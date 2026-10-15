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Kaufland a Slovenský Červený kríž opäť spájajú sily: Potravinová zbierka pomôže osamelým rodičom či seniorom
Tagy: Potravinová zbierka PR
Kaufland a Slovenský Červený kríž spustili 13. ročník zbierky Pomáhame potravinami. Pridať k svojmu nákupu balíček ryže či cestovín navyše alebo prispieť pár eurami cez QR kód, aj ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Kaufland a Slovenský Červený kríž spustili 13. ročník zbierky Pomáhame potravinami.
Pridať k svojmu nákupu balíček ryže či cestovín navyše alebo prispieť pár eurami cez QR kód, aj takýto príspevok môže domácnostiam v ťažkej životnej situácii pomôcť pripraviť teplú večeru. Kaufland a Slovenský Červený kríž spustili 13. ročník zbierky Pomáhame potravinami, do ktorej sa zákazníci môžu zapojiť od 15. októbra do 21. októbra.
Plná chladnička a zásoby základných potravín pre mnohé domácnosti na Slovensku nie sú samozrejmosťou. Po zaplatení výdavkov na bývanie, energie či lieky musia starostlivo zvažovať, koľko financií im zostáva na jedlo. Podľa najnovších údajov EU SILC 2025 * sa vlani ocitlo v ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením takmer 900-tisíc ľudí, pričom najviac sa táto situácia týka deti a dospievajúcich do 17 rokov.
Práve k rodinám v zraniteľnej situácii smeruje situácii smeruje pomoc zo zbierky Pomáhame potravinami, za ktorou už trinásť rokov stoja Kaufland a Slovenský Červený kríž (SČK). Tento rok prebieha od 15. do 21. októbra 2026 a ponúka dva spôsoby, ako sa do nej zapojiť. Vo štvrtok 15. októbra môžu zákazníci vo všetkých predajniach obchodného reťazca darovať trvanlivé potraviny alebo počas celého týždňa prispieť finančne v online darovacej kampani Slovenského Červeného kríža.
"Naši zákazníci už roky ukazujú, že na pomoc netreba veľké gestá. Vieme, že dnes si mnohé domácnosti musia strážiť rodinný rozpočet, o to viac si vážime každý balíček ryže či cestovín aj každé euro, ktoré sa rozhodnú venovať. Keď sa takéto malé príspevky spoja, dokážu priniesť veľkú pomoc rodinám, ktoré ju potrebujú. Aj preto sme radi, že tento rok majú zákazníci na výber dva spôsoby, ako zbierku môžu podporiť," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Vo štvrtok 15. októbra stačí pri bežnom nákupe v predajni vložiť do košíka k svojmu nákupu trvanlivé potraviny navyše. Zíde sa napríklad ryža, cestoviny, múka, olej, strukoviny, konzervy či čaj. Po zaplatení ich zákazníci odovzdajú dobrovoľníkom Slovenského červeného kríža, ktorí z darovaných výrobkov pripravia balíky pre domácnosti v núdzi.
Kto chce zbierku podporiť finančne alebo sa v tretí októbrový štvrtok na nákup do Kauflandu nedostane, môže sa zapojiť počas celého týždňa. Od 15. do 21.októbra sa v každej predajni na viacerých miestach nachádza QR kód, ktorý zákazníci nájdu na materiáloch s vizuálom potravinovej zbierky a ktorý ich po nasnímaní telefónom priamo nasmeruje na darovaciu stránku SČK. Prispieť sa dá ľubovoľnou sumou nad 1 euro. Z výťažku darovacej kampane zabezpečí Slovenský Červený kríž nákupné poukážky pre rodiny aj jednotlivcov, ktorí ich potrebujú.
Pomoc zo zbierky smeruje do všetkých regiónov Slovenska. Dostávajú ju viacpočetné rodiny, rodičia, ktorí zostali na výchovu detí sami, osamelí seniori či domácnosti, ktorým po zaplatení nevyhnutných výdavkov zostáva na potraviny len minimum z rodinného rozpočtu.
"Ľudí, ktorí sa ocitajú v náročnej finančnej situácii a čoraz ťažšie zvládajú pokryť svoje základné potreby, každým rokom pribúda. Veľmi oceňujeme dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Kaufland pri zbierke Pomáhame potravinami. Ponúka jednoduchý spôsob, ako prejaviť solidaritu a podporiť tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Aj malý dar môže pre konkrétneho človeka alebo rodinu znamenať veľkú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú zapojiť a prispieť," hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Od roku 2014 sa vďaka projektu Pomáhame potravinami vyzbieraná pomoc, ktorú dobrovoľníci územných spolkov Slovenského Červeného kríža rozdelili obyvateľom priamo vo svojich regiónoch, dostala do vyše 30-tisíc domácností z celého Slovenska.
