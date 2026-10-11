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11. októbra 2026
Firmy hľadajú najmä odborníkov a špecialistov, dopyt po kvalifikovaných ľuďoch je v sektoroch vysoký
Výraznejší rast miezd sa sústreďuje na odborné, špecializované či strategické pozície. Automatizácia a modernizácia ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Výraznejší rast miezd sa sústreďuje na odborné, špecializované či strategické pozície.
Prieskum ukázal, že dopyt po IT odborníkoch pretrváva, firmy však dôslednejšie posudzujú, ako ich znalosti prispejú k efektivite a rozvoju podnikania. Najväčší záujem v tomto sektore je o vývojárov, cloudových špecialistov, DevOps inžinierov, expertov na kybernetickú bezpečnosť a dátových analytikov.
Najviac pracovných príležitostí v tomto odvetví je v Bratislave a Košiciach. Mzdy v IT sektore sa stabilizovali, výraznejší rast sa sústreďuje na špecializované a seniorné pozície. Pracovníci na juniorských pozíciách však čelia väčšej konkurencii, pretlak kandidátov je najmä v IT podpore, testovaní a medzi absolventmi bez komerčnej praxe.
Vo výrobe zohráva úlohu najmä jej automatizácia a modernizácia, čo zvyšuje nároky na kvalifikáciu pracovníkov. Firmy podľa prieskumu hľadajú najmä procesných inžinierov, projektových manažérov, odborníkov na automatizáciu, PLC špecialistov, elektroinžinierov, špecialistov kvality a pracovníkov výskumu a vývoja. Prieskum ukázal, že najťažšie sa obsadzujú pozície, ktoré si vyžadujú spojenie technických znalostí, projektového riadenia, orientácie v moderných technológiách a schopnosti komunikovať v medzinárodnom prostredí.
V sektore nákupu a logistiky rastú platy najmä pri strategických pozíciách. Firmy v tomto odvetví potrebujú najmä ľudí, ktorí popri plynulosti dodávok dokážu ustrážiť aj náklady, vyhodnocovať riziká a pružne reagovať na zmeny trhu. Najväčší dopyt v tomto sektore je podľa prieskumu po špecialistoch na strategický nákup, manažéroch dodávateľského reťazca, plánovačoch dopytu a výroby či logistických koordinátoroch. Popri odborných skúsenostiach zamestnávatelia očakávajú aj schopnosť riadiť vzťahy s dodávateľmi, hľadať úspory a využívať dáta pri rozhodovaní. Mzdy v tomto sektore zostávajú prevažne stabilné, výraznejšie rastú pri strategickom nákupe a riadení dodávateľských reťazcov.
Stavebné firmy hľadajú najmä ľudí, ktorí dokážu ustrážiť projekt aj náklady. Silnú vyjednávaciu pozíciu si aj v opatrnejšom investičnom prostredí podľa zistení prieskumu udržiavajú skúsení projektoví manažéri, stavbyvedúci či rozpočtári. Uchádzači o prácu v toto sektore pritom pri zmene zamestnania prihliadajú popri mzde aj na kvalitu projektov, stabilitu investora či jeho dlhodobé portfólio.
V sektore bankovníctva a finančných služieb podľa prieskumu majú najväčšiu šancu uspieť odborníci, ktorí sú schopní vyhodnocovať komplexné informácie, reagovať na regulačné zmeny a využívať moderné nástroje pri hodnotení. Firmy čoraz viac vyhľadávajú ľudí, ktorí dokážu finančnú odbornosť prepojiť s porozumením technológiám a automatizácii.
Vyššia konkurencia medzi kandidátmi je pri všeobecne zameraných marketingových či administratívnych pozíciách. Aj v obchode a marketingu je najsilnejší dopyt po skúsených pracovníkoch. Do každodennej práce pritom výraznejšie vstupuje umelá inteligencia (AI), a to od tvorby obsahu cez analýzu dát až po automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi. Schopnosť využívať nástroje AI sa pritom v tomto odvetví stáva konkurenčnou výhodou uchádzačov.
Vyššie nároky a väčší priestor pre špecialistov sa otvára aj v odvetví ľudských zdrojov, administratíve a práve. Zamestnávatelia od personálnych a právnych tímov čoraz častejšie očakávajú aktívnu účasť na rozhodovaní a riešení potrieb organizácie. Záujem je aj o odborníkov, ktorí firmám pomôžu zvládať legislatívne požiadavky súvisiace s transparentnosťou odmeňovania a rovnosťou príležitostí. Administratíva patrí medzi oblasti s vyššou konkurenciou uchádzačov, zamestnávatelia preto zvyšujú nároky na jazykové znalosti, digitálne zručnosti a samostatnosť pracovníkov.
Zdroj: SITA.sk - Firmy hľadajú najmä odborníkov a špecialistov, dopyt po kvalifikovaných ľuďoch je v sektoroch vysoký © SITA Všetky práva vyhradené.
Automatizácia a modernizácia výroby zvyšuje dopyt po technických odborníkoch, v IT je záujem o špecialistov a stavebné firmy hľadajú najmä ľudí, ktorí dokážu ustrážiť projekt aj náklady.
