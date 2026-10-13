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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Talian Ganna po ôsmich rokoch mení tím. Najmä o časovkárske triumfy bude bojovať v nemeckom zoskupení Lidl-Trek


Tagy: UCI World Tour

Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna po ôsmich rokoch odišiel zo stajne Netcompany-Ineos. Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna bude od budúcej sezóny súčasťou nemeckého ...



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730688459_993858520302887_6425033156501503032_n e1791891802578 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna po ôsmich rokoch odišiel zo stajne Netcompany-Ineos.


Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna bude od budúcej sezóny súčasťou nemeckého tímu Lidl-Trek. Tridsaťročný Talian sa po ôsmich sezónach rozhodol predčasne ukončiť pôsobenie v zoskupení Netcompany-Ineos.

Majster sveta v časovke z rokov 2020 a 2021 má na svojom konte aj víťazné etapy na Giro d'Italia a Vuelte a Espaňa. Je tiež olympijský šampión a viacnásobný majster sveta na dráhe. Tridsaťročný cyklista stále čaká na víťazstvo v jednom z monumentov, pričom dvakrát skončil druhý na podujatí Miláno-San Remo.

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"Po ôsmich rokoch v mojom súčasnom tíme je pre mňa otvorenie novej kapitoly niečo veľmi pekné a cítim veľkú motiváciu pre nadchádzajúcu sezónu," povedal Ganna po podpise zmluvy s Lidl-Trek do roku 2029.

"Mám veľké ciele, ktoré dúfam, že dosiahnem s Lidl-Trek, najmä v klasických pretekoch – s tímom, ktorý budeme mať, nie je nič nedosiahnuteľné. Grand Tours zostávajú dôležitým cieľom a teším sa, že budem môcť podporovať tím a zároveň si vytvárať vlastné šance," dodal.

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Ganna sa pripojí k tímu Lidl-Trek, ktorého súčasťou budú už rakúsky vrchár Felixa Galla, Španiel Juan Ayuso či majster sveta z roku 2019 Mads Pedersen.


Zdroj: SITA.sk - Talian Ganna po ôsmich rokoch mení tím. Najmä o časovkárske triumfy bude bojovať v nemeckom zoskupení Lidl-Trek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: UCI World Tour
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