*Zdroj: Štatistický úrad SR, Chudoba a sociálne vylúčenie na Slovensku v roku 2025.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland a Slovenský Červený kríž opäť spájajú sily: Potravinová zbierka pomôže osamelým rodičom či seniorom © SITA Všetky práva vyhradené.
Pridať k svojmu nákupu balíček ryže či cestovín navyše alebo prispieť pár eurami cez QR kód, aj takýto príspevok môže domácnostiam v ťažkej životnej situácii pomôcť pripraviť teplú večeru. Kaufland a Slovenský Červený kríž spustili 13. ročník zbierky Pomáhame potravinami, do ktorej sa zákazníci môžu zapojiť od 15. októbra do 21. októbra.
Plná chladnička a zásoby základných potravín pre mnohé domácnosti na Slovensku nie sú samozrejmosťou. Po zaplatení výdavkov na bývanie, energie či lieky musia starostlivo zvažovať, koľko financií im zostáva na jedlo. Podľa najnovších údajov EU SILC 2025 * sa vlani ocitlo v ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením takmer 900-tisíc ľudí, pričom najviac sa táto situácia týka deti a dospievajúcich do 17 rokov.
Práve k rodinám v zraniteľnej situácii smeruje situácii smeruje pomoc zo zbierky Pomáhame potravinami, za ktorou už trinásť rokov stoja Kaufland a Slovenský Červený kríž (SČK). Tento rok prebieha od 15. do 21. októbra 2026 a ponúka dva spôsoby, ako sa do nej zapojiť. Vo štvrtok 15. októbra môžu zákazníci vo všetkých predajniach obchodného reťazca darovať trvanlivé potraviny alebo počas celého týždňa prispieť finančne v online darovacej kampani Slovenského Červeného kríža.
"Naši zákazníci už roky ukazujú, že na pomoc netreba veľké gestá. Vieme, že dnes si mnohé domácnosti musia strážiť rodinný rozpočet, o to viac si vážime každý balíček ryže či cestovín aj každé euro, ktoré sa rozhodnú venovať. Keď sa takéto malé príspevky spoja, dokážu priniesť veľkú pomoc rodinám, ktoré ju potrebujú. Aj preto sme radi, že tento rok majú zákazníci na výber dva spôsoby, ako zbierku môžu podporiť," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Dve možnosti, ako prispieť
Vo štvrtok 15. októbra stačí pri bežnom nákupe v predajni vložiť do košíka k svojmu nákupu trvanlivé potraviny navyše. Zíde sa napríklad ryža, cestoviny, múka, olej, strukoviny, konzervy či čaj. Po zaplatení ich zákazníci odovzdajú dobrovoľníkom Slovenského červeného kríža, ktorí z darovaných výrobkov pripravia balíky pre domácnosti v núdzi.
Kto chce zbierku podporiť finančne alebo sa v tretí októbrový štvrtok na nákup do Kauflandu nedostane, môže sa zapojiť počas celého týždňa. Od 15. do 21.októbra sa v každej predajni na viacerých miestach nachádza QR kód, ktorý zákazníci nájdu na materiáloch s vizuálom potravinovej zbierky a ktorý ich po nasnímaní telefónom priamo nasmeruje na darovaciu stránku SČK. Prispieť sa dá ľubovoľnou sumou nad 1 euro. Z výťažku darovacej kampane zabezpečí Slovenský Červený kríž nákupné poukážky pre rodiny aj jednotlivcov, ktorí ich potrebujú.
Pomoc zo zbierky smeruje do všetkých regiónov Slovenska. Dostávajú ju viacpočetné rodiny, rodičia, ktorí zostali na výchovu detí sami, osamelí seniori či domácnosti, ktorým po zaplatení nevyhnutných výdavkov zostáva na potraviny len minimum z rodinného rozpočtu.
"Ľudí, ktorí sa ocitajú v náročnej finančnej situácii a čoraz ťažšie zvládajú pokryť svoje základné potreby, každým rokom pribúda. Veľmi oceňujeme dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Kaufland pri zbierke Pomáhame potravinami. Ponúka jednoduchý spôsob, ako prejaviť solidaritu a podporiť tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Aj malý dar môže pre konkrétneho človeka alebo rodinu znamenať veľkú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú zapojiť a prispieť," hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Od roku 2014 sa vďaka projektu Pomáhame potravinami vyzbieraná pomoc, ktorú dobrovoľníci územných spolkov Slovenského Červeného kríža rozdelili obyvateľom priamo vo svojich regiónoch, dostala do vyše 30-tisíc domácností z celého Slovenska.
*Zdroj: Štatistický úrad SR, Chudoba a sociálne vylúčenie na Slovensku v roku 2025.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland a Slovenský Červený kríž opäť spájajú sily: Potravinová zbierka pomôže osamelým rodičom či seniorom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Potravinová zbierka PR
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