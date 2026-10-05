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 24hod.sk    Šport

05. októbra 2026

Namiešal nápoje, po ktorých pocítil závrat. Futbalistu v spánku prekvapil muž, ktorý ho pod perinou uspokojoval


Tagy: Priznanie Sexuálne zneužitie

Andy Carroll priznal, že táto trauma zasiahla všetky oblasti jeho života a sťažovala mu sústredenie na futbal. Anglický futbalista Andy Carroll verejne označil osobu, ktorá ho sexuálne zneužívala, po ...



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west ham zdolal swansea hostia dohrali bez brankara 676x498 5.10.2026 (SITA.sk) - Andy Carroll priznal, že táto trauma zasiahla všetky oblasti jeho života a sťažovala mu sústredenie na futbal.


Anglický futbalista Andy Carroll verejne označil osobu, ktorá ho sexuálne zneužívala, po tom, čo boli sprístupnené súdne dokumenty.

Išlo o známeho televízneho tanečného trénera Kevina Adamsa, ktorý pracoval v programe BBC s názvom Fame Academy.

"Teraz, keď bol Adams v súdnych dokumentoch označený za človeka, ktorý ma zneužíval, to môžem potvrdiť. Dúfam, že túto kapitolu môžem konečne uzavrieť. Zanechalo to zdrvujúci dopad na môj život aj mojich blízkych," prezradil 37-ročný útočník.

Silno ho udrel


Súd uznal Adamsa vinným zo sexuálnych trestných činov a poslal ho do väzenia. Carroll priznal, že táto trauma zasiahla všetky oblasti jeho života a sťažovala mu sústredenie na futbal.

Sexuálny útočník mu navrhol, aby si spoločne pozreli boxerský zápas u futbalistu. Ten súhlasil, Adams namiešal nápoje, po ktorých hráč pocítil závrat.

Vo svojej knihe s názvom Owning It napísal: "Spávam nahý, a keď som sa zobudil, ten chlap bol pod perinou a snažil sa ma uspokojiť ústami. Udrel som ho tak silno, ako som vládal, a zvalil ho na zem. Chytil som ho za nohy a vytiahol von na príjazdovú cestu. Vrátil som sa dnu, zamkol dvere a zavolal políciu aj opatrovateľku. A vtom mi zrazu napadlo: ´Čo ak som ho zabil?´"

Obrovská podpora


Po zverejnení príbehu sa Carrollovi dostalo obrovskej podpory od ďalších mužov, ktorí sa stali obeťami zneužívania.

Na sociálnych sieťach uviedol, že prehovoriť o tom bolo nesmierne náročné, no prijaté správy mu pripomenuli, aké dôležité je, aby muži hovorili o svojich skúsenostiach, keď na to budú pripravení.

Carroll poznamenal, že verejné označenie páchateľa môže mať vážne emocionálne následky, no vďaka tomu, že opäť prevzal kontrolu nad situáciou, mohol svoj príbeh vyrozprávať vlastnými slovami.

Adams bol medzitým zapísaný do registra sexuálnych delikventov a má zakázaný vstup do obce, kde futbalista žije.

Carroll pokračuje v kariére v tíme Dagenham & Redbridge, ktorý hrá v nižšej súťaži. V klube zároveň pôsobí aj ako spolumajiteľ.


Zdroj: SITA.sk - Namiešal nápoje, po ktorých pocítil závrat. Futbalistu v spánku prekvapil muž, ktorý ho pod perinou uspokojoval © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Priznanie Sexuálne zneužitie
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