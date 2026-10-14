|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2026
Kouč Kovač predĺžil zmluvu, v Borussii Dortmund zostane do roku 2029
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
Niko Kovač si po úspešnej sezóne upevnil pozíciu u účastníka I. bundesligy. Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil zmluvu s trénerom Nikom Kovačom do roku 2029. Ide o formálny krok ...
Zdieľať
14.10.2026 (SITA.sk) - Niko Kovač si po úspešnej sezóne upevnil pozíciu u účastníka I. bundesligy.
Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil zmluvu s trénerom Nikom Kovačom do roku 2029. Ide o formálny krok vzhľadom na vplyv 54-ročného kouča na výkon A-tímu od jeho príchodu koncom januára 2025.
Bývalý stredopoliar chorvátskej reprezentácie, ktorý sa narodil v Nemecku a strávil tam väčšinu hráčskej kariéry, v minulosti priviedol konkurenčný Bayern Mníchov k zisku tzv. double. Jeho príchod do Borussie spočiatku vnímalo okolie dosť skepticky, najmä po nepresvedčivom pôsobení vo Wolfsburgu. V Dortmunde si však Kovač výrazne zlepšil reputáciu.
V sezóne 2024/2025 ho potiahol k 4. priečke v I. bundeslige a účasti v Lige majstrov, v ročníku 2025/2026 z toho bola 2. pozícia. V 53 bundesligových zápasoch má Kovač priemer 2,15 bodu na zápas, čo je najlepší výsledok medzi všetkými doterajšími trénermi tohto osemnásobného nemeckého šampióna.
"Začali sme jasný vývoj a položili dôležité základy pre budúcnosť. Na to chceme nadviazať. Vidíme veľký potenciál a sme presvedčení, že spoločne s úplným presvedčením a veľkou odhodlanosťou môžeme dosiahnuť veľa ďalšieho,“ uviedol kouč Kovač v stanovisku.
Borussia Dortmund sa aktuálne nachádza na druhej priečke bundesligovej tabuľky, za vedúcim Freiburgom zaostáva len o skóre. V aktuálnom ročníku je v I. bundeslige aj Lige majstrov bez prehry.
"Niko pracuje mimoriadne precízne a vďaka skúsenostiam vyžaruje pokoj, ktorý prospieva nášmu tímu,“ povedal športový riaditeľ Borussie Ole Book.
Na Dortmund čaká v stredu duel LM v Nórsku proti FK Bodö/Glimt, v sobotu v bundeslige nastúpi proti Unionu Berlín.
Predĺženie kontraktu Kovača je najnovším prejavom dôvery v súčasné vedenie klubu, keďže zmluvu v septembri predĺžili aj generálny riaditeľ Carsten Cramer a športový riaditeľ Lars Ricken.
Zdroj: SITA.sk - Kouč Kovač predĺžil zmluvu, v Borussii Dortmund zostane do roku 2029 © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil zmluvu s trénerom Nikom Kovačom do roku 2029. Ide o formálny krok vzhľadom na vplyv 54-ročného kouča na výkon A-tímu od jeho príchodu koncom januára 2025.
Bývalý stredopoliar chorvátskej reprezentácie, ktorý sa narodil v Nemecku a strávil tam väčšinu hráčskej kariéry, v minulosti priviedol konkurenčný Bayern Mníchov k zisku tzv. double. Jeho príchod do Borussie spočiatku vnímalo okolie dosť skepticky, najmä po nepresvedčivom pôsobení vo Wolfsburgu. V Dortmunde si však Kovač výrazne zlepšil reputáciu.
V sezóne 2024/2025 ho potiahol k 4. priečke v I. bundeslige a účasti v Lige majstrov, v ročníku 2025/2026 z toho bola 2. pozícia. V 53 bundesligových zápasoch má Kovač priemer 2,15 bodu na zápas, čo je najlepší výsledok medzi všetkými doterajšími trénermi tohto osemnásobného nemeckého šampióna.
"Začali sme jasný vývoj a položili dôležité základy pre budúcnosť. Na to chceme nadviazať. Vidíme veľký potenciál a sme presvedčení, že spoločne s úplným presvedčením a veľkou odhodlanosťou môžeme dosiahnuť veľa ďalšieho,“ uviedol kouč Kovač v stanovisku.
Borussia Dortmund sa aktuálne nachádza na druhej priečke bundesligovej tabuľky, za vedúcim Freiburgom zaostáva len o skóre. V aktuálnom ročníku je v I. bundeslige aj Lige majstrov bez prehry.
"Niko pracuje mimoriadne precízne a vďaka skúsenostiam vyžaruje pokoj, ktorý prospieva nášmu tímu,“ povedal športový riaditeľ Borussie Ole Book.
Na Dortmund čaká v stredu duel LM v Nórsku proti FK Bodö/Glimt, v sobotu v bundeslige nastúpi proti Unionu Berlín.
Predĺženie kontraktu Kovača je najnovším prejavom dôvery v súčasné vedenie klubu, keďže zmluvu v septembri predĺžili aj generálny riaditeľ Carsten Cramer a športový riaditeľ Lars Ricken.
Zdroj: SITA.sk - Kouč Kovač predĺžil zmluvu, v Borussii Dortmund zostane do roku 2029 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mourinho pred zápasom Ligy majstrov v Ríme vyjadril dôveru rozhodcom napriek tomu, že ich často kritizuje
Mourinho pred zápasom Ligy majstrov v Ríme vyjadril dôveru rozhodcom napriek tomu, že ich často kritizuje
<< predchádzajúci článok
Sedemnásťročná Pohánková žije svoj sen v Číne. Je v osemfinále a bude slovenská jednotka – VIDEO
Sedemnásťročná Pohánková žije svoj sen v Číne. Je v osemfinále a bude slovenská jednotka – VIDEO