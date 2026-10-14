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 24hod.sk    Šport

14. októbra 2026

NHL: Slovák zachránil Calgary od ďalšej prehry. Martin Pospíšil sa dočkal prvého gólu od marca – VIDEO


Tagy: NHL 2026/2027 prvé víťazstvo Slovenský útočník víťazný gól

Martin Pospíšil pretrhol streleckú smolu a Calgary zasa sériu bez víťazstva. V zápase NHL Anaheim - Calgary sa skončili dve čierne série, ktoré sa ...



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flames_ducks_hockey_3_682 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Martin Pospíšil pretrhol streleckú smolu a Calgary zasa sériu bez víťazstva.


V zápase NHL Anaheim - Calgary sa skončili dve čierne série, ktoré sa výsostne týkajú aj slovenského hokeja. Hostia uspeli vôbec prvýkrát v sezóne, keď zvíťazili v Kalifornii 4:2. Veľký podiel na tom mal útočník Martin Pospíšil a bodoval aj obranca Šimon Nemec.

Gólová akcia Pospíšila


Hokejisti Calgary prerušili sériu piatich prehier z úvodu súťažného ročníka 2026/2027. Ich víťazný gól strelil slovenský útočník Martin Pospíšil. Po peknej akcii z hĺbky stredného pásma, keď z uhla prekonal českého brankára Anaheimu Lukáša Dostála strelou pomedzi nohy. Pospíšil celkovo odohral 13:25 min so štyrmi strelami na bránku, tromi "hitmi" a plusovým bodom.

V jeho prípade séria bez streleného gólu trvala od 5. marca 2026, keď skóroval proti Ottawe. Odvtedy čakal 17 zápasov na rozhraní dvoch sezón na gól a zaznamenal iba dve asistencie. V novom súťažnom ročníku si pripísal prvý bod.

Veľa pozitív


"Dnešný výkon priniesol veľa pozitív. Je pekné vidieť, že naša hra sa zlepšuje a jednotlivé jej prvky do seba zapadajú lepšie ako v predchádzajúcich piatich zápasoch," povedal tréner Calgary Ryan Huska na webe NHL.

V zápase bolo vidieť aj obrancu Šimona Nemca. Odohral takmer 20 minút a asistenciou prispel ku gólu Ajdara Sunieva na 2:2. Bol však aj pri góle Anaheimu na 1:1, keď na útočnej modrej prišiel o puk.

Vypichol mu ho Beckett Sennecke a z nájazdovej pozície prekonal brankára Calgary Dustina Wolfa. Tretí Slovák v drese Calgary Samuel Honzek pauzuje pre zranenie.
 
https://www.instagram.com/p/DedhRUiktOL/?img_index=1
 

Slafkovský viacbodový (0+2)


Okrem Calgary vyhral aj ďalší kanadský tím a to v domácom prostredí. Montreal zdolal Buffalo 4:3 po nájazdoch. Útočník Canadiens Juraj Slafkovský zaznamenal prvý viacbodový zápas v sezóne, keď asistoval pri prvých dvoch góloch svojho tímu.

Najprv "nabil" v presilovke na gól obrancovi Laneovi Hutsonovi a neskôr v hre piatim proti piatim aj kanonierovi Coleovi Caufieldovi, ktorý dával na priebežných 2:1. Rozhodujúci nájazd premenil Zachary Bolduc. Slafkovský za takmer 20 minút na ľade pridal aj tri strely a jeden blok.


Zdroj: SITA.sk - Slovák zachránil Calgary od ďalšej prehry. Martin Pospíšil sa dočkal prvého gólu od marca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027 prvé víťazstvo Slovenský útočník víťazný gól
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