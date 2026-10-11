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11. októbra 2026

Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie, zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Lúčnica Ministerka kultúry SR

Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry aj prezentáciu slovenského umenia. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom.



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simkovicova2 1 11.10.2026 (SITA.sk) - Zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry aj prezentáciu slovenského umenia.


Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) odišla na pracovnú cestu do Austrálie, zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry aj prezentáciu slovenského umenia. Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, šéfka rezortu kultúry je súčasťou delegácie, ktorú vedie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Šimkovičová sa zameria napríklad aj na rozvoj spolupráce s austrálskymi kultúrnymi inštitúciami či prezentáciu slovenského umenia a kultúrneho dedičstva.

„V Sydney ministerku čaká pracovné stretnutie s ministrom pre umenie štátu Nový Južný Wales Johnom Grahamom, na ktorom budú diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce. Súčasťou programu bude aj návšteva medzinárodnej výstavy Sculpture by the Sea, na ktorej bude prezentované dielo slovenského umelca Mareka Ryboňa,” uviedla Demková.

Doplnila, že v Canberre sa Lúčnica zúčastní na slávnostnom otvorení Veľvyslanectva SR, navštívi tiež Národnú galériu Austrálie. S predstaviteľmi galérie bude rokovať o ochrane kultúrneho dedičstva, starostlivosti o zbierkové fondy či možnostiach budúcej spolupráce. Rovnako navštívi aj Národné múzeum Austrálie či ďalšie významné miesta.

„Dôležitou súčasťou pracovnej cesty bude prezentácia slovenskej kultúry a tradícií. V Sydney sa ministerka stretne so zástupcami slovenskej krajanskej komunity a zúčastní sa na kultúrnom programe, v ktorom vystúpia krajanské folklórne súbory a umelecký súbor Lúčnica. Vystúpenie Lúčnice je naplánované aj v Canberre za účasti diplomatického zboru, austrálskych partnerov a krajanov,” doplnila Demková zdôrazňujúc, že pracovná cesta ministerky je priestorom na nadväzovanie nových partnerstiev, výmenu skúseností i posilnenie kultúrnej spolupráce medzi Slovenskom a Austráliou.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová odišla na pracovnú cestu do Austrálie, zameria sa na posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Lúčnica Ministerka kultúry SR
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