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 24hod.sk    Šport

14. októbra 2026

Kouč Kovač predĺžil zmluvu, v Borussii Dortmund zostane do roku 2029


Tagy: I. bundesliga 2026/2027

Niko Kovač si po úspešnej sezóne upevnil pozíciu u účastníka I. bundesligy. Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil zmluvu s trénerom Nikom Kovačom do roku 2029. Ide o formálny krok ...



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848293064_3326190564250807_8233713673794187733_n 676x382 14.10.2026 (SITA.sk) - Niko Kovač si po úspešnej sezóne upevnil pozíciu u účastníka I. bundesligy.


Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil zmluvu s trénerom Nikom Kovačom do roku 2029. Ide o formálny krok vzhľadom na vplyv 54-ročného kouča na výkon A-tímu od jeho príchodu koncom januára 2025.

Bývalý stredopoliar chorvátskej reprezentácie, ktorý sa narodil v Nemecku a strávil tam väčšinu hráčskej kariéry, v minulosti priviedol konkurenčný Bayern Mníchov k zisku tzv. double. Jeho príchod do Borussie spočiatku vnímalo okolie dosť skepticky, najmä po nepresvedčivom pôsobení vo Wolfsburgu. V Dortmunde si však Kovač výrazne zlepšil reputáciu.

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V sezóne 2024/2025 ho potiahol k 4. priečke v I. bundeslige a účasti v Lige majstrov, v ročníku 2025/2026 z toho bola 2. pozícia. V 53 bundesligových zápasoch má Kovač priemer 2,15 bodu na zápas, čo je najlepší výsledok medzi všetkými doterajšími trénermi tohto osemnásobného nemeckého šampióna.

"Začali sme jasný vývoj a položili dôležité základy pre budúcnosť. Na to chceme nadviazať. Vidíme veľký potenciál a sme presvedčení, že spoločne s úplným presvedčením a veľkou odhodlanosťou môžeme dosiahnuť veľa ďalšieho,“ uviedol kouč Kovač v stanovisku.

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Borussia Dortmund sa aktuálne nachádza na druhej priečke bundesligovej tabuľky, za vedúcim Freiburgom zaostáva len o skóre. V aktuálnom ročníku je v I. bundeslige aj Lige majstrov bez prehry.

"Niko pracuje mimoriadne precízne a vďaka skúsenostiam vyžaruje pokoj, ktorý prospieva nášmu tímu,“ povedal športový riaditeľ Borussie Ole Book.

Na Dortmund čaká v stredu duel LM v Nórsku proti FK Bodö/Glimt, v sobotu v bundeslige nastúpi proti Unionu Berlín.

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Predĺženie kontraktu Kovača je najnovším prejavom dôvery v súčasné vedenie klubu, keďže zmluvu v septembri predĺžili aj generálny riaditeľ Carsten Cramer a športový riaditeľ Lars Ricken.


Zdroj: SITA.sk - Kouč Kovač predĺžil zmluvu, v Borussii Dortmund zostane do roku 2029 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: I. bundesliga 2026/2027
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