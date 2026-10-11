Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. októbra 2026

Poľské úrady majú podozrenie, že sa pripravuje atentát na premiéra a ministra obrany


Tagy: Pokus o atentát Poľská vláda Poľský minister obrany poľský premiér

Na nedeľňajšom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia polície, SOP a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť. Poľské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že premiér ...



Zdieľať
poland_russia_12747 676x428 11.10.2026 (SITA.sk) - Na nedeľňajšom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia polície, SOP a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť.


Poľské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že premiér Donald Tusk a minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz môžu byť terčmi pokusov o atentát.

„Správu o možnom pokuse o atentát na premiéra Donalda Tuska, ako aj na podpredsedu vlády a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza, odovzdali polícii prostredníctvom Štátnej ochrannej služby (SOP),“ uviedla na tlačovej konferencii hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká.

Ministerstvo v nedeľu nariadilo úradom konať „v súvislosti s informáciami, ktoré polícia dostala o možnom pokuse o atentát na premiéra, ako aj na podpredsedu vlády“, ktorý je zároveň ministrom obrany, napísala na mikroblogovacej sieti X Gałecká.

Na nedeľňajšom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia polície, SOP a Agentúry pre vnútornú bezpečnosť.

„Túto záležitosť berieme smrteľne vážne,“ povedal po stretnutí novinárom hovorca ministra, ktorý koordinujé spravodajské služby Jacek Dobrzyński.

Polícia, SOP a ďalšie služby dostávajú z mesiaca na mesiac a z roka na rok čoraz viac rôznych hrozieb a výhražných správ, ktoré sa týkajú Poľska a Poliakov,“ uviedol.

Dodal, že „v tomto prípade hovoríme o vysokej pravdepodobnosti, že by sa tieto hrozby mohli skutočne naplniť“.


Zdroj: SITA.sk - Poľské úrady majú podozrenie, že sa pripravuje atentát na premiéra a ministra obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pokus o atentát Poľská vláda Poľský minister obrany poľský premiér
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Takáč tvrdí, že koalícia má najmenej 76 hlasov. Kuffa by mohol byť novým ministrom životného prostredia
<< predchádzajúci článok
Touré nespoznával hráčov Slovana v prvom polčase v Skalici. Nepáčil sa mi prístup, vraví tréner

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 