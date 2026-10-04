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 24hod.sk    Zo zahraničia

04. októbra 2026

Minister Arákčí odmieta vojenské riešenie konfliktu s USA, rokovania sú zrejme na mŕtvom bode


Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe USS Theodore Roosevelt

Iránsky minister zahraničných vecí Baqaei označil najnovší americký protinávrh za „v súlade s ich predchádzajúcimi návrhmi týkajúcimi sa jadrových otázok“. Iránsky minister zahraničných ...



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un_general_assembly_iran__269_ 676x451 4.10.2026 (SITA.sk) - Iránsky minister zahraničných vecí Baqaei označil najnovší americký protinávrh za „v súlade s ich predchádzajúcimi návrhmi týkajúcimi sa jadrových otázok“.


Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Arákčí zdôraznil, že vojenské riešenie vojny USA proti islamskej republike nie je možné. Rokovania o ukončení konfliktu sú zrejme na mŕtvom bode.

Irán je pripravený brániť sa


Kampaň ťažkých bombardovaní nezabezpečila rozhodujúce ukončenie vojny, ktorú začali USA a Izrael koncom februára, a Washington v posledných týždňoch uprednostnil ekonomický tlak pred vojenskými operáciami.

Arákčí na stretnutí s cudzími veľvyslancami uviedol, že ak nepriatelia znovu zvolia cestu vojenskej konfrontácie, Irán odpovie silnejšie a bude sa brániť s väčšou silou. Vojenské riešenie ani riešenie založené na nových sankciách neexistuje,“ dodal a zdôraznil, že len rokovania založené na spravodlivosti a férovosti môžu ukončiť konflikt.

Obe strany sa v júni dohodli na memorande o porozumení, ktoré stanovuje rámec pre trvalé riešenie, no iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive viedli k obnove amerických vojenských operácií. Irán sa snaží kontrolovať strategickú námornú cestu a útočí na lode, ktoré sa snažia preplávať bez jeho povolenia. USA uvalili vlastnú blokádu iránskych prístavov a zasiahli lode, ktoré podľa nich porušujú pravidlá.

Hormuzský prieliv


Iránsky minister zahraničných vecí Baqaei označil najnovší americký protinávrh za „v súlade s ich predchádzajúcimi návrhmi týkajúcimi sa jadrových otázok“.

Zameranie je na Hormuzský prieliv, pričom opätovné otvorenie vyžaduje ukončenie narušovania iránskej komerčnej námornej dopravy a zrušenie sankcií. USA a Izrael tvrdia, že vojna je nevyhnutná na zabránenie Iránu získať jadrové zbrane, čo Irán dlhodobo popiera.

Washington od 1. septembra neuskutočnil útoky na Irán, no nedávno zvýšil vojenskú prítomnosť v regióne. Podľa správ Axios USA nasadili ďalšie protiraketové systémy Patriot do Saudskej Arábie a Kataru na ochranu energetických zariadení pred možnou iránskou odvetou. USS Theodore Roosevelt a jej útočná skupina smerujú na Blízky východ, kde by sa mohli pripojiť k ďalším dvom americkým lietadlovým loďam v regióne.

Členovia Trumpovej administratívy diskutovali o vojne v Iráne a konflikte v Jemene, kde bojujú iránski spojenci Hútíovia.


Zdroj: SITA.sk - Minister Arákčí odmieta vojenské riešenie konfliktu s USA, rokovania sú zrejme na mŕtvom bode © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe USS Theodore Roosevelt
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