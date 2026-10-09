|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2026
SaS kritizuje Slovensko za odmietnutie iniciatívy na návrat ukrajinských detí, žiada vysvetlenie od Blanára – VIDEO
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR návrat detí Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské deti Vojna na Ukrajine
Novotný upozornil, že k iniciatíve sa pripojilo aj Maďarsko, a Slovensko tak podľa neho zostalo v rámci Únie osamotené. Slovensko je podľa opozičnej strany
Zdieľať
9.10.2026 (SITA.sk) - Novotný upozornil, že k iniciatíve sa pripojilo aj Maďarsko, a Slovensko tak podľa neho zostalo v rámci Únie osamotené.
Slovensko je podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) jedinou krajinou Európskej únie, ktorá sa nepripojila k medzinárodnej iniciatíve zameranej na návrat ukrajinských detí násilne odvlečených do Ruska. Expert SaS pre zahraničnú politiku Ivan Novotný to označil za zlyhanie slovenskej zahraničnej politiky a vyzval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby vysvetlil dôvody tohto rozhodnutia.
Iniciatívu s názvom Toronto Pledge podľa Novotného predstavili minulý týždeň v Kanade. Podporilo ju 26 členských štátov EÚ, Slovensko sa k nim ako jediné nepridalo. Novotný upozornil, že k iniciatíve sa pripojilo aj Maďarsko, a Slovensko tak podľa neho zostalo v rámci Únie osamotené. „Tento dokument nie je o zbraniach, nie je o sankciách, nie je o vojenskej pomoci, je o deťoch,“ zdôraznil Novotný. Poukázal na informácie o ukrajinských deťoch, ktoré boli podľa neho násilne odvedené z domovov, dostali nové mená a doklady a boli umiestnené do ruských rodín s cieľom zmeniť ich identitu.
Novotný pripomenul, že Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina aj v súvislosti s údajnou nezákonnou deportáciou ukrajinských detí. Slovenskej vláde Novotný vyčíta, že sa v tejto otázke nepridala k medzinárodným partnerom. „Toto sa volá kolaborácia,“ vyhlásil Novotný a pýta sa, komu toto rozhodnutie pomáha, pretože nepomáha ani Slovensku, ani ukrajinským deťom.
„Tento dokument nie je o zbraniach, sankciách ani vojenskej pomoci. Je o deťoch, ktoré ruský štát odviedol z ich domovov, zmenil im mená a doklady a umiestnil ich do ruských rodín, aby zabudli, kým sú. OSN tento rok označila deportácie ukrajinských detí za zločin proti ľudskosti. Práve pre tieto deportácie vydal Medzinárodný trestný súd zatykač na Putina,“ zdôraznil Novotný.
Zároveň sa Novotný obrátil na ministra Blanára s otázkou, aký záujem viedol vládu k tomu, aby iniciatívu nepodporila. Pripomenul, že minister opakovane deklaruje podporu medzinárodným iniciatívam založeným na faktoch. V tejto súvislosti poukázal na údaje o tisícoch odvlečených detí a na kroky medzinárodných inštitúcií.
Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková oznámila, že v parlamente predložila návrh uznesenia, ktorým chce vládu vyzvať, aby podnikla kroky na pripojenie Slovenska k iniciatíve. Zároveň ministrovi Blanárovi adresovala interpeláciu, v ktorej žiada vysvetlenie dôvodov, pre ktoré sa Slovensko k dokumentu nepridalo.
Marcinková označila postoj vlády za medzinárodnú hanbu. Podľa nej sa vláda odkláňa od európskych partnerov a oslabuje dôveru v slovenskú diplomaciu. „Vláda hovorí o politike na štyri svetové strany, no v takýchto citlivých otázkach vidíme, že sa prikláňa iba k Rusku. Je nevyhnutné, aby sa tento prístup zmenil a Slovensko si opäť získalo rešpekt svojich zahraničných partnerov,“ uzavrela Marcinková.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje Slovensko za odmietnutie iniciatívy na návrat ukrajinských detí, žiada vysvetlenie od Blanára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko je podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) jedinou krajinou Európskej únie, ktorá sa nepripojila k medzinárodnej iniciatíve zameranej na návrat ukrajinských detí násilne odvlečených do Ruska. Expert SaS pre zahraničnú politiku Ivan Novotný to označil za zlyhanie slovenskej zahraničnej politiky a vyzval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby vysvetlil dôvody tohto rozhodnutia.
