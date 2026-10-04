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04. októbra 2026
Vo Francúzsku bude v pondelok zatvorených až 500 škôl, dôvodom sú protesty študentov
Tagy: Protesty vo Francúzsku
Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími ...
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4.10.2026 (SITA.sk) - Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami.
Vo Francúzsku bude v pondelok úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol minister školstva Edouard Geffray. V niektorých 400 až 500 lyceách budú vyučovacie hodiny „úplne alebo čiastočne pozastavené“, pretože bezpečnostné podmienky „neboli splnené“, povedal Geffray a dodal, že od začiatku hnutia bolo „spálených alebo vyrabovaných“ 24 škôl.
Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Geffray uviedol, že počet škôl ovplyvnených v pondelok bude porovnateľný s piatkom, no prisľúbil „čiastočný, postupný návrat k vyučovaniu“.
„Do hnutia sa zapojili aktivisti – najmä z extrémnej ľavice –, ktorí ho prevzali od samotných študentov a zapojili sa do extrémneho násilia,“ povedal Geffray. „To predstavuje riziko pre našich zamestnancov aj študentov,“ dodal a uviedol, že bolo zranených 78 pracovníkov školstva – „čo sme nikdy predtým nevideli“. „Boli úmyselne cieľom, pretože sú zamestnancami národného školského systému,“ povedal.
Organizátori vyzvali na pokračovanie protestov v utorok, pričom poukazujú na nedostatok „konkrétnych opatrení“ zo strany vlády.
Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5 000 ľudí, z toho približne 85 percent maloletých, no kritici tiež obviňujú políciu z tvrdých zásahov. Na sociálnych sieťach sa šíri video, na ktorom osoba oblečená celá v čiernom a s prekrytým tvárou polieva učiteľa tekutinou, ktorý si potom drží tvár, zatiaľ čo v blízkosti horí strom.
Zdroj: SITA.sk - Vo Francúzsku bude v pondelok zatvorených až 500 škôl, dôvodom sú protesty študentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo Francúzsku bude v pondelok úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol minister školstva Edouard Geffray. V niektorých 400 až 500 lyceách budú vyučovacie hodiny „úplne alebo čiastočne pozastavené“, pretože bezpečnostné podmienky „neboli splnené“, povedal Geffray a dodal, že od začiatku hnutia bolo „spálených alebo vyrabovaných“ 24 škôl.
Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Geffray uviedol, že počet škôl ovplyvnených v pondelok bude porovnateľný s piatkom, no prisľúbil „čiastočný, postupný návrat k vyučovaniu“.
„Do hnutia sa zapojili aktivisti – najmä z extrémnej ľavice –, ktorí ho prevzali od samotných študentov a zapojili sa do extrémneho násilia,“ povedal Geffray. „To predstavuje riziko pre našich zamestnancov aj študentov,“ dodal a uviedol, že bolo zranených 78 pracovníkov školstva – „čo sme nikdy predtým nevideli“. „Boli úmyselne cieľom, pretože sú zamestnancami národného školského systému,“ povedal.
Organizátori vyzvali na pokračovanie protestov v utorok, pričom poukazujú na nedostatok „konkrétnych opatrení“ zo strany vlády.
Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5 000 ľudí, z toho približne 85 percent maloletých, no kritici tiež obviňujú políciu z tvrdých zásahov. Na sociálnych sieťach sa šíri video, na ktorom osoba oblečená celá v čiernom a s prekrytým tvárou polieva učiteľa tekutinou, ktorý si potom drží tvár, zatiaľ čo v blízkosti horí strom.
Zdroj: SITA.sk - Vo Francúzsku bude v pondelok zatvorených až 500 škôl, dôvodom sú protesty študentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Protesty vo Francúzsku
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