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14. októbra 2026
Mourinho pred zápasom Ligy majstrov v Ríme vyjadril dôveru rozhodcom napriek tomu, že ich často kritizuje
Tréner Realu Madrid napriek sporným momentom údajne stále dôveruje arbitrom v La Lige aj Lige majstrov. Tréner José Mourinho zo španielskeho Realu Madrid vyjadril dôveru rozhodcom v Španielsku aj v ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Tréner Realu Madrid napriek sporným momentom údajne stále dôveruje arbitrom v La Lige aj Lige majstrov.
Tréner José Mourinho zo španielskeho Realu Madrid vyjadril dôveru rozhodcom v Španielsku aj v Európe napriek výraznej tohtosezónnej kritike do ich radov. Portugalčan počas víkendu vynechal "povinnú" tlačovú konferenciu po sobotňajšom ligovom víťazstve nad Villarrealom 1:0. Šlo o jeho formu protestu proti neuznanému gólu Viníciusa Júniora a jeho vylúčeniu za ťahanie súpera za vlasy.
Po prehre v derby s Atléticom prezentoval Mourinho vytlačené fotografie zákrokov, za ktoré podľa neho mali byť hráči súpera potrestaní. Pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti AS Rím sa však Mourinho snažil vyhýbať kontroverziám. "Dôverujem všetkým rozhodcom... či už ide o ligu alebo Ligu majstrov. Pred zápasom mám vždy tie najlepšie pocity o rozhodcoch," povedal Mourinho na tlačovej konferencii.
"Mám dôveru a dúfam, že všetko dopadne dobre pre všetky tri zúčastnené tímy (dva kluby aj rozhodcov, pozn.). Nemám žiadne negatívne pocity," vyhlásil ďalej.
Skúsený tréner tiež uviedol, že sa k téme môže viac vyjadriť po návrate do hlavného mesta Španielska. "V Taliansku sú médiá viac zamerané na zápas než na takéto veci. Budete ma počuť znova v sobotu, myslím si, že je najlepšie prejsť na inú tému," dodal Mourinho.
Francúzsky stredopoliar "bieleho baletu" Aurélien Tchouaméni pred stretnutím v Ríme povedal, že jeho tím nie je spokojný s rozhodnutiami, ktoré proti nemu padli. "Nechcem sa vyjadrovať k rozhodcom. Momentálne máme veľa frustrácie z ich rozhodnutí," uviedol.
Šesťdesiattriročný Mourinho v minulosti viedol AS Rím v rokoch 2021 až 2024. S týmto klubom ovládol v roku 2022 Európsku konferenčnú ligu, o rok neskôr si s ním zahral vo finále Európskej ligy.
Portugalský tréner vyzdvihol fanúšikov rímskeho klubu ako "výnimočných ľudí" a s láskou spomína na svoje pôsobenie v meste. "Nejde o to, že by sme vyhrali Ligu majstrov... ale vyhrali sme európsku súťaž. Dvakrát za dva roky sme hrali európske finále a myslím si, že všetko dokonale do seba zapadlo," uzavrel Mourinho.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho pred zápasom Ligy majstrov v Ríme vyjadril dôveru rozhodcom napriek tomu, že ich často kritizuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner José Mourinho zo španielskeho Realu Madrid vyjadril dôveru rozhodcom v Španielsku aj v Európe napriek výraznej tohtosezónnej kritike do ich radov. Portugalčan počas víkendu vynechal "povinnú" tlačovú konferenciu po sobotňajšom ligovom víťazstve nad Villarrealom 1:0. Šlo o jeho formu protestu proti neuznanému gólu Viníciusa Júniora a jeho vylúčeniu za ťahanie súpera za vlasy.
Po prehre v derby s Atléticom prezentoval Mourinho vytlačené fotografie zákrokov, za ktoré podľa neho mali byť hráči súpera potrestaní. Pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti AS Rím sa však Mourinho snažil vyhýbať kontroverziám. "Dôverujem všetkým rozhodcom... či už ide o ligu alebo Ligu majstrov. Pred zápasom mám vždy tie najlepšie pocity o rozhodcoch," povedal Mourinho na tlačovej konferencii.
"Mám dôveru a dúfam, že všetko dopadne dobre pre všetky tri zúčastnené tímy (dva kluby aj rozhodcov, pozn.). Nemám žiadne negatívne pocity," vyhlásil ďalej.
Skúsený tréner tiež uviedol, že sa k téme môže viac vyjadriť po návrate do hlavného mesta Španielska. "V Taliansku sú médiá viac zamerané na zápas než na takéto veci. Budete ma počuť znova v sobotu, myslím si, že je najlepšie prejsť na inú tému," dodal Mourinho.
Francúzsky stredopoliar "bieleho baletu" Aurélien Tchouaméni pred stretnutím v Ríme povedal, že jeho tím nie je spokojný s rozhodnutiami, ktoré proti nemu padli. "Nechcem sa vyjadrovať k rozhodcom. Momentálne máme veľa frustrácie z ich rozhodnutí," uviedol.
Šesťdesiattriročný Mourinho v minulosti viedol AS Rím v rokoch 2021 až 2024. S týmto klubom ovládol v roku 2022 Európsku konferenčnú ligu, o rok neskôr si s ním zahral vo finále Európskej ligy.
Portugalský tréner vyzdvihol fanúšikov rímskeho klubu ako "výnimočných ľudí" a s láskou spomína na svoje pôsobenie v meste. "Nejde o to, že by sme vyhrali Ligu majstrov... ale vyhrali sme európsku súťaž. Dvakrát za dva roky sme hrali európske finále a myslím si, že všetko dokonale do seba zapadlo," uzavrel Mourinho.
Zdroj: SITA.sk - Mourinho pred zápasom Ligy majstrov v Ríme vyjadril dôveru rozhodcom napriek tomu, že ich často kritizuje © SITA Všetky práva vyhradené.
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