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11. októbra 2026
Poľské úrady majú podozrenie, že sa pripravuje atentát na premiéra a ministra obrany
Na nedeľňajšom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia polície, SOP a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť. Poľské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že premiér ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Na nedeľňajšom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia polície, SOP a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť.
Poľské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že premiér Donald Tusk a minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz môžu byť terčmi pokusov o atentát.
„Správu o možnom pokuse o atentát na premiéra Donalda Tuska, ako aj na podpredsedu vlády a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza, odovzdali polícii prostredníctvom Štátnej ochrannej služby (SOP),“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká.
Ministerstvo v nedeľu nariadilo úradom konať „v súvislosti s informáciami, ktoré polícia dostala o možnom pokuse o atentát na premiéra, ako aj na podpredsedu vlády“, ktorý je zároveň ministrom obrany, napísala na mikroblogovacej sieti X Gałecká.
Na nedeľňajšom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia polície, SOP a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť.
„Túto záležitosť berieme smrteľne vážne,“ povedal po stretnutí novinárom hovorca ministra, ktorý koordinujé spravodajské služby Jacek Dobrzyński.
„Polícia, SOP a ďalšie služby dostávajú z mesiaca na mesiac a z roka na rok čoraz viac rôznych hrozieb a výhražných správ, ktoré sa týkajú Poľska a Poliakov,“ uviedol.
Dodal, že „v tomto prípade hovoríme o vysokej pravdepodobnosti, že by sa tieto hrozby mohli skutočne naplniť“.
Zdroj: SITA.sk - Poľské úrady majú podozrenie, že sa pripravuje atentát na premiéra a ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že premiér Donald Tusk a minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz môžu byť terčmi pokusov o atentát.
„Správu o možnom pokuse o atentát na premiéra Donalda Tuska, ako aj na podpredsedu vlády a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza, odovzdali polícii prostredníctvom Štátnej ochrannej služby (SOP),“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká.
Ministerstvo v nedeľu nariadilo úradom konať „v súvislosti s informáciami, ktoré polícia dostala o možnom pokuse o atentát na premiéra, ako aj na podpredsedu vlády“, ktorý je zároveň ministrom obrany, napísala na mikroblogovacej sieti X Gałecká.
Na nedeľňajšom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia polície, SOP a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť.
„Túto záležitosť berieme smrteľne vážne,“ povedal po stretnutí novinárom hovorca ministra, ktorý koordinujé spravodajské služby Jacek Dobrzyński.
„Polícia, SOP a ďalšie služby dostávajú z mesiaca na mesiac a z roka na rok čoraz viac rôznych hrozieb a výhražných správ, ktoré sa týkajú Poľska a Poliakov,“ uviedol.
Dodal, že „v tomto prípade hovoríme o vysokej pravdepodobnosti, že by sa tieto hrozby mohli skutočne naplniť“.
Zdroj: SITA.sk - Poľské úrady majú podozrenie, že sa pripravuje atentát na premiéra a ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.
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