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 24hod.sk    Šport

09. októbra 2026

Studenič zažiaril tromi asistenciami, Regenda pridal dve. Slováci bodovali vo švédskej lige



Tretí slovenský útočník vo štvrtkovom programe SHL Peter Cehlárik nebodoval. Jeho Växjö prehralo s Linköpingom 0:3. Slovenskí hokejisti Marián Studenič a Pavol Regenda sa vo štvrtkových zápasoch ...



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blues_stars_hockey_61214 scaled 1 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Tretí slovenský útočník vo štvrtkovom programe SHL Peter Cehlárik nebodoval. Jeho Växjö prehralo s Linköpingom 0:3.


Slovenskí hokejisti Marián Studenič a Pavol Regenda sa vo štvrtkových zápasoch švédskej SHL prezentovali spolu piatimi asistenciami. Studenič tromi gólovými prihrávkami pomohol Färjestadu k víťazstvu 5:1 na ľade Skellefteå, zatiaľ čo Regendove dve asistencie nestačili HV71 na úspech proti Rögle.

Studenič asistoval pri oboch góloch Viktora Lodina aj pri presnom zásahu Alberta Wikmana. Färjestad si pripísal piate víťazstvo za sebou a posunul sa na čelo tabuľky SHL. Slovenský útočník odohral 16:43 minúty a stretnutie zakončil s tromi plusovými bodmi.

Dvadsaťsedemročný Studenič sa podieľal na troch z piatich gólov svojho mužstva, pričom rovnakú bilanciu troch asistencií dosiahol aj jeho český spoluhráč Radim Zohorna. Druhý slovenský útočník v tíme Färjestadu Sebastián Čederle nebodoval.

Dvojbodový večer však absolvoval Pavol Regenda. Jeho HV 71 prehralo na ľade Rögle 3:4, hoci v závere dokázalo zdramatizovať zápas, v ktorom prehrávalo už 0:4. Všetky tri góly hostí strelil český útočník Jan Myšák, pričom pri prvých dvoch mu asistoval Regenda.

Tretí slovenský útočník vo štvrtkovom programe SHL Peter Cehlárik nebodoval. Jeho Växjö prehralo s Linköpingom 0:3.



Zdroj: SITA.sk - Studenič zažiaril tromi asistenciami, Regenda pridal dve. Slováci bodovali vo švédskej lige © SITA Všetky práva vyhradené.

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