Aj tieto zistenia priniesol tohtoročný mzdový prieskum personálnych agentúr Grafton a Gi Group. Firmy sú pri zvyšovaní miezd opatrnejšie a častejšie zvažujú, kde ešte dokážu pridať plošne a kde potrebujú reagovať individuálne. Výraznejší rast miezd sa sústreďuje na odborné, špecializované či strategické pozície.
IT firmy hľadajú najmä skúsených špecialistov
Prieskum ukázal, že dopyt po IT odborníkoch pretrváva, firmy však dôslednejšie posudzujú, ako ich znalosti prispejú k efektivite a rozvoju podnikania. Najväčší záujem v tomto sektore je o vývojárov, cloudových špecialistov, DevOps inžinierov, expertov na kybernetickú bezpečnosť a dátových analytikov.
Najviac pracovných príležitostí v tomto odvetví je v Bratislave a Košiciach. Mzdy v IT sektore sa stabilizovali, výraznejší rast sa sústreďuje na špecializované a seniorné pozície. Pracovníci na juniorských pozíciách však čelia väčšej konkurencii, pretlak kandidátov je najmä v IT podpore, testovaní a medzi absolventmi bez komerčnej praxe.
Automatizácia zvyšuje nároky na pracovníkov vo výrobe
Vo výrobe zohráva úlohu najmä jej automatizácia a modernizácia, čo zvyšuje nároky na kvalifikáciu pracovníkov. Firmy podľa prieskumu hľadajú najmä procesných inžinierov, projektových manažérov, odborníkov na automatizáciu, PLC špecialistov, elektroinžinierov, špecialistov kvality a pracovníkov výskumu a vývoja. Prieskum ukázal, že najťažšie sa obsadzujú pozície, ktoré si vyžadujú spojenie technických znalostí, projektového riadenia, orientácie v moderných technológiách a schopnosti komunikovať v medzinárodnom prostredí.
V sektore nákupu a logistiky rastú platy najmä pri strategických pozíciách. Firmy v tomto odvetví potrebujú najmä ľudí, ktorí popri plynulosti dodávok dokážu ustrážiť aj náklady, vyhodnocovať riziká a pružne reagovať na zmeny trhu. Najväčší dopyt v tomto sektore je podľa prieskumu po špecialistoch na strategický nákup, manažéroch dodávateľského reťazca, plánovačoch dopytu a výroby či logistických koordinátoroch. Popri odborných skúsenostiach zamestnávatelia očakávajú aj schopnosť riadiť vzťahy s dodávateľmi, hľadať úspory a využívať dáta pri rozhodovaní. Mzdy v tomto sektore zostávajú prevažne stabilné, výraznejšie rastú pri strategickom nákupe a riadení dodávateľských reťazcov.
Stavebné firmy hľadajú najmä ľudí, ktorí dokážu ustrážiť projekt aj náklady. Silnú vyjednávaciu pozíciu si aj v opatrnejšom investičnom prostredí podľa zistení prieskumu udržiavajú skúsení projektoví manažéri, stavbyvedúci či rozpočtári. Uchádzači o prácu v toto sektore pritom pri zmene zamestnania prihliadajú popri mzde aj na kvalitu projektov, stabilitu investora či jeho dlhodobé portfólio.
Umelá inteligencia mení obchod a marketing
V sektore bankovníctva a finančných služieb podľa prieskumu majú najväčšiu šancu uspieť odborníci, ktorí sú schopní vyhodnocovať komplexné informácie, reagovať na regulačné zmeny a využívať moderné nástroje pri hodnotení. Firmy čoraz viac vyhľadávajú ľudí, ktorí dokážu finančnú odbornosť prepojiť s porozumením technológiám a automatizácii.
Vyššia konkurencia medzi kandidátmi je pri všeobecne zameraných marketingových či administratívnych pozíciách. Aj v obchode a marketingu je najsilnejší dopyt po skúsených pracovníkoch. Do každodennej práce pritom výraznejšie vstupuje umelá inteligencia (AI), a to od tvorby obsahu cez analýzu dát až po automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi. Schopnosť využívať nástroje AI sa pritom v tomto odvetví stáva konkurenčnou výhodou uchádzačov.
Vyššie nároky a väčší priestor pre špecialistov sa otvára aj v odvetví ľudských zdrojov, administratíve a práve. Zamestnávatelia od personálnych a právnych tímov čoraz častejšie očakávajú aktívnu účasť na rozhodovaní a riešení potrieb organizácie. Záujem je aj o odborníkov, ktorí firmám pomôžu zvládať legislatívne požiadavky súvisiace s transparentnosťou odmeňovania a rovnosťou príležitostí. Administratíva patrí medzi oblasti s vyššou konkurenciou uchádzačov, zamestnávatelia preto zvyšujú nároky na jazykové znalosti, digitálne zručnosti a samostatnosť pracovníkov.
Zdroj: SITA.sk - Firmy hľadajú najmä odborníkov a špecialistov, dopyt po kvalifikovaných ľuďoch je v sektoroch vysoký © SITA Všetky práva vyhradené.
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