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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Musela absolvovať antidopingovú kontrolu v nepríjemnej chvíli. Vo vedľajšej izbe totiž ležala jej zosnulá matka


Tagy: antidopingové kontroly Kariéra Matka Predčasné ukončenie sezóny Rodina Úmrtie

Aj keď rozumie významu čistého športu, tak v danej chvíli nemyslela na cyklistiku, preteky ani na povinnosti športovkyne. Rakúska cyklistka Valentina Cavallarová predčasne ukončila sezónu už počas ...



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sviecka scaled 676x466 13.10.2026 (SITA.sk) - Aj keď rozumie významu čistého športu, tak v danej chvíli nemyslela na cyklistiku, preteky ani na povinnosti športovkyne.


Rakúska cyklistka Valentina Cavallarová predčasne ukončila sezónu už počas ženskej edície Tour de France a na sociálnej sieti vysvetlila dôvody svojho rozhodnutia.

Aj keď ide o jej súkromnú záležitosť, považovala za vhodné, aby to oznámila aj verejnosti. V septembri stratila svoju mamu a to jej ukázalo, že športové úspechy nie sú všetko.

"Človek môže stráviť veľkú časť života naháňaním sa za cieľmi, posúvaním vlastných hraníc a meraním úspechu výsledkami, víťazstvami či úspechmi. No strata milovanej osoby vám ukáže, ako málo na tom všetkom v konečnom dôsledku záleží," uviedla.

"Život nie je o tom, čo všetko dosiahnete, akí úspešní budete alebo koľko ľudí pozná vaše meno. Je o ľuďoch, ktorých milujete, o chvíľach, ktoré zdieľate, a o spomienkach, ktoré vytvárate. Vždy som vedela, aká dôležitá je pre mňa rodina, no myslím si, že som to skutočne pochopila až vtedy, keď som musela žiť bez mamy," napísala 25-ročná cyklistka.

"Túto skúsenosť ešte viac sťažila skutočnosť, že len pár hodín po maminej smrti som musela doma – vo vedľajšej izbe, kde ležala – absolvovať antidopingovú kontrolu," šokovala vyhlásením Cavallarová.

https://www.instagram.com/p/DeUZlQZiBzh/?img_index=1


Aj keď rozumie významu čistého športu a vždy rešpektovala zodpovednosť, ktorá sa spája s dráhou profesionálneho športovca, tak v danej chvíli nemyslela na cyklistiku, preteky ani na povinnosti športovkyne.

"Bola som dcérou, ktorá práve prišla o mamu. Absolvovať antidopingovú kontrolu za takýchto okolností bolo nesmierne bolestivé, absolútne nevhodné a neúctivé voči mojej rodine. Bol to moment, ktorý ma prinútil zamyslieť sa nad tým, ako ľahko zabúdame, že za každým športovcom stojí človek – s vlastným životom, rodinou a emóciami, ktoré jednoducho nezmiznú len preto, že sa začnú povinnosti spojené s profesionálnym športom. Verím v čistý šport. Verím však aj v to, že nikdy nesmieme zabúdať na ľudskosť, súcit a rešpekt," dodala Cavallarová na sociálnej sieti.


Zdroj: SITA.sk - Musela absolvovať antidopingovú kontrolu v nepríjemnej chvíli. Vo vedľajšej izbe totiž ležala jej zosnulá matka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: antidopingové kontroly Kariéra Matka Predčasné ukončenie sezóny Rodina Úmrtie
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