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13. októbra 2026
Talian Ganna po ôsmich rokoch mení tím. Najmä o časovkárske triumfy bude bojovať v nemeckom zoskupení Lidl-Trek
Tagy: UCI World Tour
Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna po ôsmich rokoch odišiel zo stajne Netcompany-Ineos. Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna bude od budúcej sezóny súčasťou nemeckého ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna po ôsmich rokoch odišiel zo stajne Netcompany-Ineos.
Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna bude od budúcej sezóny súčasťou nemeckého tímu Lidl-Trek. Tridsaťročný Talian sa po ôsmich sezónach rozhodol predčasne ukončiť pôsobenie v zoskupení Netcompany-Ineos.
Majster sveta v časovke z rokov 2020 a 2021 má na svojom konte aj víťazné etapy na Giro d'Italia a Vuelte a Espaňa. Je tiež olympijský šampión a viacnásobný majster sveta na dráhe. Tridsaťročný cyklista stále čaká na víťazstvo v jednom z monumentov, pričom dvakrát skončil druhý na podujatí Miláno-San Remo.
"Po ôsmich rokoch v mojom súčasnom tíme je pre mňa otvorenie novej kapitoly niečo veľmi pekné a cítim veľkú motiváciu pre nadchádzajúcu sezónu," povedal Ganna po podpise zmluvy s Lidl-Trek do roku 2029.
"Mám veľké ciele, ktoré dúfam, že dosiahnem s Lidl-Trek, najmä v klasických pretekoch – s tímom, ktorý budeme mať, nie je nič nedosiahnuteľné. Grand Tours zostávajú dôležitým cieľom a teším sa, že budem môcť podporovať tím a zároveň si vytvárať vlastné šance," dodal.
Ganna sa pripojí k tímu Lidl-Trek, ktorého súčasťou budú už rakúsky vrchár Felixa Galla, Španiel Juan Ayuso či majster sveta z roku 2019 Mads Pedersen.
Zdroj: SITA.sk - Talian Ganna po ôsmich rokoch mení tím. Najmä o časovkárske triumfy bude bojovať v nemeckom zoskupení Lidl-Trek © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvojnásobný majster sveta v časovke Filippo Ganna bude od budúcej sezóny súčasťou nemeckého tímu Lidl-Trek. Tridsaťročný Talian sa po ôsmich sezónach rozhodol predčasne ukončiť pôsobenie v zoskupení Netcompany-Ineos.
Majster sveta v časovke z rokov 2020 a 2021 má na svojom konte aj víťazné etapy na Giro d'Italia a Vuelte a Espaňa. Je tiež olympijský šampión a viacnásobný majster sveta na dráhe. Tridsaťročný cyklista stále čaká na víťazstvo v jednom z monumentov, pričom dvakrát skončil druhý na podujatí Miláno-San Remo.
"Po ôsmich rokoch v mojom súčasnom tíme je pre mňa otvorenie novej kapitoly niečo veľmi pekné a cítim veľkú motiváciu pre nadchádzajúcu sezónu," povedal Ganna po podpise zmluvy s Lidl-Trek do roku 2029.
"Mám veľké ciele, ktoré dúfam, že dosiahnem s Lidl-Trek, najmä v klasických pretekoch – s tímom, ktorý budeme mať, nie je nič nedosiahnuteľné. Grand Tours zostávajú dôležitým cieľom a teším sa, že budem môcť podporovať tím a zároveň si vytvárať vlastné šance," dodal.
Ganna sa pripojí k tímu Lidl-Trek, ktorého súčasťou budú už rakúsky vrchár Felixa Galla, Španiel Juan Ayuso či majster sveta z roku 2019 Mads Pedersen.
Zdroj: SITA.sk - Talian Ganna po ôsmich rokoch mení tím. Najmä o časovkárske triumfy bude bojovať v nemeckom zoskupení Lidl-Trek © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: UCI World Tour
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