Zatykač na ruského prezidenta
Iniciatívu s názvom Toronto Pledge podľa Novotného predstavili minulý týždeň v Kanade. Podporilo ju 26 členských štátov EÚ, Slovensko sa k nim ako jediné nepridalo. Novotný upozornil, že k iniciatíve sa pripojilo aj Maďarsko, a Slovensko tak podľa neho zostalo v rámci Únie osamotené. „Tento dokument nie je o zbraniach, nie je o sankciách, nie je o vojenskej pomoci, je o deťoch,“ zdôraznil Novotný. Poukázal na informácie o ukrajinských deťoch, ktoré boli podľa neho násilne odvedené z domovov, dostali nové mená a doklady a boli umiestnené do ruských rodín s cieľom zmeniť ich identitu.
Novotný pripomenul, že Medzinárodný trestný súd vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina aj v súvislosti s údajnou nezákonnou deportáciou ukrajinských detí. Slovenskej vláde Novotný vyčíta, že sa v tejto otázke nepridala k medzinárodným partnerom. „Toto sa volá kolaborácia,“ vyhlásil Novotný a pýta sa, komu toto rozhodnutie pomáha, pretože nepomáha ani Slovensku, ani ukrajinským deťom.
„Tento dokument nie je o zbraniach, sankciách ani vojenskej pomoci. Je o deťoch, ktoré ruský štát odviedol z ich domovov, zmenil im mená a doklady a umiestnil ich do ruských rodín, aby zabudli, kým sú. OSN tento rok označila deportácie ukrajinských detí za zločin proti ľudskosti. Práve pre tieto deportácie vydal Medzinárodný trestný súd zatykač na Putina,“ zdôraznil Novotný.
Medzinárodná hanba
Zároveň sa Novotný obrátil na ministra Blanára s otázkou, aký záujem viedol vládu k tomu, aby iniciatívu nepodporila. Pripomenul, že minister opakovane deklaruje podporu medzinárodným iniciatívam založeným na faktoch. V tejto súvislosti poukázal na údaje o tisícoch odvlečených detí a na kroky medzinárodných inštitúcií.
Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková oznámila, že v parlamente predložila návrh uznesenia, ktorým chce vládu vyzvať, aby podnikla kroky na pripojenie Slovenska k iniciatíve. Zároveň ministrovi Blanárovi adresovala interpeláciu, v ktorej žiada vysvetlenie dôvodov, pre ktoré sa Slovensko k dokumentu nepridalo.
Marcinková označila postoj vlády za medzinárodnú hanbu. Podľa nej sa vláda odkláňa od európskych partnerov a oslabuje dôveru v slovenskú diplomaciu. „Vláda hovorí o politike na štyri svetové strany, no v takýchto citlivých otázkach vidíme, že sa prikláňa iba k Rusku. Je nevyhnutné, aby sa tento prístup zmenil a Slovensko si opäť získalo rešpekt svojich zahraničných partnerov,“ uzavrela Marcinková.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje Slovensko za odmietnutie iniciatívy na návrat ukrajinských detí, žiada vysvetlenie od Blanára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR návrat detí Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské deti Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Brusel a Peking dosiahli dohodu o hybridoch, Čína uľahčí aj vývoz vzácnych zemín
Brusel a Peking dosiahli dohodu o hybridoch, Čína uľahčí aj vývoz vzácnych zemín
<< predchádzajúci článok
SPP zabezpečil v zásobníkoch rekordný objem zemného plynu
SPP zabezpečil v zásobníkoch rekordný objem zemného plynu