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10. októbra 2026

Na košickom Chodníku cti a vďaky pri Dóme sv. Alžbety pribudla pamätná dlaždica českej herečky Jiřiny Bohdalovej – FOTO


Tagy: Dóm svätej Alžbety pamätná dlaždica

Bohdalová následne publiku prisľúbila, že do Košíc sa plánuje pravidelne vracať, aby si svoju dlaždicu skontrolovala. Na košickom Chodníku cti a vďaky pri Dóme sv. ...



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841866231_794313433776967_5523323368693615471_n 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Bohdalová následne publiku prisľúbila, že do Košíc sa plánuje pravidelne vracať, aby si svoju dlaždicu skontrolovala.


Na košickom Chodníku cti a vďaky pri Dóme sv. Alžbety pribudla pamätná dlaždica českej herečky Jiřiny Bohdalovej. Umelkyňa do Košíc pricestovala na pozvanie exprezidenta a niekdajšieho košického primátora Rudolfa Schustera a dlaždicu osobne odhalila.

Ako mesto informovalo, v rámci stretnutia, ktoré sa nieslo v uvoľnenej a srdečnej atmosfére, herečke prítomní zhromaždení spontánne gratulovali k májovým 95. narodeninám a zaspievali jej slávnostné „Happy Birthday“. Bohdalová následne publiku prisľúbila, že do Košíc sa plánuje pravidelne vracať, aby si svoju dlaždicu skontrolovala.

Jej návštevu v metropole východu inicioval a hlavným hostiteľom bol Rudolf Schuster. Bohdalovú do Košíc pozval počas oslavy jej májových narodenín. „Jiřinka nie je len dáma česká, ona je aj slovenská a československá, a taká je len jedna. Dnes ju navyše čaká ešte jedna pocta. V Medzeve ju ako vôbec prvú ženu v histórii pasujú za hámorničku. Kvôli nej sa dokonca menia doterajšie pravidlá,“ uviedol. Samotná herečka vyjadrila potešenie, že sa nachádza v spoločnosti osobností, akými sú bývalý český prezident Miloš Zeman, pápež František, Tomáš Baťa či Luciano Pavarotti, ktorí tiež majú na košickom Chodníku vďaky a cti svoje pamätné dlaždice.

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„Je to pre mňa veľká česť. Ja mám vždy tendenciu všetko podceňovať. Hovorila som si, že ma Košičania chcú vidieť, ale toto? To je neskutočné! Som naozaj dojatá, hoci to veľmi nemám rada, pretože sa radšej smejem. Ale toto je také to správne dojatie. Veľmi vám všetkým ďakujem,“ uviedla Bohdalová.

Program Bohdalovej návštevy odštartoval v Dóme svätej Alžbety, ktorým hostí previedol známy košický sprievodca Milan Kolcun. „Počas prehliadky sa poklonili aj pamiatke kardinála Jozefa Tomka a arcibiskupa Alojza Tkáča, ktorí sú pochovaní v krypte katedrály. Na návšteve sa zúčastnili aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, dekan Dómu svätej Alžbety Alan Tomáš, český režisér Jiří Strach či držiteľ ceny mesta Košice a filantrop Milan Fiľo, ktorý samotnú návštevu organizačne a logisticky zabezpečil,” uviedlo mesto.

Bohdalová sa po odhalení dlaždice podpísala aj do pamätnej kroniky mesta Košice s odkazmi významných hostí metropoly východu. V rámci programu účastníci navštívili aj Prezidentskú knižnicu vo Východoslovenskej galérii, Technickú univerzitu či Schusterovo rodisko Medzev.


Zdroj: SITA.sk - Na košickom Chodníku cti a vďaky pri Dóme sv. Alžbety pribudla pamätná dlaždica českej herečky Jiřiny Bohdalovej – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dóm svätej Alžbety pamätná dlaždica
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