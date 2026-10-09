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09. októbra 2026
Neoprávnený štart hráča a tresty pre trénera aj rozhodcu. Spišiaci vyhrali kontumačne na Slovane
Kontumácia v prospech Spišských Rytierov pripravila BC Slovan Bratislava o vysoké víťazstvo. Po neúplnom treťom kole má najvyššia súťaž basketbalistov nečakaného lídra. Sú ním bez straty bodu ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Kontumácia v prospech Spišských Rytierov pripravila BC Slovan Bratislava o vysoké víťazstvo.
Po neúplnom treťom kole má najvyššia súťaž basketbalistov nečakaného lídra. Sú ním bez straty bodu Spišskí Rytieri, hoci po dvoch víťazstvách utŕžili v Bratislave od Slovana vysokú prehru 62:97. Ako je to možné?
Zápas dodatočne skontumovali a skončil sa výsledkom 20:0 v prospech hostí zo Spiša. Domáci Slovan si nepripísal do tabuľky žiadny bod. Dôvodom bol neoprávnený štart Nika Bačviča v drese Slovana.
Dvadsaťdeväťročný Slovinec nebol pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí a tým boli porušené pravidlá SBA.
"Podľa pravidiel basketbalu platí, že hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí, nemôže na stretnutie nastúpiť. Kontrola zápisu o stretnutí a oprávnenosti nastúpenia hráčov na stretnutie je súčasťou povinností trénerov a rozhodcov," uviedol predseda Hracej komisie SBA Tomáš Homola.
Bačvič odohral v zápase proti Spišskej Novej Vsi takmer 16 minút a pripísal si 2 body, 4 doskoky a 4 asistencie.
"V tomto prípade nastúpil do stretnutia domáci hráč s číslom 18 Niko Bačvič aj napriek tomu, že nebol uvedený v zápise o stretnutí, ktorý pred zápasom podpísali tréner a tiež asistent trénera BC Slovan Bratislava. Jeho účasť bola zároveň umožnená aj 1. rozhodcom stretnutia, ktorý bol na túto skutočnosť upozornený zo strany hlavnej zapisovateľky stretnutia pri jeho prvom striedaní hráča do hry,“ doplnil Homola.
Komisia zároveň rozhodla aj o osobných trestoch. Tréner Slovana Dejan Jakara dostal zákaz činnosti na štyri súťažné stretnutia nepodmienečne a zároveň mu bola udelená pokuta vo výške 3-tisíc eur.
"Trest neminul ani prvého rozhodcu stretnutia Antona Šarišského, ktorý má zákaz výkonu funkcie na 14 dní, počnúc 10. októbrom. Je to najvyšší možný trest v zmysle poriadku a dostal aj najvyššiu možnú finančnú pokutu, a to vo výške trojnásobku odmeny, ktorá mu prislúcha za predmetný zápas," napísal web slovakbasket.sk.
Okrem Spišskej Novej Vsi zostali v Tipos SBL bez prehry aj hráči majstrovských Levíc a Prievidze. Zatiaľ čo Bratislavčania a Spišiaci už odohrali tri zápasy, Prievidžania iba dva. Na opačnom póle tabuľky sú bez víťazstva rovnako tri tímy: Komárno, Svit a Handlová.
Zdroj: SITA.sk - Neoprávnený štart hráča a tresty pre trénera aj rozhodcu. Spišiaci vyhrali kontumačne na Slovane © SITA Všetky práva vyhradené.
Po neúplnom treťom kole má najvyššia súťaž basketbalistov nečakaného lídra. Sú ním bez straty bodu Spišskí Rytieri, hoci po dvoch víťazstvách utŕžili v Bratislave od Slovana vysokú prehru 62:97. Ako je to možné?
Zápas dodatočne skontumovali a skončil sa výsledkom 20:0 v prospech hostí zo Spiša. Domáci Slovan si nepripísal do tabuľky žiadny bod. Dôvodom bol neoprávnený štart Nika Bačviča v drese Slovana.
Porušili pravidlá
Dvadsaťdeväťročný Slovinec nebol pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí a tým boli porušené pravidlá SBA.
"Podľa pravidiel basketbalu platí, že hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí, nemôže na stretnutie nastúpiť. Kontrola zápisu o stretnutí a oprávnenosti nastúpenia hráčov na stretnutie je súčasťou povinností trénerov a rozhodcov," uviedol predseda Hracej komisie SBA Tomáš Homola.
Chybil aj rozhodca
Bačvič odohral v zápase proti Spišskej Novej Vsi takmer 16 minút a pripísal si 2 body, 4 doskoky a 4 asistencie.
"V tomto prípade nastúpil do stretnutia domáci hráč s číslom 18 Niko Bačvič aj napriek tomu, že nebol uvedený v zápise o stretnutí, ktorý pred zápasom podpísali tréner a tiež asistent trénera BC Slovan Bratislava. Jeho účasť bola zároveň umožnená aj 1. rozhodcom stretnutia, ktorý bol na túto skutočnosť upozornený zo strany hlavnej zapisovateľky stretnutia pri jeho prvom striedaní hráča do hry,“ doplnil Homola.
Zákaz činnosti aj pokuta
Komisia zároveň rozhodla aj o osobných trestoch. Tréner Slovana Dejan Jakara dostal zákaz činnosti na štyri súťažné stretnutia nepodmienečne a zároveň mu bola udelená pokuta vo výške 3-tisíc eur.
"Trest neminul ani prvého rozhodcu stretnutia Antona Šarišského, ktorý má zákaz výkonu funkcie na 14 dní, počnúc 10. októbrom. Je to najvyšší možný trest v zmysle poriadku a dostal aj najvyššiu možnú finančnú pokutu, a to vo výške trojnásobku odmeny, ktorá mu prislúcha za predmetný zápas," napísal web slovakbasket.sk.
Traja bez prehry
Okrem Spišskej Novej Vsi zostali v Tipos SBL bez prehry aj hráči majstrovských Levíc a Prievidze. Zatiaľ čo Bratislavčania a Spišiaci už odohrali tri zápasy, Prievidžania iba dva. Na opačnom póle tabuľky sú bez víťazstva rovnako tri tímy: Komárno, Svit a Handlová.
Zdroj: SITA.sk - Neoprávnený štart hráča a tresty pre trénera aj rozhodcu. Spišiaci vyhrali kontumačne na Slovane © SITA Všetky práva vyhradené.
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