manželka policajného vyšetrovateľa Mikuláša Martona, ktorý viedol vyšetrovanie výletu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka do Abú Zabí na F1. Nadácia sa preto domnievala, že vyšetrovateľ môže byť zaujatý. Martonová sa krátko po medializácii týchto rodinných väzieb funkcie v dozornej rady vzdala.
Nadácia následne poukázala na ďalšiu podozrivú nomináciu, a to na roľníka Jaroslava Breznena, ktorý podľa Zastavme korupciu nemal dostatočnú kvalifikáciu. Svoju funkciu v dozornej rade nevedel riadne vysvetliť. Uviedol, že sa tam dostal tak, že si poslal žiadosť. Breznen súčasne tvrdil, že sa nepozná so žiadnym politikom. Nadácia však prišla so zistením, že sa pozná so štátnym tajomníkom rezortu práce a bývalým poslancom Petrom Pamulom. Zakrátko z dozornej rady Energetiky Slovensko odstúpil aj on.
Nadácia súčasne informovala, že kozmetičku v dozornej rade nahradil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabolcs Hodosy, ktorý sa celý život venuje energetike. „Vnímame to ako dobrú správu o tom, že poukazovať na zlyhania štátu a žiadať nápravu má stále zmysel,“ vyhlásila nadácia. Zároveň avizovala, že na budúci týždeň upozorní aj na ďalšiu spornú nomináciu v dozornej rade.
Zdroj: SITA.sk - Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetiky Slovensko aj roľník, vo výhľade je ďalšia sporná nominácia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dozorná rada
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