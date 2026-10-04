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 24hod.sk    Zo zahraničia

04. októbra 2026

Strana zelených schválila definíciu sionizmu ako formy rasizmu, čo vyvolalo ostrú kritiku


Tagy: Izraelský prezident Sionizmus

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo túto politiku za „ďaleko za hranicami legitímnej politickej debaty“. Britská ľavicová Strana zelených v nedeľu na svojom každoročnom ...



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israel_president_99505 c8c1b628760b4fb0a602f5d733a418eb scaled 1 676x497 4.10.2026 (SITA.sk) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo túto politiku za „ďaleko za hranicami legitímnej politickej debaty“.


Britská ľavicová Strana zelených v nedeľu na svojom každoročnom zhromaždení schválila uznesenie, ktoré definuje sionizmus ako formu rasizmu, čo vyvolalo ostrú reakciu zo strany židovských organizácií v Británii a izraelskej vlády.

Členovia Strany zelených, ktorá má v 650-člennom britskom parlamente päť poslancov a zaznamenala nárast popularity v nedávnych miestnych a doplnkových voľbách, podporili uznesenie pomerom 1 022 hlasov za a 813 proti.

Podľa uznesenia by sa sionizmus mal zaobchádzať ako s akoukoľvek inou formou rasizmu a strana podporuje vytvorenie jedného demokratického palestínskeho štátu na celom historickom území Palestíny. „Bola to vážna a hlboko cítená debata medzi našimi členmi,“ uviedol hovorca Strany zelených.

Nárast popularity


Strana zelených zaznamenala nárast popularity pod charizmatickým vedením Zacka Polanskiho, ktorý pritiahlo voličov nespokojných s postojom stredoľavice Labouristickej strany k vojne medzi Izraelom a Hamasom. Avšak popularita Polanskiho v posledných mesiacoch klesla po niekoľkých pochybeniach, ukazujú prieskumy.

„Toto uznesenie by urobilo zo Strany zelených prvú významnú britskú politickú stranu v živej pamäti, ktorá prijala zjavne antisemitickú politickú platformu,“ uviedli tri židovské organizácie v liste pred hlasovaním. „Zdôraznili sme aj dôsledky pre bezpečnosť a blaho všetkých britských Židov,“ varovali predstavitelia Board of Deputies, Community Security Trust a Jewish Leadership Council.

Vnútorné rozpory v strane


Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo túto politiku za „ďaleko za hranicami legitímnej politickej debaty“. „Každá politická strana v Británii, predovšetkým vládna Labouristická strana, musí jednoznačne odmietnuť toto skreslené uznesenie,“ uviedlo ministerstvo.

Izraelský prezident Isaac Herzog označil rozhodnutie Strany zelených za hanbu. „Sionizmus je národnooslobodzovacie hnutie židovského ľudu a tvorí základ práva židovského ľudu na štát a národný domov v Zemi Izraela,“ povedal Herzog na sociálnej sieti X.

Uznesenie odhalilo vnútorné rozpory v strane, pričom Polanski, ktorý sa uchádza o post poslanca v starostovskom obvode bývalého premiéra Keira Starmera v Londýne, sa hlasovania nezúčastnil.

Napriek tomu, že aspoň traja z piatich poslancov Strany zelených boli proti uzneseniu, Polanski tento týždeň uviedol, že „vysídľovanie a genocída palestínskeho ľudu“ je „jasne rasizmus“. Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z páchania „genocídy“ počas vojny v Gaze, čo Izrael odmieta.


Zdroj: SITA.sk - Strana zelených schválila definíciu sionizmu ako formy rasizmu, čo vyvolalo ostrú kritiku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelský prezident Sionizmus
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