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 24hod.sk    Šport

09. októbra 2026

Švajčiarsky kapitán Xhaka dostal pokutu, ktorú nemusí zaplatiť. Ak dva roky vydrží bez priestupku



Granit Xhaka vyviazol z falšovania potvrdenie o očkovaní s podmienečným trestom. Kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Granit Xhaka dostal pokutu 150 000 švajčiarskych frankov (približne 160 ...



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switzerland_argentina_wcup_soccer_6_345 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Granit Xhaka vyviazol z falšovania potvrdenie o očkovaní s podmienečným trestom.


Kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Granit Xhaka dostal pokutu 150 000 švajčiarskych frankov (približne 160 895 eur) po tom, čo priznal použitie falošného potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 počas pandémie. Bolo to v čase, keď pôsobil v londýnskom Arsenale.

Podmienečná pokuta


Tridsaťštyriročný kapitán Sunderlandu nebude musieť pokutu zaplatiť, ak sa počas dvojročnej skúšobnej lehoty nedopustí ďalšieho priestupku.

"V skrátenom konaní som bol odsúdený za získanie falošného potvrdenia na podmienečnú pokutu vo výške 50 denných sadzieb po 3 000 švajčiarskych frankov s dvojročnou skúšobnou lehotou,“ napísal Xhaka v nemčine na Instagrame.

Prevzal zodpovednosť


"Toto rozhodnutie prijímam a preberám zodpovednosť za svoje konanie. Ďakujem za množstvo podporných správ, ktoré som dostal v posledných týždňoch. Veľa pre mňa znamenajú," dodal 152-násobný reprezentant Švajčiarska.

Xhaka vysvetlil aj svoje uvažovanie, prečo sa nenechal zaočkovať. "V tom čase som mal veľké obavy z očkovania proti COVID-19. Cítil som hlbokú nedôveru voči vakcíne a zmocnili sa ma úzkosť a pochybnosti. Dnes jasne vidím, že som sa rozhodol nesprávne. Bola to chyba. Je mi to ľúto,“ doplnil na vysvetlenie.

Nehral v Lige národov


Xhaka v čase celosvetovej pandémie koronavírusu v roku 2022 hrával za Arsenal, neskôr prestúpil do Bayeru Leverkusen a v roku 2025 zamieril do Sunderlandu. Švajčiarsky reprezentačný rekordér počas nedávneho asociačného termínu vynechal súboje Ligy národov proti Škótsku, Severnému Macedónsku a Slovinsku.

Švajčiarski futbalisti sú lídri 1. skupiny B-divízie Ligy národov, zo štyroch zápasov majú plný počet 12 bodov a skóre 11:1. Záverečné dva súboje skupinovej časti odohrajú 13. novembra v Slovinsku a 16. novembra doma proti Škótsku.



Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsky kapitán Xhaka dostal pokutu, ktorú nemusí zaplatiť. Ak dva roky vydrží bez priestupku © SITA Všetky práva vyhradené.

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