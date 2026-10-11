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11. októbra 2026

Zelenskyj: Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru


Tagy: ruská rafinéria Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina by mohla usporiadať voľby, ak by Rusko súhlasilo so 60-dňovým prímerím. Ukrajinský prezident



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russia_ukraine_war_germany_55896 1 676x450 11.10.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina by mohla usporiadať voľby, ak by Rusko súhlasilo so 60-dňovým prímerím.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Vyjadril sa tak v reakcii na slová svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa.

Napätie medzi oboma lídrami sa vyostrilo v piatok, keď Trump oznámil dohodu, podľa ktorej Rusko dodá na svetové energetické trhy veľké množstvo nafty výmenou za zmiernenie sankcií. Zelenskyj označil dohodu za „slabé rozhodnutie.“ Trump však v sobotu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi útokmi na ruské rafinérie prispieva k rastu cien pohonných hmôt. Ceny benzínu a nafty v Spojených štátoch od konca februára prudko vzrástli po tom, ako Teherán v reakcii na spoločné americko-izraelské útoky na Irán zablokoval Hormuzský prieliv.

„Ukrajina bude pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na našu energetickú infraštruktúru. Akékoľvek kroky smerujúce k zmierneniu napätia musia byť vzájomné a podložené skutočnými zárukami,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Zelenskyj.

Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V dôsledku týchto útokov zostávajú počas zimných mesiacov milióny ľudí bez elektriny a kúrenia.

Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina by mohla usporiadať voľby, ak by Rusko súhlasilo so 60-dňovým prímerím.  Trump v sobotu vyhlásil, že Ukrajina by si mala „zvoliť nového lídra

„Pri všetkej úcte k prezidentovi Trumpovi je v prvom rade na našej spoločnosti, na našich ľuďoch, aby si vybrali svojho lídra,“ povedal Zelenskyj v nedeľňajšom televíznom rozhovore pre americkú stanicu ABC News.

Zelenskyj podľa vlastných slov predstaviteľom Trumpovej administratívy povedal, že ak skutočne chcú, aby Ukrajina usporiadala voľby, „nech povedia Putinovi, aby súhlasil s dvojmesačným, teda 60-dňovým úplným prímerím, a my voľby usporiadame“.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruská rafinéria Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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