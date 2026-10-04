|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má František
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. októbra 2026
Strana zelených schválila definíciu sionizmu ako formy rasizmu, čo vyvolalo ostrú kritiku
Tagy: Izraelský prezident Sionizmus
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo túto politiku za „ďaleko za hranicami legitímnej politickej debaty“. Britská ľavicová Strana zelených v nedeľu na svojom každoročnom ...
Zdieľať
4.10.2026 (SITA.sk) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo túto politiku za „ďaleko za hranicami legitímnej politickej debaty“.
Britská ľavicová Strana zelených v nedeľu na svojom každoročnom zhromaždení schválila uznesenie, ktoré definuje sionizmus ako formu rasizmu, čo vyvolalo ostrú reakciu zo strany židovských organizácií v Británii a izraelskej vlády.
Členovia Strany zelených, ktorá má v 650-člennom britskom parlamente päť poslancov a zaznamenala nárast popularity v nedávnych miestnych a doplnkových voľbách, podporili uznesenie pomerom 1 022 hlasov za a 813 proti.
Podľa uznesenia by sa sionizmus mal zaobchádzať ako s akoukoľvek inou formou rasizmu a strana podporuje vytvorenie jedného demokratického palestínskeho štátu na celom historickom území Palestíny. „Bola to vážna a hlboko cítená debata medzi našimi členmi,“ uviedol hovorca Strany zelených.
Strana zelených zaznamenala nárast popularity pod charizmatickým vedením Zacka Polanskiho, ktorý pritiahlo voličov nespokojných s postojom stredoľavice Labouristickej strany k vojne medzi Izraelom a Hamasom. Avšak popularita Polanskiho v posledných mesiacoch klesla po niekoľkých pochybeniach, ukazujú prieskumy.
„Toto uznesenie by urobilo zo Strany zelených prvú významnú britskú politickú stranu v živej pamäti, ktorá prijala zjavne antisemitickú politickú platformu,“ uviedli tri židovské organizácie v liste pred hlasovaním. „Zdôraznili sme aj dôsledky pre bezpečnosť a blaho všetkých britských Židov,“ varovali predstavitelia Board of Deputies, Community Security Trust a Jewish Leadership Council.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo túto politiku za „ďaleko za hranicami legitímnej politickej debaty“. „Každá politická strana v Británii, predovšetkým vládna Labouristická strana, musí jednoznačne odmietnuť toto skreslené uznesenie,“ uviedlo ministerstvo.
Izraelský prezident Isaac Herzog označil rozhodnutie Strany zelených za hanbu. „Sionizmus je národnooslobodzovacie hnutie židovského ľudu a tvorí základ práva židovského ľudu na štát a národný domov v Zemi Izraela,“ povedal Herzog na sociálnej sieti X.
Uznesenie odhalilo vnútorné rozpory v strane, pričom Polanski, ktorý sa uchádza o post poslanca v starostovskom obvode bývalého premiéra Keira Starmera v Londýne, sa hlasovania nezúčastnil.
Napriek tomu, že aspoň traja z piatich poslancov Strany zelených boli proti uzneseniu, Polanski tento týždeň uviedol, že „vysídľovanie a genocída palestínskeho ľudu“ je „jasne rasizmus“. Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z páchania „genocídy“ počas vojny v Gaze, čo Izrael odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Strana zelených schválila definíciu sionizmu ako formy rasizmu, čo vyvolalo ostrú kritiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Britská ľavicová Strana zelených v nedeľu na svojom každoročnom zhromaždení schválila uznesenie, ktoré definuje sionizmus ako formu rasizmu, čo vyvolalo ostrú reakciu zo strany židovských organizácií v Británii a izraelskej vlády.
Členovia Strany zelených, ktorá má v 650-člennom britskom parlamente päť poslancov a zaznamenala nárast popularity v nedávnych miestnych a doplnkových voľbách, podporili uznesenie pomerom 1 022 hlasov za a 813 proti.
Podľa uznesenia by sa sionizmus mal zaobchádzať ako s akoukoľvek inou formou rasizmu a strana podporuje vytvorenie jedného demokratického palestínskeho štátu na celom historickom území Palestíny. „Bola to vážna a hlboko cítená debata medzi našimi členmi,“ uviedol hovorca Strany zelených.
Nárast popularity
Strana zelených zaznamenala nárast popularity pod charizmatickým vedením Zacka Polanskiho, ktorý pritiahlo voličov nespokojných s postojom stredoľavice Labouristickej strany k vojne medzi Izraelom a Hamasom. Avšak popularita Polanskiho v posledných mesiacoch klesla po niekoľkých pochybeniach, ukazujú prieskumy.
„Toto uznesenie by urobilo zo Strany zelených prvú významnú britskú politickú stranu v živej pamäti, ktorá prijala zjavne antisemitickú politickú platformu,“ uviedli tri židovské organizácie v liste pred hlasovaním. „Zdôraznili sme aj dôsledky pre bezpečnosť a blaho všetkých britských Židov,“ varovali predstavitelia Board of Deputies, Community Security Trust a Jewish Leadership Council.
Vnútorné rozpory v strane
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo túto politiku za „ďaleko za hranicami legitímnej politickej debaty“. „Každá politická strana v Británii, predovšetkým vládna Labouristická strana, musí jednoznačne odmietnuť toto skreslené uznesenie,“ uviedlo ministerstvo.
Izraelský prezident Isaac Herzog označil rozhodnutie Strany zelených za hanbu. „Sionizmus je národnooslobodzovacie hnutie židovského ľudu a tvorí základ práva židovského ľudu na štát a národný domov v Zemi Izraela,“ povedal Herzog na sociálnej sieti X.
Uznesenie odhalilo vnútorné rozpory v strane, pričom Polanski, ktorý sa uchádza o post poslanca v starostovskom obvode bývalého premiéra Keira Starmera v Londýne, sa hlasovania nezúčastnil.
Napriek tomu, že aspoň traja z piatich poslancov Strany zelených boli proti uzneseniu, Polanski tento týždeň uviedol, že „vysídľovanie a genocída palestínskeho ľudu“ je „jasne rasizmus“. Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z páchania „genocídy“ počas vojny v Gaze, čo Izrael odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Strana zelených schválila definíciu sionizmu ako formy rasizmu, čo vyvolalo ostrú kritiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Izraelský prezident Sionizmus
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vo Francúzsku bude v pondelok zatvorených až 500 škôl, dôvodom sú protesty študentov
Vo Francúzsku bude v pondelok zatvorených až 500 škôl, dôvodom sú protesty študentov
<< predchádzajúci článok
Minister Arákčí odmieta vojenské riešenie konfliktu s USA, rokovania sú zrejme na mŕtvom bode
Minister Arákčí odmieta vojenské riešenie konfliktu s USA, rokovania sú zrejme na mŕtvom bode