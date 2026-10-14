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 24hod.sk    Šport

14. októbra 2026

Tri góly v jednej presilovke. Nitra zničila Rögle za 2:13 min a živí nádej na osemfinále – VIDEO



Nitra predviedla jeden z najlepších výkonov slovenského tímu v CHL v histórii. Hokejisti Nitry získali v šiestich zápasoch Ligy majstrov (CHL) skvelých osem bodov, pritom mali len zvučných súperov ...



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hrniec 676x488 14.10.2026 (SITA.sk) - Nitra predviedla jeden z najlepších výkonov slovenského tímu v CHL v histórii.


Hokejisti Nitry získali v šiestich zápasoch Ligy majstrov (CHL) skvelých osem bodov, pritom mali len zvučných súperov zo Švédska, Fínska a Švajčiarska.

Posledné tri body pridali po dominantnom domácom víťazstve 5:1 nad švédskym vicemajstrom Rögle BK. Znamená to, že Nitra zostala v hre o postup do osemfinále.

Definitíva o postupe či nepostupe padne v stredu večer v zápasoch Storhamar - Graz a Davos - Liberec.

Načal to Jackson


Najprv bolo cítiť rešpekt proti silnému tímu zo severu Európy. Nitra nemala dobrú prvú polovicu zápasu záverečného súboja základnej časti Ligy majstrov (CHL) proti Rögle, ale ani raz neinkasovala.

Tréner Nitry Erik Čaládi sa počas oddychového času sťažoval, že jeho tím slabšie korčuľuje a nedostáva sa k odrazeným pukom. V polovici zápasu však prišla zmena, ktorú navodil úvodný gól Robbyho Jacksona. Dostak výborný puk do rýchlosti a prekonal dovtedy skvelého Calleho Clanga.



Zápas sa zrazu zrýchlil a začali pribúdať šance aj na nitrianskej strane. V závere druhej tretiny síce Fín Rautakari zahodil tutovku, ale v tretej tretine sa zobudil nitriansky útočný potenciál. Domách nakopol Joel Kellman, keďže zahral nebezpečne vysokou hokejkou a dostal trest na 2+2 minúty.

Tri góly v jednej presilovke


A Nitra túto presilovku premenila na vlastnú exhibíciu. V rozpätí 2 minút a 13 sekúnd strelila tri góly po skvelých akciách prakticky do prázdnej bránky. Dvakrát bol úspešný Tomáš Hrnka a raz Brett Pollock. Za stavu 0:4 z pohľadu Rögle hostia korigovali stav 18-ročným Nilsom Bartholdssonom. Posledné slovo však mal rovnako mladý útočník Nitry Tomáš Chrenko, ktorý gólom do prázdnej bránky pečatil na 5:1.

https://www.instagram.com/p/Decp72WIzUr

Výborný brankár


"V prvej tretine nás súper zatlačil a mali sme málo striel. Do druhej tretiny sme už vstúpili lepšie nastavení a neskôr sme zvládli presilovku, čo bol kľúč k úspechu. Náš brankár Jurusik predviedol výborné zákroky. Dal nám šancu vyhrať a my sme ju využili. Pre postup sme urobili maximum, ale už to nie je v našich rukách. Dúfam, že to vyjde,“ zhodnotil asistent trénera Nitry Dušan Milo na oficiálnom webe CHL.

Dali priestor mladým


Nórsky tréner švédskeho Rögle Dan Tangnes podotkol, že je spokojný s výkonom mladých hráčov, ktorým dal šancu ukázať sa v zápase CHL.

"Prišli sme do Nitry už s istým postupom, preto sme mohli dať priestor mladým hráčom, ktorí nesklamali. Dve tretiny to bol vyrovnaný zápas, potom rozhodla domáca presilovka. Možno ak by sme strelili my prvý gól, bolo by to iné. V Nitre je malý štadión, ale atmosféra bola úžasná,“ povedal Tangnes.



Zdroj: SITA.sk - Tri góly v jednej presilovke. Nitra zničila Rögle za 2:13 min a živí nádej na osemfinále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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