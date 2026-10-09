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09. októbra 2026
Slafkovský veľa strieľal, ale nebodoval. Montreal prehral tretíkrát za sebou a „horí“ v obrane – VIDEO
Tagy: NHL NHL 2026/2027 Slováci v NHL
Zverencom trénera Martina St. Louisa nevychádza štart do sezóny 2026/2027. Hokejisti Montrealu v úvodnom zápase sezóny vyhrali v Toronte 3:2, ale potom prišli tri prehry a až 17 inkasovaných gólov. ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Zverencom trénera Martina St. Louisa nevychádza štart do sezóny 2026/2027.
Hokejisti Montrealu v úvodnom zápase sezóny vyhrali v Toronte 3:2, ale potom prišli tri prehry a až 17 inkasovaných gólov. Zverenci Martina St. Louisa vo štvrtok prehrali na domácom ľade s hráčmi Nashvillu 2:5, hoci viedli 2:0. Juraj Slafkovský odohral väčšinu zápasu v prvom útoku po boku Nicka Suzukiho a Cola Caufielda, ale nebodoval.
Počas vyše 17 minút na ľade až päťkrát vystrelil na bránku, ale bez efektu. Na konci mal pri svojom mene dva mínusové body. "Prehrať s obhajcom Stanley Cupu Carolinou 4:6 nie je hanba, ale dostať doma päť gólov od Nashvillu a pritom mať náskok 2:0? To už je iný príbeh. Poviete si, že do konca sezóny zostáva 80 zápasov a nie je dôvod na paniku. Sme však v Montreale a určitý dôvod na obavy je namieste. Máme snáď posilniť hliadky na mostoch, aby z nich nikto neskočil?," pýta sa Herb Zurkowsky z webu Montreal Gazette.
Fakty sú také, že Montreal viedol po góloch kapitána Suzukiho a Newhooka v polovici zápasu 2:0 a v prvých dvoch tretinách prestrieľal súpera 25:13. Lenže v 36. min Alexander Kerfoot znížil z pohľadu Nashvillu na 1:2 a potom prišli dve využité presilovky hostí a otočka na 3:2. Zostávajúce dva góly už padli do prázdnej bránky Montrealu.
Treba pripomenúť, že víťazný gól hostí strelil Ryan O´Reilly, ktorý vo svojej osemnástej sezóne v NHL odohral vo veku 35 rokov najviac minút spomedzi útočníkov Nashvillu, 23 minút a 4 sekundy. A to ešte o rok starší Steven Stamkos hral takmer 21 minút a prihral O´Reillymu na víťazný gól.
"Mali sme v úvode premeniť šance a bol by to iný zápas. Dva góly nám nestačili. V hre piatich proti piatim sme boli počas takmer celého zápasu lepší a prehrať takto je frustrujúce. Celkovo si však myslím, že to nebol zlý zápas z našej strany a postupne napredujeme," vyhlásil Alex Newhook, strelec druhého gólu Montrealu. Podobné slová volil v pozápasovom interview na webe Canadiens aj Suzuki: "Myslím si, že sme ich herne prevýšili, ale nepridali sme ďalšie góly. Každá prehra bolí, ale táto je dosť frustrujúca."
Spomedzi šiestich slovenských hráčov, ktorí boli súčasťou štvrtkového programu NHL, bodoval iba obranca Tampy Bay Erik Černák. Dvadsaťdeväťročný zadák prispel jednou asistenciou k domácemu víťazstvu svojho tímu nad Minnesotou (3:2). Bola to vôbec prvá slovenská asistencia v novej sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský veľa strieľal, ale nebodoval. Montreal prehral tretíkrát za sebou a „horí“ v obrane – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Montrealu v úvodnom zápase sezóny vyhrali v Toronte 3:2, ale potom prišli tri prehry a až 17 inkasovaných gólov. Zverenci Martina St. Louisa vo štvrtok prehrali na domácom ľade s hráčmi Nashvillu 2:5, hoci viedli 2:0. Juraj Slafkovský odohral väčšinu zápasu v prvom útoku po boku Nicka Suzukiho a Cola Caufielda, ale nebodoval.
Panika ešte nie, ale...
Počas vyše 17 minút na ľade až päťkrát vystrelil na bránku, ale bez efektu. Na konci mal pri svojom mene dva mínusové body. "Prehrať s obhajcom Stanley Cupu Carolinou 4:6 nie je hanba, ale dostať doma päť gólov od Nashvillu a pritom mať náskok 2:0? To už je iný príbeh. Poviete si, že do konca sezóny zostáva 80 zápasov a nie je dôvod na paniku. Sme však v Montreale a určitý dôvod na obavy je namieste. Máme snáď posilniť hliadky na mostoch, aby z nich nikto neskočil?," pýta sa Herb Zurkowsky z webu Montreal Gazette.
Dvakrát do prázdnej bránky
Fakty sú také, že Montreal viedol po góloch kapitána Suzukiho a Newhooka v polovici zápasu 2:0 a v prvých dvoch tretinách prestrieľal súpera 25:13. Lenže v 36. min Alexander Kerfoot znížil z pohľadu Nashvillu na 1:2 a potom prišli dve využité presilovky hostí a otočka na 3:2. Zostávajúce dva góly už padli do prázdnej bránky Montrealu.
Dva góly nestačili
Treba pripomenúť, že víťazný gól hostí strelil Ryan O´Reilly, ktorý vo svojej osemnástej sezóne v NHL odohral vo veku 35 rokov najviac minút spomedzi útočníkov Nashvillu, 23 minút a 4 sekundy. A to ešte o rok starší Steven Stamkos hral takmer 21 minút a prihral O´Reillymu na víťazný gól.
"Mali sme v úvode premeniť šance a bol by to iný zápas. Dva góly nám nestačili. V hre piatich proti piatim sme boli počas takmer celého zápasu lepší a prehrať takto je frustrujúce. Celkovo si však myslím, že to nebol zlý zápas z našej strany a postupne napredujeme," vyhlásil Alex Newhook, strelec druhého gólu Montrealu. Podobné slová volil v pozápasovom interview na webe Canadiens aj Suzuki: "Myslím si, že sme ich herne prevýšili, ale nepridali sme ďalšie góly. Každá prehra bolí, ale táto je dosť frustrujúca."
Prvá asistencia
Spomedzi šiestich slovenských hráčov, ktorí boli súčasťou štvrtkového programu NHL, bodoval iba obranca Tampy Bay Erik Černák. Dvadsaťdeväťročný zadák prispel jednou asistenciou k domácemu víťazstvu svojho tímu nad Minnesotou (3:2). Bola to vôbec prvá slovenská asistencia v novej sezóne.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský veľa strieľal, ale nebodoval. Montreal prehral tretíkrát za sebou a „horí“ v obrane – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL NHL 2026/2027 Slováci v NHL
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