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Vyšetrenie v lekárni: Odhaľte tichých zabijakov skôr, ako bude neskoro – VIDEO
Aké preventívne vyšetrenia sa dajú absolvovať v lekárni? Mnohí navštevujú lekáreň len vtedy, keď potrebujú lieky alebo výživové doplnky, prípadne dermokozmetiku. Ale čo tak absolvovať ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Aké preventívne vyšetrenia sa dajú absolvovať v lekárni?
Mnohí navštevujú lekáreň len vtedy, keď potrebujú lieky alebo výživové doplnky, prípadne dermokozmetiku. Ale čo tak absolvovať vyšetrenie v lekárni? Áno, je to možné a možno vám to pomôže včas odhaliť rizikové faktory závažných ochorení.
Farmaceutka Júlia Chomistová z BENU lekárne upozorňuje, že vysoký tlak, cholesterol či zvýšený cukor často nebolia a človek o nich nemusí dlhé roky ani tušiť. „Preto má prevencia taký význam a jednoduché vyšetrenie dokáže problémy odhaliť včas, ešte predtým, ako sa objavia komplikácie," hovorí.
A prečo absolvovať vyšetrenie práve v lekárni? Farmaceutka vysvetľuje, že ich cieľom nie je nahradiť prácu lekárov, ale byť ich partnerom v prevencii. „Kto absolvuje vyšetrenie, nedostane iba výsledok, ale aj odbornú konzultáciu a v prípade, že zachytíme rizikového pacienta, odporučíme mu zmenu životného štýlu, ktorá prispeje k zlepšeniu jeho zdravotného stavu a ak je to potrebné, odporučíme návštevu lekára," priblížila.
Nedostanete, tak iba číslo, ale aj dôležitú odbornú individuálnu konzultáciu a presne viete, čo máte s výsledkom robiť. „Odporúčanie šité na mieru," vraví Chomistová s tým, že prevencia v lekárňach je prirodzenou súčasťou farmaceutickej starostlivosti.
V lekárni môžete absolvovať vyšetrenia, ktoré vám môžu pomôcť lepšie spoznať váš zdravotný stav a odhaliť rizikové faktory. „Novinkou je aj vyšetrenie porúch pamäti, ktoré pomáha zachytiť prípadné zmeny v oblasti pamäti, pozornosti či orientácie, ak si situácia vyžaduje ďalšie vyšetrenia, pripravíme aj správu pre lekára, ktorý následne stanoví diagnózu a rozhodne o ďalšej liečbe," priblížila Chomistová.
V reportáži sa dozviete aj o to:
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrenie v lekárni: Odhaľte tichých zabijakov skôr, ako bude neskoro – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mnohí navštevujú lekáreň len vtedy, keď potrebujú lieky alebo výživové doplnky, prípadne dermokozmetiku. Ale čo tak absolvovať vyšetrenie v lekárni? Áno, je to možné a možno vám to pomôže včas odhaliť rizikové faktory závažných ochorení.
Farmaceutka Júlia Chomistová z BENU lekárne upozorňuje, že vysoký tlak, cholesterol či zvýšený cukor často nebolia a človek o nich nemusí dlhé roky ani tušiť. „Preto má prevencia taký význam a jednoduché vyšetrenie dokáže problémy odhaliť včas, ešte predtým, ako sa objavia komplikácie," hovorí.
A prečo absolvovať vyšetrenie práve v lekárni? Farmaceutka vysvetľuje, že ich cieľom nie je nahradiť prácu lekárov, ale byť ich partnerom v prevencii. „Kto absolvuje vyšetrenie, nedostane iba výsledok, ale aj odbornú konzultáciu a v prípade, že zachytíme rizikového pacienta, odporučíme mu zmenu životného štýlu, ktorá prispeje k zlepšeniu jeho zdravotného stavu a ak je to potrebné, odporučíme návštevu lekára," priblížila.
Nedostanete, tak iba číslo, ale aj dôležitú odbornú individuálnu konzultáciu a presne viete, čo máte s výsledkom robiť. „Odporúčanie šité na mieru," vraví Chomistová s tým, že prevencia v lekárňach je prirodzenou súčasťou farmaceutickej starostlivosti.
V lekárni môžete absolvovať vyšetrenia, ktoré vám môžu pomôcť lepšie spoznať váš zdravotný stav a odhaliť rizikové faktory. „Novinkou je aj vyšetrenie porúch pamäti, ktoré pomáha zachytiť prípadné zmeny v oblasti pamäti, pozornosti či orientácie, ak si situácia vyžaduje ďalšie vyšetrenia, pripravíme aj správu pre lekára, ktorý následne stanoví diagnózu a rozhodne o ďalšej liečbe," priblížila Chomistová.
V reportáži sa dozviete aj o to:
- ktoré konkrétne vyšetrenia je možné absolvovať v lekárni
- ako prebieha vyšetrenie a či je potrebné si niečo priniesť
- kde je možné prísť na vyšetrenie
- ako sa objednať
- ako dlho trvá, kým dostanete výsledok
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrenie v lekárni: Odhaľte tichých zabijakov skôr, ako bude neskoro – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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