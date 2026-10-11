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11. októbra 2026
Zelenskyj: Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru
Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina by mohla usporiadať voľby, ak by Rusko súhlasilo so 60-dňovým prímerím. Ukrajinský prezident
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11.10.2026 (SITA.sk) - Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina by mohla usporiadať voľby, ak by Rusko súhlasilo so 60-dňovým prímerím.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Vyjadril sa tak v reakcii na slová svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa.
Napätie medzi oboma lídrami sa vyostrilo v piatok, keď Trump oznámil dohodu, podľa ktorej Rusko dodá na svetové energetické trhy veľké množstvo nafty výmenou za zmiernenie sankcií. Zelenskyj označil dohodu za „slabé rozhodnutie.“ Trump však v sobotu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi útokmi na ruské rafinérie prispieva k rastu cien pohonných hmôt. Ceny benzínu a nafty v Spojených štátoch od konca februára prudko vzrástli po tom, ako Teherán v reakcii na spoločné americko-izraelské útoky na Irán zablokoval Hormuzský prieliv.
„Ukrajina bude pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na našu energetickú infraštruktúru. Akékoľvek kroky smerujúce k zmierneniu napätia musia byť vzájomné a podložené skutočnými zárukami,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Zelenskyj.
Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V dôsledku týchto útokov zostávajú počas zimných mesiacov milióny ľudí bez elektriny a kúrenia.
Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina by mohla usporiadať voľby, ak by Rusko súhlasilo so 60-dňovým prímerím. Trump v sobotu vyhlásil, že Ukrajina by si mala „zvoliť nového lídra“
„Pri všetkej úcte k prezidentovi Trumpovi je v prvom rade na našej spoločnosti, na našich ľuďoch, aby si vybrali svojho lídra,“ povedal Zelenskyj v nedeľňajšom televíznom rozhovore pre americkú stanicu ABC News.
Zelenskyj podľa vlastných slov predstaviteľom Trumpovej administratívy povedal, že ak skutočne chcú, aby Ukrajina usporiadala voľby, „nech povedia Putinovi, aby súhlasil s dvojmesačným, teda 60-dňovým úplným prímerím, a my voľby usporiadame“.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Vyjadril sa tak v reakcii na slová svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa.
Napätie medzi oboma lídrami sa vyostrilo v piatok, keď Trump oznámil dohodu, podľa ktorej Rusko dodá na svetové energetické trhy veľké množstvo nafty výmenou za zmiernenie sankcií. Zelenskyj označil dohodu za „slabé rozhodnutie.“ Trump však v sobotu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi útokmi na ruské rafinérie prispieva k rastu cien pohonných hmôt. Ceny benzínu a nafty v Spojených štátoch od konca februára prudko vzrástli po tom, ako Teherán v reakcii na spoločné americko-izraelské útoky na Irán zablokoval Hormuzský prieliv.
„Ukrajina bude pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na našu energetickú infraštruktúru. Akékoľvek kroky smerujúce k zmierneniu napätia musia byť vzájomné a podložené skutočnými zárukami,“ napísal na mikroblogovacej sieti X Zelenskyj.
Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V dôsledku týchto útokov zostávajú počas zimných mesiacov milióny ľudí bez elektriny a kúrenia.
Zelenskyj tiež uviedol, že Ukrajina by mohla usporiadať voľby, ak by Rusko súhlasilo so 60-dňovým prímerím. Trump v sobotu vyhlásil, že Ukrajina by si mala „zvoliť nového lídra“
„Pri všetkej úcte k prezidentovi Trumpovi je v prvom rade na našej spoločnosti, na našich ľuďoch, aby si vybrali svojho lídra,“ povedal Zelenskyj v nedeľňajšom televíznom rozhovore pre americkú stanicu ABC News.
Zelenskyj podľa vlastných slov predstaviteľom Trumpovej administratívy povedal, že ak skutočne chcú, aby Ukrajina usporiadala voľby, „nech povedia Putinovi, aby súhlasil s dvojmesačným, teda 60-dňovým úplným prímerím, a my voľby usporiadame“.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské ropné rafinérie, ak Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
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